https://ria.ru/20220628/sotsobekty-1798814751.html

Глава Адыгеи проверил ход строительства соцобъектов по госпрограммам

Глава Адыгеи проверил ход строительства соцобъектов по госпрограммам - РИА Новости, 28.06.2022

Глава Адыгеи проверил ход строительства соцобъектов по госпрограммам

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов проверил ход строительства детских садов, оздоровительных комплексов и дорог, которые возводятся в рамках национальных проектов, и... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T17:39

2022-06-28T17:39

2022-06-28T17:39

республика адыгея

мурат кумпилов

майкоп

тахтамукайский район

республика адыгея

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КРАСНОДАР, 28 июн – РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов проверил ход строительства детских садов, оздоровительных комплексов и дорог, которые возводятся в рамках национальных проектов, и дал поручения муниципальным властям, выбившимся из графика, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Заседание республиканского кабмина во вторник было посвящено контролю за строительством и реконструкцией объектов социальной и инженерной инфраструктуры, которые финансируются в рамках нацпроектов и госпрограмм. По данным властей, на их реализацию в этом году предусмотрено 16,5 миллиарда рублей. Средства планируется направить на благоустройство, строительство детсадов, газо- и водопроводов, автодорог и иных соцобъектов.В релизе также говорится, что в текущем году было направлено свыше 333 миллионов рублей на создание промзоны в Тахтамукайском районе, средства пошли на получение техусловий для строительства газо-, электро- и водоснабжения, а также очистного сооружения, разработана проектно-сметная документация. В рамках берегоукрепления реки Белой в Майкопе средства индивидуальной программы освоены на 75%. Продолжается реконструкция газораспределительно станции в поселке Краснооктябрьский, до конца июня сюда будет поставлено все оборудование. Кроме того, в этом году запланировано освоить порядка 210 миллионов рублей для обеспечения инфраструктурой земельных участков для многодетных семей в восточной части Майкопа, добавляет пресс-служба.

https://ria.ru/20220617/adygeya-1796108174.html

майкоп

тахтамукайский район

республика адыгея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мурат кумпилов, майкоп, тахтамукайский район, республика адыгея