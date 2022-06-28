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Глава Адыгеи проверил ход строительства соцобъектов по госпрограммам
Глава Адыгеи проверил ход строительства соцобъектов по госпрограммам - РИА Новости, 28.06.2022
Глава Адыгеи проверил ход строительства соцобъектов по госпрограммам
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов проверил ход строительства детских садов, оздоровительных комплексов и дорог, которые возводятся в рамках национальных проектов, и... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T17:39
2022-06-28T17:39
2022-06-28T17:39
республика адыгея
мурат кумпилов
майкоп
тахтамукайский район
республика адыгея
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КРАСНОДАР, 28 июн – РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов проверил ход строительства детских садов, оздоровительных комплексов и дорог, которые возводятся в рамках национальных проектов, и дал поручения муниципальным властям, выбившимся из графика, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Заседание республиканского кабмина во вторник было посвящено контролю за строительством и реконструкцией объектов социальной и инженерной инфраструктуры, которые финансируются в рамках нацпроектов и госпрограмм. По данным властей, на их реализацию в этом году предусмотрено 16,5 миллиарда рублей. Средства планируется направить на благоустройство, строительство детсадов, газо- и водопроводов, автодорог и иных соцобъектов.В релизе также говорится, что в текущем году было направлено свыше 333 миллионов рублей на создание промзоны в Тахтамукайском районе, средства пошли на получение техусловий для строительства газо-, электро- и водоснабжения, а также очистного сооружения, разработана проектно-сметная документация. В рамках берегоукрепления реки Белой в Майкопе средства индивидуальной программы освоены на 75%. Продолжается реконструкция газораспределительно станции в поселке Краснооктябрьский, до конца июня сюда будет поставлено все оборудование. Кроме того, в этом году запланировано освоить порядка 210 миллионов рублей для обеспечения инфраструктурой земельных участков для многодетных семей в восточной части Майкопа, добавляет пресс-служба.
https://ria.ru/20220617/adygeya-1796108174.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мурат кумпилов, майкоп, тахтамукайский район, республика адыгея
КРАСНОДАР, 28 июн – РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов проверил ход строительства детских садов, оздоровительных комплексов и дорог, которые возводятся в рамках национальных проектов, и дал поручения муниципальным властям, выбившимся из графика, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Заседание республиканского кабмина во вторник было посвящено контролю за строительством и реконструкцией объектов социальной и инженерной инфраструктуры, которые финансируются в рамках нацпроектов и госпрограмм. По данным властей, на их реализацию в этом году предусмотрено 16,5 миллиарда рублей. Средства планируется направить на благоустройство, строительство детсадов, газо- и водопроводов, автодорог и иных соцобъектов.
"По объектам, находящимся в зоне повышенного риска из-за нарушения графиков сдачи, Мурат Кумпилов
дал отдельные поручения, а также подверг критике работу глав территорий, допустивших слабую подготовку проектных документов и низкие темпы освоения бюджетных средств", - сообщает пресс-служба.
В релизе также говорится, что в текущем году было направлено свыше 333 миллионов рублей на создание промзоны в Тахтамукайском районе
, средства пошли на получение техусловий для строительства газо-, электро- и водоснабжения, а также очистного сооружения, разработана проектно-сметная документация. В рамках берегоукрепления реки Белой в Майкопе
средства индивидуальной программы освоены на 75%. Продолжается реконструкция газораспределительно станции в поселке Краснооктябрьский, до конца июня сюда будет поставлено все оборудование. Кроме того, в этом году запланировано освоить порядка 210 миллионов рублей для обеспечения инфраструктурой земельных участков для многодетных семей в восточной части Майкопа, добавляет пресс-служба.
"Мы должны четко видеть риски недостижения показателей и оперативно принять меры для их устранения. Все объекты, вошедшие в нацпроекты и госпрограммы, важно сдавать в срок и с высоким качеством работ", - цитируется Кумпилов.