https://ria.ru/20220628/shpitsbergen-1798794338.html

Норвегия отказала в пропуске грузов для россиян на Шпицберген

Норвегия отказала в пропуске грузов для россиян на Шпицберген - РИА Новости, 28.06.2022

Норвегия отказала в пропуске грузов для россиян на Шпицберген

Норвегия отклонила российскую заявку на пропуск грузов для поселков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе Стурскуг, РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T17:05

2022-06-28T17:05

2022-06-28T18:07

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Норвегия отклонила российскую заявку на пропуск грузов для поселков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе Стурскуг, сообщил телеканал NRK со ссылкой на МИД страны.В апреле глава норвежского внешнеполитического ведомства Анникен Хюитфельдт объявила о закрытии этого пункта для грузовиков из России. Помимо этого, российским судам, за исключением рыбловных, запертили заходить в норвежские порты.По данным телеканала E24, сейчас на КПП находится около 20 тонн товаров, предназначенных для российских поселений на Шпицбергене.Ранее генеральный консул России на Шпицбергене Сергей Гущин заявил, что российское посольство в Осло направило в МИД Норвегии письмо треста "Арктикуголь" с просьбой снять запрет на транзит грузов в российские поселки на архипелаге. По его словам, документ составили 25 мая.

https://ria.ru/20211112/norvegiya-1758729548.html

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Евгения Нефедова

в мире, россия, шпицберген, норвегия