Госдепартамент США ввел санкции против ФСБ
Госдеп США объявил о санкциях против ФСБ
© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. США поместили под санкции Федеральную службу безопасности Российской Федерации (ФСБ), говорится в опубликованном во вторник документе государственного департамента страны.
"Государственный департамент поместил под санкции ФСБ России, поскольку служба является политическим подразделением, агентством или инструментом правительства Российской Федерации. С начала вторжения России на Украину достоверные источники указывали на участие ФСБ в нарушении прав человека и нападках на украинских граждан", - утверждается в сообщении.
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В госдепе также обвинили ФСБ в том, что служба якобы принимает участие в принудительном перемещении украинских граждан из мест их проживания и якобы совершает иные действия, направленные против них.
В результате введенных санкций вся собственность и активы в собственности ФСБ в случае их нахождения в США или под контролем лиц из США будут заблокированы. Любые организации, которые прямо или косвенно принадлежат одному или нескольким заблокированным лицам на 50% и более, также блокируются. Также запрещаются любые вложения или займы, предоставление товаров или услуг любым санкционным лицам и организациям.
Американские власти в прошлые году уже вводили санкции против ФСБ.
Западные страны ввели санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин в этой связи заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что страны Запада рано или поздно должны опомниться, они прагматичны и циничны, а когда поймут, что санкции бьют по ним, будут более конструктивно подходить к диалогу с Россией.
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