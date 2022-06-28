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Соколов высказался об уехавших из России артистах - РИА Новости, 28.06.2022
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Шоубиз
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Соколов высказался об уехавших из России артистах
Соколов высказался об уехавших из России артистах - РИА Новости, 28.06.2022
Соколов высказался об уехавших из России артистах
Андрей Соколов высказал свое мнение об уехавших из страны артистах. По его словам, не все смогут зарабатывать за границей, когда сбережения иссякнут. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T12:48
2022-06-28T13:08
шоубиз
знаменитости
андрей соколов
шоу-бизнес
россия
алла пугачева
работа
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Андрей Соколов высказал свое мнение об уехавших из страны артистах. По его словам, не все смогут зарабатывать за границей, когда сбережения иссякнут.В интервью Вячеславу Манучарову он добавил, что даже при желании критиковать, нужно находить подходящее время и место.Среди других российских артистов в Израиль уехала Алла Пугачева с семьей. Недавно Александр Розенбаум заявил, что Примадонна вполне может вернуться в Россию.
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знаменитости, андрей соколов, шоу-бизнес, россия, алла пугачева, работа
12:48 28.06.2022 (обновлено: 13:08 28.06.2022)
 
Соколов высказался об уехавших из России артистах

Андрей Соколов считает, что уехавшим из России артистам придется нелегко

© РИА Новости / Алексей МайшевАктер Андрей Соколов на премьере фильма "Аманат" в киноцентре "Октябрь" в Москве
Актер Андрей Соколов на премьере фильма Аманат в киноцентре Октябрь в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Андрей Соколов высказал свое мнение об уехавших из страны артистах. По его словам, не все смогут зарабатывать за границей, когда сбережения иссякнут.

"Вот, они какое-то время там побудут, а дальше что? Хорошо, протянут, есть сбережения… Для того, чтобы там быть, надо работать. На своих выступлениях какое-то время протянут, а потом? Потом обратно?" – сказал актер.

В интервью Вячеславу Манучарову он добавил, что даже при желании критиковать, нужно находить подходящее время и место.

"Критика критике рознь. Когда тебе делают хирургическую операцию на животе, не время хирургу говорить, какие ему лекарства пить потом. Надо сейчас делать, а потом уже думать, что и как будет дальше", – заключил актер.

Среди других российских артистов в Израиль уехала Алла Пугачева с семьей. Недавно Александр Розенбаум заявил, что Примадонна вполне может вернуться в Россию.
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