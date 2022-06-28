https://ria.ru/20220628/sanktsii-1798806752.html

Минфин США ввел санкции против 57 россиян

Минфин США ввел санкции против 57 россиян - РИА Новости, 28.06.2022

Минфин США ввел санкции против 57 россиян

США включили в санкционный список 57 россиян, в том числе бывшего министра обороны РФ Анатолия Сердюкова и телеведущую Тину Канделаки, сообщило во вторник... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T17:25

2022-06-28T17:25

2022-06-28T19:28

санкции в отношении россии

россия

в мире

анатолий сердюков

тина канделаки

андрей кондрахин

сергей когогин

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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. США включили в санкционный список 57 россиян, в том числе бывшего министра обороны РФ Анатолия Сердюкова и телеведущую Тину Канделаки, сообщило во вторник министерство финансов США. В опубликованном списке, помимо самого Сердюкова, обозначены его супруга Евгения Васильева и двое детей.Санкции также коснулись ведущей Тины Канделаки, ее бывшего мужа - предпринимателя Андрея Кондрахина и их дочери ​​Мелании Кондрахиной, а также нынешнего супруга ведущей - медиа-менеджера и директора по особым поручениям "Ростеха" Василия Бровко.Под санкции также попали гендиректор "Камаза" Сергей Когогин, премьер ДНР Виталий Хоценко, замминистра образования РФ Дмитрий Афанасьев и ряд других лиц.

https://ria.ru/20220331/sanktsii-1781133285.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкции в отношении россии, россия, в мире, анатолий сердюков, тина канделаки, андрей кондрахин, сергей когогин