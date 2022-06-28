https://ria.ru/20220628/skolkovo-1798717030.html

Дворковича исключили из президентского совета по науке

Дворковича исключили из президентского совета по науке - РИА Новости, 28.06.2022

Дворковича исключили из президентского совета по науке

Бывший глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович исключен из совета по науке и образованию при президенте РФ, указ главы государства об изменениях в составе... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T14:40

2022-06-28T14:40

2022-06-28T15:05

геннадий онищенко

ринат максютов

григорий трубников

сколково

российская академия наук

российская академия образования

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Бывший глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович исключен из совета по науке и образованию при президенте РФ, указ главы государства об изменениях в составе совета опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.Дворкович входил в совет как глава фонда "Сколково". В марте он покинул эту должность.Из состава совета сейчас исключены еще несколько человек. Среди них - заместитель президента Российской академии образования академик РАН Геннадий Онищенко и генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов.В состав совета включены директор Объединенного института ядерных исследований академик РАН Григорий Трубников, председатель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев и другие.

https://ria.ru/20220617/tekhnologii-1796037248.html

https://ria.ru/20220513/skolkovo-1788350764.html

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геннадий онищенко, ринат максютов, григорий трубников, сколково, российская академия наук, российская академия образования