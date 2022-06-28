Рейтинг@Mail.ru
Дворковича исключили из президентского совета по науке - РИА Новости, 28.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220628/skolkovo-1798717030.html
Дворковича исключили из президентского совета по науке
Дворковича исключили из президентского совета по науке - РИА Новости, 28.06.2022
Дворковича исключили из президентского совета по науке
Бывший глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович исключен из совета по науке и образованию при президенте РФ, указ главы государства об изменениях в составе... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T14:40
2022-06-28T15:05
геннадий онищенко
ринат максютов
григорий трубников
сколково
российская академия наук
российская академия образования
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778641496_0:279:3072:2007_1920x0_80_0_0_65e699ac3623e1faac53901fc7dd9c1e.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Бывший глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович исключен из совета по науке и образованию при президенте РФ, указ главы государства об изменениях в составе совета опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.Дворкович входил в совет как глава фонда "Сколково". В марте он покинул эту должность.Из состава совета сейчас исключены еще несколько человек. Среди них - заместитель президента Российской академии образования академик РАН Геннадий Онищенко и генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов.В состав совета включены директор Объединенного института ядерных исследований академик РАН Григорий Трубников, председатель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев и другие.
https://ria.ru/20220617/tekhnologii-1796037248.html
https://ria.ru/20220513/skolkovo-1788350764.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778641496_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_772ffaf2565b0a74c34eac8b92665d9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
геннадий онищенко, ринат максютов, григорий трубников, сколково, российская академия наук, российская академия образования
14:40 28.06.2022 (обновлено: 15:05 28.06.2022)
 
Дворковича исключили из президентского совета по науке

Бывшего главу фонда "Сколково" Дворковича исключили из президентского совета по науке

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАркадий Дворкович
Аркадий Дворкович - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Аркадий Дворкович. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Бывший глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович исключен из совета по науке и образованию при президенте РФ, указ главы государства об изменениях в составе совета опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.
Дворкович входил в совет как глава фонда "Сколково". В марте он покинул эту должность.
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и председатель правления Фонда Сколково Игорь Дроздов во время подписания соглашения - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
17 июня, 11:56Петербургский международный экономический форум — 2022
"Сколково" поможет Минпромторгу в поиске технологических решений
Из состава совета сейчас исключены еще несколько человек. Среди них - заместитель президента Российской академии образования академик РАН Геннадий Онищенко и генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов.
В состав совета включены директор Объединенного института ядерных исследований академик РАН Григорий Трубников, председатель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев и другие.
Инновационный центр Сколково - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
13 мая, 15:31
Выручка резидентов "Сколково" составила около 250 миллиардов рублей
 
Геннадий ОнищенкоРинат МаксютовГригорий ТрубниковСколковоРоссийская академия наукРоссийская академия образования
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала