https://ria.ru/20220628/sochi-1798865692.html
Прокуратура Сочи начала проверку после публикации про истощенных животных
Прокуратура Сочи начала проверку после публикации про истощенных животных - РИА Новости, 28.06.2022
Прокуратура Сочи начала проверку после публикации про истощенных животных
Сочинская межрайонная природоохранная прокуратура проверяет информацию об истощённых верблюдах в сочинском сафари-парке села Ахштырь, сообщила журналистам... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T21:04
2022-06-28T21:04
2022-06-28T21:04
происшествия
здоровье - общество
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СОЧИ, 28 июн – РИА Новости. Сочинская межрайонная природоохранная прокуратура проверяет информацию об истощённых верблюдах в сочинском сафари-парке села Ахштырь, сообщила журналистам исполняющая обязанности старшего помощника прокурора Краснодарского края по взаимодействию со СМИ и общественностью Анастасия Зарицкая.Во вторник в соцсетях появилась информация с фотографией истощенных верблюдов, предположительно, из парка в адлерском селе Ахштырь. После публикации сочинская полиция начала проверку, выехав на место инцидента."Сочинская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку", - сказала собеседница агенства.Кроме того, как рассказал РИА Новости директор сафари-парка Евгений Абрамович, место содержания животные не использовалось для посещения людей, звери находятся в карантинной зоне парка под наблюдением специалистов."Штат зоотехников, отвечающих за жизнь и здоровье животных, ежедневно контролирует их рацион питания, согласно установленным стандартам", - прокомментировал он, добавив, что верблюд на опубликованном в соцсетях фото не истощен, а временно болен кожным заболеванием.
https://ria.ru/20220626/sochi-1798203340.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, здоровье - общество
Прокуратура Сочи начала проверку после публикации про истощенных животных
Природоохранная прокуратура Сочи начала проверку после публикации про истощенных животных
СОЧИ, 28 июн – РИА Новости. Сочинская межрайонная природоохранная прокуратура проверяет информацию об истощённых верблюдах в сочинском сафари-парке села Ахштырь, сообщила журналистам исполняющая обязанности старшего помощника прокурора Краснодарского края по взаимодействию со СМИ и общественностью Анастасия Зарицкая.
Во вторник в соцсетях появилась информация с фотографией истощенных верблюдов, предположительно, из парка в адлерском селе Ахштырь. После публикации сочинская полиция начала проверку, выехав на место инцидента.
"Сочинская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку", - сказала собеседница агенства.
Кроме того, как рассказал РИА Новости директор сафари-парка Евгений Абрамович, место содержания животные не использовалось для посещения людей, звери находятся в карантинной зоне парка под наблюдением специалистов.
"Штат зоотехников, отвечающих за жизнь и здоровье животных, ежедневно контролирует их рацион питания, согласно установленным стандартам", - прокомментировал он, добавив, что верблюд на опубликованном в соцсетях фото не истощен, а временно болен кожным заболеванием.