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Президент Шри-Ланки обсудил с послом России развитие торговли - РИА Новости, 28.06.2022
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Президент Шри-Ланки обсудил с послом России развитие торговли
Президент Шри-Ланки обсудил с послом России развитие торговли - РИА Новости, 28.06.2022
Президент Шри-Ланки обсудил с послом России развитие торговли
Президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса обсудил с послом России Юрием Материем развитие торговли. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T12:27
2022-06-28T12:36
в мире
россия
шри-ланка
мвф
юрий материй (посол россии на шри-ланке)
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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 июн – РИА Новости. Президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса обсудил с послом России Юрием Материем развитие торговли."Вчера состоялась продуктивная встреча с послом России Юрием Материем. На этой встрече широко обсуждалось поддержание крепких двусторонних отношений между нашими двумя странами с упором на развитие торговых возможностей", - сообщил Раджапакса в Twitter.Накануне министр энергетики Шри-Ланки Канчана Виджесекара сообщил, что власти страны направили в Россию двух министров для переговоров, в частности, о поставках топлива. В понедельник власти страны на две недели запретили продажу топлива частным лицам, разрешив заправку автомобилей только основных служб, в частности медиков, полиции и пожарных.Шри-Ланка переживает худший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. В середине апреля власти Шри-Ланки объявили дефолт по внешнему долгу на промежуточный период в ожидании реструктуризации этих обязательств в соответствии с программой экономической перестройки, поддерживаемой МВФ. Внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.Экономический кризис вызван дефицитом иностранной валюты, возникшим в результате ограничения туристического потока из-за пандемии коронавируса, в результате чего страна не может закупить достаточно топлива. В стране отмечается острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с отключениями электроэнергии из-за нехватки иностранной валюты для импорта топлива.
https://ria.ru/20220627/toplivo-1798574549.html
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в мире, россия, шри-ланка, мвф, юрий материй (посол россии на шри-ланке)
12:27 28.06.2022 (обновлено: 12:36 28.06.2022)
 
Президент Шри-Ланки обсудил с послом России развитие торговли

Президент Шри-Ланки Раджапакса обсудил с послом России развитие торговли

© Фото : Gotabaya Rajapaksa/TwitterПрезидент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса и чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Шри-Ланке Юрий Материй во время встречи
Президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса и чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Шри-Ланке Юрий Материй во время встречи - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© Фото : Gotabaya Rajapaksa/Twitter
Президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса и чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Шри-Ланке Юрий Материй во время встречи
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 28 июн – РИА Новости. Президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса обсудил с послом России Юрием Материем развитие торговли.
"Вчера состоялась продуктивная встреча с послом России Юрием Материем. На этой встрече широко обсуждалось поддержание крепких двусторонних отношений между нашими двумя странами с упором на развитие торговых возможностей", - сообщил Раджапакса в Twitter.
Пассажиры поезда в Коломбо - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
27 июня, 21:58
Власти Шри-Ланки на две недели запретили продавать топливо частным лицам
Накануне министр энергетики Шри-Ланки Канчана Виджесекара сообщил, что власти страны направили в Россию двух министров для переговоров, в частности, о поставках топлива. В понедельник власти страны на две недели запретили продажу топлива частным лицам, разрешив заправку автомобилей только основных служб, в частности медиков, полиции и пожарных.
Шри-Ланка переживает худший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. В середине апреля власти Шри-Ланки объявили дефолт по внешнему долгу на промежуточный период в ожидании реструктуризации этих обязательств в соответствии с программой экономической перестройки, поддерживаемой МВФ. Внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.
Экономический кризис вызван дефицитом иностранной валюты, возникшим в результате ограничения туристического потока из-за пандемии коронавируса, в результате чего страна не может закупить достаточно топлива. В стране отмечается острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с отключениями электроэнергии из-за нехватки иностранной валюты для импорта топлива.
Вид на город Коломбо, Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
9 июня, 18:51Туризм
Посол Шри-Ланки подтвердила интерес в возобновлении авиасообщения с Россией
 
В миреРоссияШри-ЛанкаМВФЮрий Материй (посол России на Шри-Ланке)
 
 
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