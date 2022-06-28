https://ria.ru/20220628/sanktsii-1798809484.html

США ввели санкции против "КамАЗа" и "Туполева"

США ввели санкции против "КамАЗа" и "Туполева" - РИА Новости, 28.06.2022

США ввели санкции против "КамАЗа" и "Туполева"

Союз добровольцев Донбасса, летный центр имени Чкалова, НПП "Связь" и "Алмаз" и еще более 100 юридических лиц попали в санкционные списки США, информирует... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T17:30

2022-06-28T17:30

2022-06-28T18:31

специальная военная операция на украине

экономика

сша

пао "туполев"

россия

санкции

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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Союз добровольцев Донбасса, летный центр имени Чкалова, НПП "Связь" и "Алмаз" и еще более 100 юридических лиц попали в санкционные списки США, информирует Минфин.Как сообщает американское финансовое ведомство на своем сайте, в новые санкционные списки включены 115 юридических лиц из РФ, в том числе НПП "Связь", Союз добровольцев Донбасса, Арзамасский приборостроительный завод, НПП "Алмаз", ОАО "Российская электроника", летный центр имени Чкалова.В санкционный список также попали ОАО Авиационный комплекс имени Ильюшина и одноименная финансовая компания, ОАО "Туполев", ПАО "Камаз" и одноименная торгово-финансовая компания, а также ряд связанных юридических лиц.Минфин указывает, что санкциям подвергнуты предприятия, "имеющие решающее значение для оборонно-промышленной базы РФ".Как говорится в сообщении, 70 юридических лиц в санкционные списки добавляет Минфин, еще 45 организаций подвергает ограничительным мерам государственный департамент.

https://ria.ru/20220628/rostekh-1798814416.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, сша, пао "туполев", россия, санкции