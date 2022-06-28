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Госдепартамент США ввел санкции против ФСБ - РИА Новости, 28.06.2022
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Госдепартамент США ввел санкции против ФСБ
Госдепартамент США ввел санкции против ФСБ - РИА Новости, 28.06.2022
Госдепартамент США ввел санкции против ФСБ
США поместили под санкции Федеральную службу безопасности Российской Федерации (ФСБ), говорится в опубликованном во вторник документе государственного... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T20:23
2022-06-28T20:23
владимир путин
россия
сша
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. США поместили под санкции Федеральную службу безопасности Российской Федерации (ФСБ), говорится в опубликованном во вторник документе государственного департамента страны."Государственный департамент поместил под санкции ФСБ России, поскольку служба является политическим подразделением, агентством или инструментом правительства Российской Федерации. С начала вторжения России на Украину достоверные источники указывали на участие ФСБ в нарушении прав человека и нападках на украинских граждан", - утверждается в сообщении.В госдепе также обвинили ФСБ в том, что служба якобы принимает участие в принудительном перемещении украинских граждан из мест их проживания и якобы совершает иные действия, направленные против них.В результате введенных санкций вся собственность и активы в собственности ФСБ в случае их нахождения в США или под контролем лиц из США будут заблокированы. Любые организации, которые прямо или косвенно принадлежат одному или нескольким заблокированным лицам на 50% и более, также блокируются. Также запрещаются любые вложения или займы, предоставление товаров или услуг любым санкционным лицам и организациям.Американские власти в прошлые году уже вводили санкции против ФСБ.Западные страны ввели санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин в этой связи заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что страны Запада рано или поздно должны опомниться, они прагматичны и циничны, а когда поймут, что санкции бьют по ним, будут более конструктивно подходить к диалогу с Россией.
https://ria.ru/20220628/sanktsii-1798848994.html
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владимир путин, россия, сша, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
20:23 28.06.2022
 
Госдепартамент США ввел санкции против ФСБ

Госдеп США объявил о санкциях против ФСБ

© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. США поместили под санкции Федеральную службу безопасности Российской Федерации (ФСБ), говорится в опубликованном во вторник документе государственного департамента страны.
"Государственный департамент поместил под санкции ФСБ России, поскольку служба является политическим подразделением, агентством или инструментом правительства Российской Федерации. С начала вторжения России на Украину достоверные источники указывали на участие ФСБ в нарушении прав человека и нападках на украинских граждан", - утверждается в сообщении.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
Вчера, 19:35
США ввели санкции против псковских десантников
В госдепе также обвинили ФСБ в том, что служба якобы принимает участие в принудительном перемещении украинских граждан из мест их проживания и якобы совершает иные действия, направленные против них.
В результате введенных санкций вся собственность и активы в собственности ФСБ в случае их нахождения в США или под контролем лиц из США будут заблокированы. Любые организации, которые прямо или косвенно принадлежат одному или нескольким заблокированным лицам на 50% и более, также блокируются. Также запрещаются любые вложения или займы, предоставление товаров или услуг любым санкционным лицам и организациям.
Американские власти в прошлые году уже вводили санкции против ФСБ.
Западные страны ввели санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин в этой связи заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что страны Запада рано или поздно должны опомниться, они прагматичны и циничны, а когда поймут, что санкции бьют по ним, будут более конструктивно подходить к диалогу с Россией.
Футболки китайского производства в магазине Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
22 июня, 08:00
Америка не может не плодить себе противников
 
Владимир ПутинРоссияСШАУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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