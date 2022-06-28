12:48 28.06.2022 (обновлено: 13:08 28.06.2022)
Соколов высказался об уехавших из России артистах
Андрей Соколов считает, что уехавшим из России артистам придется нелегко
© РИА Новости / Алексей МайшевАктер Андрей Соколов на премьере фильма "Аманат" в киноцентре "Октябрь" в Москве
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Андрей Соколов высказал свое мнение об уехавших из страны артистах. По его словам, не все смогут зарабатывать за границей, когда сбережения иссякнут.
"Вот, они какое-то время там побудут, а дальше что? Хорошо, протянут, есть сбережения… Для того, чтобы там быть, надо работать. На своих выступлениях какое-то время протянут, а потом? Потом обратно?" – сказал актер.
В интервью Вячеславу Манучарову он добавил, что даже при желании критиковать, нужно находить подходящее время и место.
"Критика критике рознь. Когда тебе делают хирургическую операцию на животе, не время хирургу говорить, какие ему лекарства пить потом. Надо сейчас делать, а потом уже думать, что и как будет дальше", – заключил актер.
Среди других российских артистов в Израиль уехала Алла Пугачева с семьей. Недавно Александр Розенбаум заявил, что Примадонна вполне может вернуться в Россию.
22 июня, 10:57ШоубизОрбакайте вслед за сыном улетела в Париж