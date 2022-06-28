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В Китае назвали признак того, что Россия преодолела санкции Запада - РИА Новости, 28.06.2022
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В Китае назвали признак того, что Россия преодолела санкции Запада
В Китае назвали признак того, что Россия преодолела санкции Запада - РИА Новости, 28.06.2022
В Китае назвали признак того, что Россия преодолела санкции Запада
Россия смогла свести на нет действие экономических санкций, введенных западными странами после начала спецоперации на Украине, пишет Asia Times. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T16:35
2022-06-28T16:38
владимир путин
россия
украина
москва
петербургский международный экономический форум (фонд)
санкции в отношении россии
в мире
китай
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Россия смогла свести на нет действие экономических санкций, введенных западными странами после начала спецоперации на Украине, пишет Asia Times.Об этом, как отметила автор статьи Лили Онг, можно судить по спокойной и дружелюбной обстановке, царившей на Петербургском международном экономическом форуме."На заседаниях и дискуссиях было весьма многолюдно, а там, где ключевыми темами были азиатские проблемы и западные инвестиции, – и вовсе битком. Общий настрой был такой: собравшиеся компании изъявили желание защищать свои коммерческие интересы и вести дела как обычно", — отмечается в публикации.Автор напомнила и о речи президента России Владимира Путина на ПМЭФ, в которой он подчеркнул, что Россия не раз доказывала свою стойкость, и заверил, что страна выдержит санкции Запада.По мнению обозревателя, если россияне прислушаются к призывам своего лидера собраться с силами, не исключено, что Россия станет еще сильнее.Российский потребитель без труда сможет найти замену ушедшим западным брендам, указывается в статье."Если же судить по купленным и съеденным бургерам, заменители уже появились, даже если на их обертках отсутствуют привычные золотые дуги", — добавила Онг, подчеркнув, что со временем россияне скорректируют свои потребительские привычки с учетом новых обстоятельств.После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти. При этом в Европе и США эти шаги спровоцировали рекордный скачок инфляции, в частности, на топливо и продовольствие.
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владимир путин, россия, украина, москва, петербургский международный экономический форум (фонд), санкции в отношении россии, в мире, китай
16:35 28.06.2022 (обновлено: 16:38 28.06.2022)
 
В Китае назвали признак того, что Россия преодолела санкции Запада

Asia Times: Россия преодолела действие экономических санкций западных стран

© РИА Новости / Михаил МетцельПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с руководителями ведущих мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ-2021
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с руководителями ведущих мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ-2021 - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с руководителями ведущих мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ-2021. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Россия смогла свести на нет действие экономических санкций, введенных западными странами после начала спецоперации на Украине, пишет Asia Times.
Об этом, как отметила автор статьи Лили Онг, можно судить по спокойной и дружелюбной обстановке, царившей на Петербургском международном экономическом форуме.
"На заседаниях и дискуссиях было весьма многолюдно, а там, где ключевыми темами были азиатские проблемы и западные инвестиции, – и вовсе битком. Общий настрой был такой: собравшиеся компании изъявили желание защищать свои коммерческие интересы и вести дела как обычно", — отмечается в публикации.
Автор напомнила и о речи президента России Владимира Путина на ПМЭФ, в которой он подчеркнул, что Россия не раз доказывала свою стойкость, и заверил, что страна выдержит санкции Запада.
По мнению обозревателя, если россияне прислушаются к призывам своего лидера собраться с силами, не исключено, что Россия станет еще сильнее.
Российский потребитель без труда сможет найти замену ушедшим западным брендам, указывается в статье.
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"Если же судить по купленным и съеденным бургерам, заменители уже появились, даже если на их обертках отсутствуют привычные золотые дуги", — добавила Онг, подчеркнув, что со временем россияне скорректируют свои потребительские привычки с учетом новых обстоятельств.
После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти. При этом в Европе и США эти шаги спровоцировали рекордный скачок инфляции, в частности, на топливо и продовольствие.
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