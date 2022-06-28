https://ria.ru/20220628/sledovateli-1798679501.html

Песков: следователи собирают доказательства актов терроризма ВСУ в Донбассе

Песков: следователи собирают доказательства актов терроризма ВСУ в Донбассе - РИА Новости, 28.06.2022

Песков: следователи собирают доказательства актов терроризма ВСУ в Донбассе

Cледователи России, ДНР и ЛНР собирают доказательства актов терроризма со стороны Киева против республик Донбасса, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T13:18

2022-06-28T13:18

2022-06-28T13:19

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Cледователи России, ДНР и ЛНР собирают доказательства актов терроризма со стороны Киева против республик Донбасса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Наши следователи, а также следственные органы Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики выполняют следственные действия. Работает очень много специалистов. Гигантский объем работы. И результатом этой работы призван стать свод доказательств именно актов, которые граничат с актами терроризма, с актами геноцида в отношении жителей упомянутых республик. Вот это и есть настоящие преступления", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как Кремль относится к заявлению Зеленского о том, что Россию нужно юридически признать крупнейшей террористической организацией.

https://ria.ru/20220628/obvinenie-1798615713.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, следственный комитет россии (ск рф)