https://ria.ru/20220628/sanktsii-1798773817.html

Запад никогда не отменит антироссийские санкции, считает Матвиенко

Запад никогда не отменит антироссийские санкции, считает Матвиенко - РИА Новости, 28.06.2022

Запад никогда не отменит антироссийские санкции, считает Матвиенко

В России все должны понимать, что как раньше, уже не будет, и антироссийские санкции коллективный Запад не отменит, заявила спикер Совета Федерации Валентина... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T16:40

2022-06-28T16:40

2022-06-28T16:40

в мире

россия

валентина матвиенко

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. В России все должны понимать, что как раньше, уже не будет, и антироссийские санкции коллективный Запад не отменит, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Иногда, сталкиваясь с теми или иными (государственными) структурами, складывается впечатление, что не все до конца осознают, надеются, что все будет, как раньше. Мы все понимаем, что как раньше, не будет. Рассчитывают, что снимут санкции. Но не для того их коллективный Запад вводил, (чтобы отменить). Понятна их цель - остановить развитие России, подчинить Россию. Но ничего этого не будет", - заявила она на встрече Совета верхней палаты с главой кабмина Михаилом Мишустиным.

https://ria.ru/20220401/sanktsii-1781195840.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, валентина матвиенко, санкции в отношении россии