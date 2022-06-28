17:05 28.06.2022 (обновлено: 18:07 28.06.2022)
Норвегия отказала в пропуске грузов для россиян на Шпицберген
МИД Норвегии отклонил заявку России на пропуск грузов на Шпицберген
Архипелаг Шпицберген. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Норвегия отклонила российскую заявку на пропуск грузов для поселков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе Стурскуг, сообщил телеканал NRK со ссылкой на МИД страны.
В апреле глава норвежского внешнеполитического ведомства Анникен Хюитфельдт объявила о закрытии этого пункта для грузовиков из России. Помимо этого, российским судам, за исключением рыбловных, запертили заходить в норвежские порты.
"Конкретная заявка на получение разрешения на перевозку была отклонена 15 июня 2022 года", — отметили в министерстве.
По данным телеканала E24, сейчас на КПП находится около 20 тонн товаров, предназначенных для российских поселений на Шпицбергене.
Ранее генеральный консул России на Шпицбергене Сергей Гущин заявил, что российское посольство в Осло направило в МИД Норвегии письмо треста "Арктикуголь" с просьбой снять запрет на транзит грузов в российские поселки на архипелаге. По его словам, документ составили 25 мая.
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