https://ria.ru/20220628/shrilanka-1798661128.html

Президент Шри-Ланки обсудил с послом России развитие торговли

Президент Шри-Ланки обсудил с послом России развитие торговли - РИА Новости, 28.06.2022

Президент Шри-Ланки обсудил с послом России развитие торговли

Президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса обсудил с послом России Юрием Материем развитие торговли. РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T12:27

2022-06-28T12:27

2022-06-28T12:36

в мире

россия

шри-ланка

мвф

юрий материй (посол россии на шри-ланке)

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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 июн – РИА Новости. Президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса обсудил с послом России Юрием Материем развитие торговли."Вчера состоялась продуктивная встреча с послом России Юрием Материем. На этой встрече широко обсуждалось поддержание крепких двусторонних отношений между нашими двумя странами с упором на развитие торговых возможностей", - сообщил Раджапакса в Twitter.Накануне министр энергетики Шри-Ланки Канчана Виджесекара сообщил, что власти страны направили в Россию двух министров для переговоров, в частности, о поставках топлива. В понедельник власти страны на две недели запретили продажу топлива частным лицам, разрешив заправку автомобилей только основных служб, в частности медиков, полиции и пожарных.Шри-Ланка переживает худший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. В середине апреля власти Шри-Ланки объявили дефолт по внешнему долгу на промежуточный период в ожидании реструктуризации этих обязательств в соответствии с программой экономической перестройки, поддерживаемой МВФ. Внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.Экономический кризис вызван дефицитом иностранной валюты, возникшим в результате ограничения туристического потока из-за пандемии коронавируса, в результате чего страна не может закупить достаточно топлива. В стране отмечается острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с отключениями электроэнергии из-за нехватки иностранной валюты для импорта топлива.

https://ria.ru/20220627/toplivo-1798574549.html

https://ria.ru/20220609/shri-lanka-1794377252.html

россия

шри-ланка

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, шри-ланка, мвф, юрий материй (посол россии на шри-ланке)