https://ria.ru/20220628/spch-1798750951.html

СПЧ направил за рубеж материалы о преступлениях ВСУ

СПЧ направил за рубеж материалы о преступлениях ВСУ - РИА Новости, 28.06.2022

СПЧ направил за рубеж материалы о преступлениях ВСУ

Совет по правам человека при президенте РФ направил за рубеж седьмую подборку материалов о преступлениях вооруженных сил Украины и нацбатальонов, сообщила... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T15:59

2022-06-28T15:59

2022-06-28T15:59

специальная военная операция на украине

мариуполь

вооруженные силы украины

оон

обсе

валерий фадеев

в мире

здоровье - общество

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ направил за рубеж седьмую подборку материалов о преступлениях вооруженных сил Украины и нацбатальонов, сообщила пресс-служба Совета.В сопроводительном письме глава СПЧ Валерий Фадеев отметил, что свидетельства очевидцев, переживших осаду Мариуполя, "недвусмысленно указывают на то, что вопреки утверждениям западных СМИ именно преступные действия ВСУ привели к гибели мирных жителей и разрушению значительной части города".Как отметили в пресс-службе, это уже седьмая подборка, которую Совет рассылает в ООН, ОБСЕ, Совет Европы, зарубежным политикам, дипломатам, журналистам и общественникам с призывом повлиять на украинские власти и прекратить нарушения прав человека.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

мариуполь

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мариуполь, вооруженные силы украины, оон, обсе, валерий фадеев, в мире, здоровье - общество, ситуация в днр и лнр