https://ria.ru/20220628/sanktsii-1798734610.html
Шольц призвал Китай соблюдать антироссийские санкции
Шольц призвал Китай соблюдать антироссийские санкции - РИА Новости, 28.06.2022
Шольц призвал Китай соблюдать антироссийские санкции
Берлин ожидает от Пекина соблюдения санкций, наложенных на Россию, заявил на итоговой пресс-конференции по завершении саммита G7 в Эльмау канцлер ФРГ Олаф... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T15:22
2022-06-28T15:22
2022-06-28T15:22
в мире
россия
санкции в отношении россии
германия
китай
олаф шольц
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БЕРЛИН, 28 июн - РИА Новости. Берлин ожидает от Пекина соблюдения санкций, наложенных на Россию, заявил на итоговой пресс-конференции по завершении саммита G7 в Эльмау канцлер ФРГ Олаф Шольц."Мы ожидаем, что не будут нарушены санкции, которые мы со многими другими сформировали против России. На этом мы настаиваем на всех переговорах, которые ведем... И будем продолжать это делать сообща", - сказал Шольц, отвечая на вопрос об ожиданиях от политики Пекина.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20220625/soyuzniki-1798014683.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, санкции в отношении россии, германия, китай, олаф шольц
Шольц призвал Китай соблюдать антироссийские санкции
Шольц: Германия ждет от Китая соблюдения антироссийских санкций