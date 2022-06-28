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Норвегия отказала в пропуске грузов для россиян на Шпицберген - РИА Новости, 28.06.2022
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Норвегия отказала в пропуске грузов для россиян на Шпицберген
Норвегия отказала в пропуске грузов для россиян на Шпицберген - РИА Новости, 28.06.2022
Норвегия отказала в пропуске грузов для россиян на Шпицберген
Норвегия отклонила российскую заявку на пропуск грузов для поселков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе Стурскуг, РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T17:05
2022-06-28T18:07
в мире
россия
шпицберген
норвегия
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Норвегия отклонила российскую заявку на пропуск грузов для поселков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе Стурскуг, сообщил телеканал NRK со ссылкой на МИД страны.В апреле глава норвежского внешнеполитического ведомства Анникен Хюитфельдт объявила о закрытии этого пункта для грузовиков из России. Помимо этого, российским судам, за исключением рыбловных, запертили заходить в норвежские порты.По данным телеканала E24, сейчас на КПП находится около 20 тонн товаров, предназначенных для российских поселений на Шпицбергене.Ранее генеральный консул России на Шпицбергене Сергей Гущин заявил, что российское посольство в Осло направило в МИД Норвегии письмо треста "Арктикуголь" с просьбой снять запрет на транзит грузов в российские поселки на архипелаге. По его словам, документ составили 25 мая.
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в мире, россия, шпицберген, норвегия
17:05 28.06.2022 (обновлено: 18:07 28.06.2022)
 
Норвегия отказала в пропуске грузов для россиян на Шпицберген

МИД Норвегии отклонил заявку России на пропуск грузов на Шпицберген

© РИА Новости / Александр Ковалев / Перейти в фотобанкАрхипелаг Шпицберген
Архипелаг Шпицберген - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Александр Ковалев
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Норвегия отклонила российскую заявку на пропуск грузов для поселков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе Стурскуг, сообщил телеканал NRK со ссылкой на МИД страны.
В апреле глава норвежского внешнеполитического ведомства Анникен Хюитфельдт объявила о закрытии этого пункта для грузовиков из России. Помимо этого, российским судам, за исключением рыбловных, запертили заходить в норвежские порты.

"Конкретная заявка на получение разрешения на перевозку была отклонена 15 июня 2022 года", — отметили в министерстве.

По данным телеканала E24, сейчас на КПП находится около 20 тонн товаров, предназначенных для российских поселений на Шпицбергене.
Ранее генеральный консул России на Шпицбергене Сергей Гущин заявил, что российское посольство в Осло направило в МИД Норвегии письмо треста "Арктикуголь" с просьбой снять запрет на транзит грузов в российские поселки на архипелаге. По его словам, документ составили 25 мая.
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