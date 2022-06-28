https://ria.ru/20220628/sanktsii-1798734610.html

Шольц призвал Китай соблюдать антироссийские санкции

Шольц призвал Китай соблюдать антироссийские санкции - РИА Новости, 28.06.2022

Шольц призвал Китай соблюдать антироссийские санкции

Берлин ожидает от Пекина соблюдения санкций, наложенных на Россию, заявил на итоговой пресс-конференции по завершении саммита G7 в Эльмау канцлер ФРГ Олаф... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T15:22

2022-06-28T15:22

2022-06-28T15:22

в мире

россия

санкции в отношении россии

германия

китай

олаф шольц

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БЕРЛИН, 28 июн - РИА Новости. Берлин ожидает от Пекина соблюдения санкций, наложенных на Россию, заявил на итоговой пресс-конференции по завершении саммита G7 в Эльмау канцлер ФРГ Олаф Шольц."Мы ожидаем, что не будут нарушены санкции, которые мы со многими другими сформировали против России. На этом мы настаиваем на всех переговорах, которые ведем... И будем продолжать это делать сообща", - сказал Шольц, отвечая на вопрос об ожиданиях от политики Пекина.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220625/soyuzniki-1798014683.html

россия

германия

китай

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, санкции в отношении россии, германия, китай, олаф шольц