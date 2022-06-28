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США ввели санкции против "КамАЗа" и "Туполева" - РИА Новости, 28.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
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США ввели санкции против "КамАЗа" и "Туполева"
США ввели санкции против "КамАЗа" и "Туполева" - РИА Новости, 28.06.2022
США ввели санкции против "КамАЗа" и "Туполева"
Союз добровольцев Донбасса, летный центр имени Чкалова, НПП "Связь" и "Алмаз" и еще более 100 юридических лиц попали в санкционные списки США, информирует... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T17:30
2022-06-28T18:31
специальная военная операция на украине
экономика
сша
пао "туполев"
россия
санкции
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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Союз добровольцев Донбасса, летный центр имени Чкалова, НПП "Связь" и "Алмаз" и еще более 100 юридических лиц попали в санкционные списки США, информирует Минфин.Как сообщает американское финансовое ведомство на своем сайте, в новые санкционные списки включены 115 юридических лиц из РФ, в том числе НПП "Связь", Союз добровольцев Донбасса, Арзамасский приборостроительный завод, НПП "Алмаз", ОАО "Российская электроника", летный центр имени Чкалова.В санкционный список также попали ОАО Авиационный комплекс имени Ильюшина и одноименная финансовая компания, ОАО "Туполев", ПАО "Камаз" и одноименная торгово-финансовая компания, а также ряд связанных юридических лиц.Минфин указывает, что санкциям подвергнуты предприятия, "имеющие решающее значение для оборонно-промышленной базы РФ".Как говорится в сообщении, 70 юридических лиц в санкционные списки добавляет Минфин, еще 45 организаций подвергает ограничительным мерам государственный департамент.
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экономика, сша, пао "туполев", россия, санкции
17:30 28.06.2022 (обновлено: 18:31 28.06.2022)
 
США ввели санкции против "КамАЗа" и "Туполева"

Минфин США ввел санкции против "КамАЗа", "Туполева" и еще более ста юридических лиц

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Союз добровольцев Донбасса, летный центр имени Чкалова, НПП "Связь" и "Алмаз" и еще более 100 юридических лиц попали в санкционные списки США, информирует Минфин.
Как сообщает американское финансовое ведомство на своем сайте, в новые санкционные списки включены 115 юридических лиц из РФ, в том числе НПП "Связь", Союз добровольцев Донбасса, Арзамасский приборостроительный завод, НПП "Алмаз", ОАО "Российская электроника", летный центр имени Чкалова.
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Минфин США расширил санкции против "Ростеха"
В санкционный список также попали ОАО Авиационный комплекс имени Ильюшина и одноименная финансовая компания, ОАО "Туполев", ПАО "Камаз" и одноименная торгово-финансовая компания, а также ряд связанных юридических лиц.
Минфин указывает, что санкциям подвергнуты предприятия, "имеющие решающее значение для оборонно-промышленной базы РФ".
Как говорится в сообщении, 70 юридических лиц в санкционные списки добавляет Минфин, еще 45 организаций подвергает ограничительным мерам государственный департамент.
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