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США ввели санкции против псковских десантников - РИА Новости, 28.06.2022
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США ввели санкции против псковских десантников
США ввели санкции против псковских десантников - РИА Новости, 28.06.2022
США ввели санкции против псковских десантников
США ввели санкции против 64-й мотострелковой бригады из ВВО и базирующихся в Псковской области 76-й десантно-штурмовой дивизии и 234-го десантно-штурмового... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T19:35
2022-06-28T19:35
безопасность
сша
министерство финансов сша
в мире
россия
псковская область
восточный военный округ (вво)
вооруженные силы рф
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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. США ввели санкции против 64-й мотострелковой бригады из ВВО и базирующихся в Псковской области 76-й десантно-штурмовой дивизии и 234-го десантно-штурмового полка, сообщает американский Минфин.Как говорится в опубликованном ведомством документе, США вводят санкции против 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, базирующейся в Восточном военном округе, и псковских 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии и 234-го гвардейского десантно-штурмового полка.Минфин указывает, что новые санкционные ограничения вводятся против организаций, "имеющих решающее значение для оборонно-промышленной базы РФ".
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сша
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безопасность, сша, министерство финансов сша, в мире, россия, псковская область, восточный военный округ (вво), вооруженные силы рф
19:35 28.06.2022
 
США ввели санкции против псковских десантников

США ввели санкции против 76-й десантно-штурмовой дивизии, базирующейся в Псковской области

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. США ввели санкции против 64-й мотострелковой бригады из ВВО и базирующихся в Псковской области 76-й десантно-штурмовой дивизии и 234-го десантно-штурмового полка, сообщает американский Минфин.
Как говорится в опубликованном ведомством документе, США вводят санкции против 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, базирующейся в Восточном военном округе, и псковских 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии и 234-го гвардейского десантно-штурмового полка.
Минфин указывает, что новые санкционные ограничения вводятся против организаций, "имеющих решающее значение для оборонно-промышленной базы РФ".
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БезопасностьСШАМинистерство финансов СШАВ миреРоссияПсковская областьВосточный военный округ (ВВО)Вооруженные силы РФ
 
 
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