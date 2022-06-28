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Волгоградская область взяла шефство над Станично-Луганским районом ЛНР
Волгоградская область взяла шефство над Станично-Луганским районом ЛНР - РИА Новости, 28.06.2022
Волгоградская область взяла шефство над Станично-Луганским районом ЛНР
Волгоградская область взяла шефство над Станично-Луганским районом Луганской Народной Республики, регион примет участие в восстановлении района, сообщила... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T12:04
2022-06-28T12:04
2022-06-28T12:04
специальная военная операция на украине
андрей бочаров
луганская народная республика
волгоградская область
ситуация в днр и лнр
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ВОЛГОГРАД, 28 июн – РИА Новости. Волгоградская область взяла шефство над Станично-Луганским районом Луганской Народной Республики, регион примет участие в восстановлении района, сообщила пресс-служба обладминистрации."Волгоградская область взяла шефство на Станично-Луганским районом ЛНР — проведена серьёзная подготовительная работа для участия региона в восстановлении мирной жизни на освобождённых территориях", - сообщили в администрации.По информации ведомства, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров находится в Луганской Народной Республике, где возложил цветы обелиску Героям Великой Отечественной войны, а также памятнику защитникам ЛНР. Отмечается, что Бочаров планирует провести ряд рабочих переговоров.
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андрей бочаров, луганская народная республика, волгоградская область, ситуация в днр и лнр
Волгоградская область взяла шефство над Станично-Луганским районом ЛНР
Волгоградская область поможет в восстановлении Станично-Луганского района ЛНР