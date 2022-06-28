https://ria.ru/20220628/sanktsii-1798848994.html

США ввели санкции против псковских десантников

США ввели санкции против псковских десантников - РИА Новости, 28.06.2022

США ввели санкции против псковских десантников

США ввели санкции против 64-й мотострелковой бригады из ВВО и базирующихся в Псковской области 76-й десантно-штурмовой дивизии и 234-го десантно-штурмового... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T19:35

2022-06-28T19:35

2022-06-28T19:35

безопасность

сша

министерство финансов сша

в мире

россия

псковская область

восточный военный округ (вво)

вооруженные силы рф

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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. США ввели санкции против 64-й мотострелковой бригады из ВВО и базирующихся в Псковской области 76-й десантно-штурмовой дивизии и 234-го десантно-штурмового полка, сообщает американский Минфин.Как говорится в опубликованном ведомством документе, США вводят санкции против 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, базирующейся в Восточном военном округе, и псковских 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии и 234-го гвардейского десантно-штурмового полка.Минфин указывает, что новые санкционные ограничения вводятся против организаций, "имеющих решающее значение для оборонно-промышленной базы РФ".

https://ria.ru/20220628/sanktsii-1798843865.html

сша

россия

псковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

безопасность, сша, министерство финансов сша, в мире, россия, псковская область, восточный военный округ (вво), вооруженные силы рф