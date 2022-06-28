https://ria.ru/20220628/sanktsii-1798848994.html
США ввели санкции против псковских десантников
США ввели санкции против псковских десантников - РИА Новости, 28.06.2022
США ввели санкции против псковских десантников
США ввели санкции против 64-й мотострелковой бригады из ВВО и базирующихся в Псковской области 76-й десантно-штурмовой дивизии и 234-го десантно-штурмового... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T19:35
2022-06-28T19:35
2022-06-28T19:35
безопасность
сша
министерство финансов сша
в мире
россия
псковская область
восточный военный округ (вво)
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1794040980_0:281:3071:2008_1920x0_80_0_0_18435dc62ae8b5002e6d1a89152abf3f.jpg
ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. США ввели санкции против 64-й мотострелковой бригады из ВВО и базирующихся в Псковской области 76-й десантно-штурмовой дивизии и 234-го десантно-штурмового полка, сообщает американский Минфин.Как говорится в опубликованном ведомством документе, США вводят санкции против 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, базирующейся в Восточном военном округе, и псковских 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии и 234-го гвардейского десантно-штурмового полка.Минфин указывает, что новые санкционные ограничения вводятся против организаций, "имеющих решающее значение для оборонно-промышленной базы РФ".
https://ria.ru/20220628/sanktsii-1798843865.html
сша
россия
псковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1794040980_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_2a031f53508dd19ea2adac490978885a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, сша, министерство финансов сша, в мире, россия, псковская область, восточный военный округ (вво), вооруженные силы рф
США ввели санкции против псковских десантников
США ввели санкции против 76-й десантно-штурмовой дивизии, базирующейся в Псковской области