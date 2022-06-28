https://ria.ru/20220628/sochi-1798795136.html
Синоптики пообещали улучшение погоды в Сочи со 2 июля
Синоптики пообещали улучшение погоды в Сочи со 2 июля - РИА Новости, 28.06.2022
Синоптики пообещали улучшение погоды в Сочи со 2 июля
Погода в Сочи нормализуется со 2 июля, при этом не исключены грозы, что вполне нормально для лета в субтропическом климате, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T17:06
2022-06-28T17:06
2022-06-28T17:31
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СОЧИ, 28 июн – РИА Новости. Погода в Сочи нормализуется со 2 июля, при этом не исключены грозы, что вполне нормально для лета в субтропическом климате, рассказали РИА Новости в пресс-службе Гидрометцентра Краснодарского края.На территории Краснодарского края с 22 по 28 июня действует штормовое предупреждение из-за сильных дождей. В пятницу из-за интенсивных осадков пострадал Лазаревский район курорта, там были повреждены более 100 частных домов, подтоплены 14 населенных пунктов. Городские и коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия непогоды. Также выплачиваются компенсации от 10 до 100 тысяч рублей собственникам, чье имущество было повреждено во время ливней."Погода установится со 2 июля, но летние процессы никто не отменял. Временами будут грозы, но не интенсивные", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что грозовые дожди - явление для курорта, где горы соседствуют с морем, нормальное, они обусловлены повышенной влажностью и паводками на горных реках в процессе осадков."Море сейчас теплое, горы холодные, плюс орографическая составляющая", - заключили в ведомстве.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, краснодарский край, сочи, туризм, новости - туризм
17:06 28.06.2022 (обновлено: 17:31 28.06.2022)
Синоптики пообещали улучшение погоды в Сочи со 2 июля
В Гидрометцентре Краснодарского края заявили, что погода в Сочи улучшится со 2 июля
СОЧИ, 28 июн – РИА Новости. Погода в Сочи нормализуется со 2 июля, при этом не исключены грозы, что вполне нормально для лета в субтропическом климате, рассказали РИА Новости в пресс-службе Гидрометцентра Краснодарского края.
На территории Краснодарского края
с 22 по 28 июня действует штормовое предупреждение из-за сильных дождей. В пятницу из-за интенсивных осадков пострадал Лазаревский район курорта, там были повреждены более 100 частных домов, подтоплены 14 населенных пунктов. Городские и коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия непогоды. Также выплачиваются компенсации от 10 до 100 тысяч рублей собственникам, чье имущество было повреждено во время ливней.
"Погода установится со 2 июля, но летние процессы никто не отменял. Временами будут грозы, но не интенсивные", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что грозовые дожди - явление для курорта, где горы соседствуют с морем, нормальное, они обусловлены повышенной влажностью и паводками на горных реках в процессе осадков.
"Море сейчас теплое, горы холодные, плюс орографическая составляющая", - заключили в ведомстве.