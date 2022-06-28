12:27 28.06.2022 (обновлено: 12:36 28.06.2022)
Президент Шри-Ланки обсудил с послом России развитие торговли
Президент Шри-Ланки Раджапакса обсудил с послом России развитие торговли
© Фото : Gotabaya Rajapaksa/TwitterПрезидент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса и чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Шри-Ланке Юрий Материй во время встречи
Президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса и чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Шри-Ланке Юрий Материй во время встречи
НЬЮ-ДЕЛИ, 28 июн – РИА Новости. Президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса обсудил с послом России Юрием Материем развитие торговли.
"Вчера состоялась продуктивная встреча с послом России Юрием Материем. На этой встрече широко обсуждалось поддержание крепких двусторонних отношений между нашими двумя странами с упором на развитие торговых возможностей", - сообщил Раджапакса в Twitter.
Накануне министр энергетики Шри-Ланки Канчана Виджесекара сообщил, что власти страны направили в Россию двух министров для переговоров, в частности, о поставках топлива. В понедельник власти страны на две недели запретили продажу топлива частным лицам, разрешив заправку автомобилей только основных служб, в частности медиков, полиции и пожарных.
Шри-Ланка переживает худший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. В середине апреля власти Шри-Ланки объявили дефолт по внешнему долгу на промежуточный период в ожидании реструктуризации этих обязательств в соответствии с программой экономической перестройки, поддерживаемой МВФ. Внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.
Экономический кризис вызван дефицитом иностранной валюты, возникшим в результате ограничения туристического потока из-за пандемии коронавируса, в результате чего страна не может закупить достаточно топлива. В стране отмечается острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с отключениями электроэнергии из-за нехватки иностранной валюты для импорта топлива.