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Слуцкий заявил, что решение о высылке россиян из Болгарии приняли на Западе
Слуцкий заявил, что решение о высылке россиян из Болгарии приняли на Западе - РИА Новости, 28.06.2022
Слуцкий заявил, что решение о высылке россиян из Болгарии приняли на Западе
Решение о высылке российских дипломатов из Болгарии могло быть принято "далеко западнее", заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T20:14
2022-06-28T20:14
2022-06-28T20:14
в мире
москва
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Решение о высылке российских дипломатов из Болгарии могло быть принято "далеко западнее", заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий."Боюсь, что оно (решение о высылке российских дипломатов - ред.) было принято и далее индуцировано в Софию далеко западнее Болгарии. Жаль, очень жаль. Никаких оснований", - сказал он.Премьер Болгарии Кирил Петков ранее заявил, что 70 российских дипломатов будут высланы из страны одним рейсом в воскресенье, 3 июля, за якобы "шпионаж". В российском МИД заявили РИА Новости, что Москва "даст соответствующий ответ".
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в мире, москва, леонид слуцкий (политик)
Слуцкий заявил, что решение о высылке россиян из Болгарии приняли на Западе
Слуцкий заявил, что решение о высылке российских дипломатов из Болгарии приняли "западнее"