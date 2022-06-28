https://ria.ru/20220628/slutskiy-1798856816.html

Слуцкий заявил, что решение о высылке россиян из Болгарии приняли на Западе

Слуцкий заявил, что решение о высылке россиян из Болгарии приняли на Западе - РИА Новости, 28.06.2022

Слуцкий заявил, что решение о высылке россиян из Болгарии приняли на Западе

Решение о высылке российских дипломатов из Болгарии могло быть принято "далеко западнее", заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T20:14

2022-06-28T20:14

2022-06-28T20:14

в мире

москва

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Решение о высылке российских дипломатов из Болгарии могло быть принято "далеко западнее", заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий."Боюсь, что оно (решение о высылке российских дипломатов - ред.) было принято и далее индуцировано в Софию далеко западнее Болгарии. Жаль, очень жаль. Никаких оснований", - сказал он.Премьер Болгарии Кирил Петков ранее заявил, что 70 российских дипломатов будут высланы из страны одним рейсом в воскресенье, 3 июля, за якобы "шпионаж". В российском МИД заявили РИА Новости, что Москва "даст соответствующий ответ".

https://ria.ru/20220623/bolgariya-1797495248.html

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в мире, москва, леонид слуцкий (политик)