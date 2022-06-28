https://ria.ru/20220628/sanktsii-1798728386.html

Дерипаска назвал санкции скоропортящимся продуктом

Дерипаска назвал санкции скоропортящимся продуктом - РИА Новости, 28.06.2022

Дерипаска назвал санкции скоропортящимся продуктом

Миллиардер Олег Дерипаска назвал санкции скоропортящимся продуктом, который к тому же через полтора года будет сильно мешать уже их инициаторам. РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T15:09

2022-06-28T15:09

2022-06-28T15:09

экономика

россия

санкции в отношении россии

олег дерипаска

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Миллиардер Олег Дерипаска назвал санкции скоропортящимся продуктом, который к тому же через полтора года будет сильно мешать уже их инициаторам.Вскоре после начала российской спецоперации на Украине страны начали вводить масштабные санкции против России, которые затронули многие сектора экономики - финансовый, промышленность, транспорт, нефтегазовый и технологический."Санкции – это как скоропорт, в какой-то момент все портится. Я уже не говорю изначально, зачем они нужны. Мы понимаем, что через полтора года они начнут работать в обратную сторону, из-за всяких политических решений от них никто не сможет отказаться, но они будут сильно мешать уже стране, которая вводила санкции", - сказал Дерипаска на встрече в Высшей школе бизнеса МГУ им. Ломоносова.При этом он добавил, что сейчас санкции сильнее бьют по России, но если конфликт на Украине не завершится, то глобальная рецессия начнется с четвертого квартала.

https://ria.ru/20220622/sanktsii-1797334773.html

россия

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Кирилл Волков

экономика, россия, санкции в отношении россии, олег дерипаска