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Дерипаска назвал санкции скоропортящимся продуктом - РИА Новости, 28.06.2022
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Дерипаска назвал санкции скоропортящимся продуктом
Дерипаска назвал санкции скоропортящимся продуктом - РИА Новости, 28.06.2022
Дерипаска назвал санкции скоропортящимся продуктом
Миллиардер Олег Дерипаска назвал санкции скоропортящимся продуктом, который к тому же через полтора года будет сильно мешать уже их инициаторам. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T15:09
2022-06-28T15:09
экономика
россия
санкции в отношении россии
олег дерипаска
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Миллиардер Олег Дерипаска назвал санкции скоропортящимся продуктом, который к тому же через полтора года будет сильно мешать уже их инициаторам.Вскоре после начала российской спецоперации на Украине страны начали вводить масштабные санкции против России, которые затронули многие сектора экономики - финансовый, промышленность, транспорт, нефтегазовый и технологический."Санкции – это как скоропорт, в какой-то момент все портится. Я уже не говорю изначально, зачем они нужны. Мы понимаем, что через полтора года они начнут работать в обратную сторону, из-за всяких политических решений от них никто не сможет отказаться, но они будут сильно мешать уже стране, которая вводила санкции", - сказал Дерипаска на встрече в Высшей школе бизнеса МГУ им. Ломоносова.При этом он добавил, что сейчас санкции сильнее бьют по России, но если конфликт на Украине не завершится, то глобальная рецессия начнется с четвертого квартала.
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экономика, россия, санкции в отношении россии, олег дерипаска
15:09 28.06.2022
 
Дерипаска назвал санкции скоропортящимся продуктом

Дерипаска назвал санкции скоропортящимся продуктом, который будет мешать тем, кто их ввел

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОлег Дерипаска
Олег Дерипаска - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Олег Дерипаска. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Миллиардер Олег Дерипаска назвал санкции скоропортящимся продуктом, который к тому же через полтора года будет сильно мешать уже их инициаторам.
Вскоре после начала российской спецоперации на Украине страны начали вводить масштабные санкции против России, которые затронули многие сектора экономики - финансовый, промышленность, транспорт, нефтегазовый и технологический.
"Санкции – это как скоропорт, в какой-то момент все портится. Я уже не говорю изначально, зачем они нужны. Мы понимаем, что через полтора года они начнут работать в обратную сторону, из-за всяких политических решений от них никто не сможет отказаться, но они будут сильно мешать уже стране, которая вводила санкции", - сказал Дерипаска на встрече в Высшей школе бизнеса МГУ им. Ломоносова.
При этом он добавил, что сейчас санкции сильнее бьют по России, но если конфликт на Украине не завершится, то глобальная рецессия начнется с четвертого квартала.
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ЭкономикаРоссияСанкции в отношении РоссииОлег Дерипаска
 
 
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