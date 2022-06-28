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Минфин США ввел санкции против 57 россиян - РИА Новости, 28.06.2022
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Минфин США ввел санкции против 57 россиян
Минфин США ввел санкции против 57 россиян - РИА Новости, 28.06.2022
Минфин США ввел санкции против 57 россиян
США включили в санкционный список 57 россиян, в том числе бывшего министра обороны РФ Анатолия Сердюкова и телеведущую Тину Канделаки, сообщило во вторник... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T17:25
2022-06-28T19:28
санкции в отношении россии
россия
в мире
анатолий сердюков
тина канделаки
андрей кондрахин
сергей когогин
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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. США включили в санкционный список 57 россиян, в том числе бывшего министра обороны РФ Анатолия Сердюкова и телеведущую Тину Канделаки, сообщило во вторник министерство финансов США. В опубликованном списке, помимо самого Сердюкова, обозначены его супруга Евгения Васильева и двое детей.Санкции также коснулись ведущей Тины Канделаки, ее бывшего мужа - предпринимателя Андрея Кондрахина и их дочери ​​Мелании Кондрахиной, а также нынешнего супруга ведущей - медиа-менеджера и директора по особым поручениям "Ростеха" Василия Бровко.Под санкции также попали гендиректор "Камаза" Сергей Когогин, премьер ДНР Виталий Хоценко, замминистра образования РФ Дмитрий Афанасьев и ряд других лиц.
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санкции в отношении россии, россия, в мире, анатолий сердюков, тина канделаки, андрей кондрахин, сергей когогин
17:25 28.06.2022 (обновлено: 19:28 28.06.2022)
 
Минфин США ввел санкции против 57 россиян

Минфин США внес в санкционные списки еще 57 россиян

© РИА Новости / Игорь Михалев / Перейти в фотобанкЗдание министерства финансов США в Вашингтоне
Здание министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Игорь Михалев
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Здание министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. США включили в санкционный список 57 россиян, в том числе бывшего министра обороны РФ Анатолия Сердюкова и телеведущую Тину Канделаки, сообщило во вторник министерство финансов США. В опубликованном списке, помимо самого Сердюкова, обозначены его супруга Евгения Васильева и двое детей.
Санкции также коснулись ведущей Тины Канделаки, ее бывшего мужа - предпринимателя Андрея Кондрахина и их дочери ​​Мелании Кондрахиной, а также нынешнего супруга ведущей - медиа-менеджера и директора по особым поручениям "Ростеха" Василия Бровко.
Под санкции также попали гендиректор "Камаза" Сергей Когогин, премьер ДНР Виталий Хоценко, замминистра образования РФ Дмитрий Афанасьев и ряд других лиц.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
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США ввели санкции против россиян, "связанных с киберактивностью"
 
Санкции в отношении РоссииРоссияВ миреАнатолий СердюковТина КанделакиАндрей КондрахинСергей Когогин
 
 
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