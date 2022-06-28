https://ria.ru/20220628/sanktsii-1798866367.html
Госдепартамент США объявил о санкциях против главы Мелитополя Данильченко
Госдепартамент США объявил о санкциях против главы Мелитополя Данильченко - РИА Новости, 28.06.2022
Госдепартамент США объявил о санкциях против главы Мелитополя Данильченко
США ввели санкции против Галины Данильченко - главы военно-гражданской администрации Мелитополя Запорожской области, следует из опубликованного во вторник... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T21:06
2022-06-28T21:06
2022-06-28T21:06
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сша
государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. США ввели санкции против Галины Данильченко - главы военно-гражданской администрации Мелитополя Запорожской области, следует из опубликованного во вторник документа государственного департамента страны.Как уточнили в Госдепе, ограничения вводятся в связи с причастностью к действиям, "которые нарушают мир, безопасность, территориальную целостность США, а также их союзников и партнеров".В результате введенных санкций вся собственность и активы в собственности Данильченко, в случае их нахождения в США или под контролем лиц из США, будут заблокированы. Любые организации, которые прямо или косвенно принадлежат ей на 50 и более процентов, также блокируются. Также запрещаются любые вложения или займы, предоставление товаров или услуг санкционным лицам и организациям.
https://ria.ru/20220628/sanktsii-1798859017.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, государственный департамент сша
Госдепартамент США объявил о санкциях против главы Мелитополя Данильченко
США ввели санкции против главы военно-гражданской администрации Мелитополя Данильченко