СПЧ направил за рубеж материалы о преступлениях ВСУ
СПЧ направил за рубеж седьмую подборку материалов о преступлениях ВСУ
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖители покидают кварталы в Левобережном районе Мариуполя
Жители покидают кварталы в Левобережном районе Мариуполя. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ направил за рубеж седьмую подборку материалов о преступлениях вооруженных сил Украины и нацбатальонов, сообщила пресс-служба Совета.
"Постоянная комиссия СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека продолжает собирать факты такого рода преступлений. Материалы из нынешней подборки касаются в том числе Мариуполя", - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в Telegram-канале Совета.
В сопроводительном письме глава СПЧ Валерий Фадеев отметил, что свидетельства очевидцев, переживших осаду Мариуполя, "недвусмысленно указывают на то, что вопреки утверждениям западных СМИ именно преступные действия ВСУ привели к гибели мирных жителей и разрушению значительной части города".
Как отметили в пресс-службе, это уже седьмая подборка, которую Совет рассылает в ООН, ОБСЕ, Совет Европы, зарубежным политикам, дипломатам, журналистам и общественникам с призывом повлиять на украинские власти и прекратить нарушения прав человека.