https://ria.ru/20220628/sanktsii-1798806752.html
Минфин США ввел санкции против 57 россиян
Минфин США ввел санкции против 57 россиян - РИА Новости, 28.06.2022
Минфин США ввел санкции против 57 россиян
США включили в санкционный список 57 россиян, в том числе бывшего министра обороны РФ Анатолия Сердюкова и телеведущую Тину Канделаки, сообщило во вторник... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T17:25
2022-06-28T17:25
2022-06-28T19:28
санкции в отношении россии
россия
в мире
анатолий сердюков
тина канделаки
андрей кондрахин
сергей когогин
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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. США включили в санкционный список 57 россиян, в том числе бывшего министра обороны РФ Анатолия Сердюкова и телеведущую Тину Канделаки, сообщило во вторник министерство финансов США. В опубликованном списке, помимо самого Сердюкова, обозначены его супруга Евгения Васильева и двое детей.Санкции также коснулись ведущей Тины Канделаки, ее бывшего мужа - предпринимателя Андрея Кондрахина и их дочери Мелании Кондрахиной, а также нынешнего супруга ведущей - медиа-менеджера и директора по особым поручениям "Ростеха" Василия Бровко.Под санкции также попали гендиректор "Камаза" Сергей Когогин, премьер ДНР Виталий Хоценко, замминистра образования РФ Дмитрий Афанасьев и ряд других лиц.
https://ria.ru/20220331/sanktsii-1781133285.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, россия, в мире, анатолий сердюков, тина канделаки, андрей кондрахин, сергей когогин
17:25 28.06.2022 (обновлено: 19:28 28.06.2022)
Минфин США ввел санкции против 57 россиян
Минфин США внес в санкционные списки еще 57 россиян