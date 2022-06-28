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СПЧ направил за рубеж материалы о преступлениях ВСУ - РИА Новости, 28.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220628/spch-1798750951.html
СПЧ направил за рубеж материалы о преступлениях ВСУ
СПЧ направил за рубеж материалы о преступлениях ВСУ - РИА Новости, 28.06.2022
СПЧ направил за рубеж материалы о преступлениях ВСУ
Совет по правам человека при президенте РФ направил за рубеж седьмую подборку материалов о преступлениях вооруженных сил Украины и нацбатальонов, сообщила... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T15:59
2022-06-28T15:59
специальная военная операция на украине
мариуполь
вооруженные силы украины
оон
обсе
валерий фадеев
в мире
здоровье - общество
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ направил за рубеж седьмую подборку материалов о преступлениях вооруженных сил Украины и нацбатальонов, сообщила пресс-служба Совета.В сопроводительном письме глава СПЧ Валерий Фадеев отметил, что свидетельства очевидцев, переживших осаду Мариуполя, "недвусмысленно указывают на то, что вопреки утверждениям западных СМИ именно преступные действия ВСУ привели к гибели мирных жителей и разрушению значительной части города".Как отметили в пресс-службе, это уже седьмая подборка, которую Совет рассылает в ООН, ОБСЕ, Совет Европы, зарубежным политикам, дипломатам, журналистам и общественникам с призывом повлиять на украинские власти и прекратить нарушения прав человека.
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мариуполь, вооруженные силы украины, оон, обсе, валерий фадеев, в мире, здоровье - общество, ситуация в днр и лнр
15:59 28.06.2022
 
СПЧ направил за рубеж материалы о преступлениях ВСУ

СПЧ направил за рубеж седьмую подборку материалов о преступлениях ВСУ

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖители покидают кварталы в Левобережном районе Мариуполя
Жители покидают кварталы в Левобережном районе Мариуполя - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Жители покидают кварталы в Левобережном районе Мариуполя. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ направил за рубеж седьмую подборку материалов о преступлениях вооруженных сил Украины и нацбатальонов, сообщила пресс-служба Совета.
"Постоянная комиссия СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека продолжает собирать факты такого рода преступлений. Материалы из нынешней подборки касаются в том числе Мариуполя", - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в Telegram-канале Совета.
В сопроводительном письме глава СПЧ Валерий Фадеев отметил, что свидетельства очевидцев, переживших осаду Мариуполя, "недвусмысленно указывают на то, что вопреки утверждениям западных СМИ именно преступные действия ВСУ привели к гибели мирных жителей и разрушению значительной части города".
Как отметили в пресс-службе, это уже седьмая подборка, которую Совет рассылает в ООН, ОБСЕ, Совет Европы, зарубежным политикам, дипломатам, журналистам и общественникам с призывом повлиять на украинские власти и прекратить нарушения прав человека.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
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