https://ria.ru/20220628/sledovateli-1798679501.html
Песков: следователи собирают доказательства актов терроризма ВСУ в Донбассе
Песков: следователи собирают доказательства актов терроризма ВСУ в Донбассе - РИА Новости, 28.06.2022
Песков: следователи собирают доказательства актов терроризма ВСУ в Донбассе
Cледователи России, ДНР и ЛНР собирают доказательства актов терроризма со стороны Киева против республик Донбасса, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T13:18
2022-06-28T13:18
2022-06-28T13:19
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Cледователи России, ДНР и ЛНР собирают доказательства актов терроризма со стороны Киева против республик Донбасса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Наши следователи, а также следственные органы Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики выполняют следственные действия. Работает очень много специалистов. Гигантский объем работы. И результатом этой работы призван стать свод доказательств именно актов, которые граничат с актами терроризма, с актами геноцида в отношении жителей упомянутых республик. Вот это и есть настоящие преступления", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как Кремль относится к заявлению Зеленского о том, что Россию нужно юридически признать крупнейшей террористической организацией.
https://ria.ru/20220628/obvinenie-1798615713.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, следственный комитет россии (ск рф)
13:18 28.06.2022 (обновлено: 13:19 28.06.2022)
Песков: следователи собирают доказательства актов терроризма ВСУ в Донбассе
Песков: следователи собирают доказательства актов терроризма ВСУ против жителей ДНР и ЛНР