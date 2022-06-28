https://ria.ru/20220628/sanktsii-1798859017.html

Госдепартамент США ввел санкции против ФСБ

Госдепартамент США ввел санкции против ФСБ - РИА Новости, 28.06.2022

Госдепартамент США ввел санкции против ФСБ

США поместили под санкции Федеральную службу безопасности Российской Федерации (ФСБ), говорится в опубликованном во вторник документе государственного... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T20:23

2022-06-28T20:23

2022-06-28T20:23

владимир путин

россия

сша

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. США поместили под санкции Федеральную службу безопасности Российской Федерации (ФСБ), говорится в опубликованном во вторник документе государственного департамента страны."Государственный департамент поместил под санкции ФСБ России, поскольку служба является политическим подразделением, агентством или инструментом правительства Российской Федерации. С начала вторжения России на Украину достоверные источники указывали на участие ФСБ в нарушении прав человека и нападках на украинских граждан", - утверждается в сообщении.В госдепе также обвинили ФСБ в том, что служба якобы принимает участие в принудительном перемещении украинских граждан из мест их проживания и якобы совершает иные действия, направленные против них.В результате введенных санкций вся собственность и активы в собственности ФСБ в случае их нахождения в США или под контролем лиц из США будут заблокированы. Любые организации, которые прямо или косвенно принадлежат одному или нескольким заблокированным лицам на 50% и более, также блокируются. Также запрещаются любые вложения или займы, предоставление товаров или услуг любым санкционным лицам и организациям.Американские власти в прошлые году уже вводили санкции против ФСБ.Западные страны ввели санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин в этой связи заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что страны Запада рано или поздно должны опомниться, они прагматичны и циничны, а когда поймут, что санкции бьют по ним, будут более конструктивно подходить к диалогу с Россией.

https://ria.ru/20220628/sanktsii-1798848994.html

https://ria.ru/20220622/amerika-1797127823.html

россия

сша

украина

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владимир путин, россия, сша, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)