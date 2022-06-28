https://ria.ru/20220628/shefstvo-1798653514.html

Волгоградская область взяла шефство над Станично-Луганским районом ЛНР

Волгоградская область взяла шефство над Станично-Луганским районом ЛНР - РИА Новости, 28.06.2022

Волгоградская область взяла шефство над Станично-Луганским районом ЛНР

Волгоградская область взяла шефство над Станично-Луганским районом Луганской Народной Республики, регион примет участие в восстановлении района, сообщила... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T12:04

2022-06-28T12:04

2022-06-28T12:04

специальная военная операция на украине

андрей бочаров

луганская народная республика

волгоградская область

ситуация в днр и лнр

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ВОЛГОГРАД, 28 июн – РИА Новости. Волгоградская область взяла шефство над Станично-Луганским районом Луганской Народной Республики, регион примет участие в восстановлении района, сообщила пресс-служба обладминистрации."Волгоградская область взяла шефство на Станично-Луганским районом ЛНР — проведена серьёзная подготовительная работа для участия региона в восстановлении мирной жизни на освобождённых территориях", - сообщили в администрации.По информации ведомства, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров находится в Луганской Народной Республике, где возложил цветы обелиску Героям Великой Отечественной войны, а также памятнику защитникам ЛНР. Отмечается, что Бочаров планирует провести ряд рабочих переговоров.

https://ria.ru/20220628/nato-1798566553.html

луганская народная республика

волгоградская область

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андрей бочаров, луганская народная республика, волгоградская область, ситуация в днр и лнр