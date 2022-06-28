Рейтинг@Mail.ru
Песков: следователи собирают доказательства актов терроризма ВСУ в Донбассе - РИА Новости, 28.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220628/sledovateli-1798679501.html
Песков: следователи собирают доказательства актов терроризма ВСУ в Донбассе
Песков: следователи собирают доказательства актов терроризма ВСУ в Донбассе - РИА Новости, 28.06.2022
Песков: следователи собирают доказательства актов терроризма ВСУ в Донбассе
Cледователи России, ДНР и ЛНР собирают доказательства актов терроризма со стороны Киева против республик Донбасса, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T13:18
2022-06-28T13:19
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786726398_0:403:2730:1939_1920x0_80_0_0_ad694a4a809fdb0794f4ca57f44d729b.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Cледователи России, ДНР и ЛНР собирают доказательства актов терроризма со стороны Киева против республик Донбасса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Наши следователи, а также следственные органы Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики выполняют следственные действия. Работает очень много специалистов. Гигантский объем работы. И результатом этой работы призван стать свод доказательств именно актов, которые граничат с актами терроризма, с актами геноцида в отношении жителей упомянутых республик. Вот это и есть настоящие преступления", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как Кремль относится к заявлению Зеленского о том, что Россию нужно юридически признать крупнейшей террористической организацией.
https://ria.ru/20220628/obvinenie-1798615713.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786726398_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_5f016898fb7083abad8c0f8cf65142b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, следственный комитет россии (ск рф)
13:18 28.06.2022 (обновлено: 13:19 28.06.2022)
 
Песков: следователи собирают доказательства актов терроризма ВСУ в Донбассе

Песков: следователи собирают доказательства актов терроризма ВСУ против жителей ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Мария МарикянСледователи проводят следственный эксперимент
Следователи проводят следственный эксперимент - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Мария Марикян
Следователи проводят следственный эксперимент . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Cледователи России, ДНР и ЛНР собирают доказательства актов терроризма со стороны Киева против республик Донбасса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Наши следователи, а также следственные органы Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики выполняют следственные действия. Работает очень много специалистов. Гигантский объем работы. И результатом этой работы призван стать свод доказательств именно актов, которые граничат с актами терроризма, с актами геноцида в отношении жителей упомянутых республик. Вот это и есть настоящие преступления", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как Кремль относится к заявлению Зеленского о том, что Россию нужно юридически признать крупнейшей террористической организацией.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
Вчера, 09:53
СК предъявил обвинение военному ВСУ, убившему мариупольца из-за говора
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала