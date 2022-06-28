https://ria.ru/20220628/sokolov-1798673143.html

Соколов высказался об уехавших из России артистах

Соколов высказался об уехавших из России артистах - РИА Новости, 28.06.2022

Соколов высказался об уехавших из России артистах

Андрей Соколов высказал свое мнение об уехавших из страны артистах. По его словам, не все смогут зарабатывать за границей, когда сбережения иссякнут. РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T12:48

2022-06-28T12:48

2022-06-28T13:08

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андрей соколов

шоу-бизнес

россия

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работа

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Андрей Соколов высказал свое мнение об уехавших из страны артистах. По его словам, не все смогут зарабатывать за границей, когда сбережения иссякнут.В интервью Вячеславу Манучарову он добавил, что даже при желании критиковать, нужно находить подходящее время и место.Среди других российских артистов в Израиль уехала Алла Пугачева с семьей. Недавно Александр Розенбаум заявил, что Примадонна вполне может вернуться в Россию.

https://ria.ru/20220622/orbakayte-1797227398.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, андрей соколов, шоу-бизнес, россия, алла пугачева, работа