https://ria.ru/20220628/sanktsii-1798728386.html
Дерипаска назвал санкции скоропортящимся продуктом
Дерипаска назвал санкции скоропортящимся продуктом - РИА Новости, 28.06.2022
Дерипаска назвал санкции скоропортящимся продуктом
Миллиардер Олег Дерипаска назвал санкции скоропортящимся продуктом, который к тому же через полтора года будет сильно мешать уже их инициаторам. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T15:09
2022-06-28T15:09
2022-06-28T15:09
экономика
россия
санкции в отношении россии
олег дерипаска
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Миллиардер Олег Дерипаска назвал санкции скоропортящимся продуктом, который к тому же через полтора года будет сильно мешать уже их инициаторам.Вскоре после начала российской спецоперации на Украине страны начали вводить масштабные санкции против России, которые затронули многие сектора экономики - финансовый, промышленность, транспорт, нефтегазовый и технологический."Санкции – это как скоропорт, в какой-то момент все портится. Я уже не говорю изначально, зачем они нужны. Мы понимаем, что через полтора года они начнут работать в обратную сторону, из-за всяких политических решений от них никто не сможет отказаться, но они будут сильно мешать уже стране, которая вводила санкции", - сказал Дерипаска на встрече в Высшей школе бизнеса МГУ им. Ломоносова.При этом он добавил, что сейчас санкции сильнее бьют по России, но если конфликт на Украине не завершится, то глобальная рецессия начнется с четвертого квартала.
https://ria.ru/20220622/sanktsii-1797334773.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, санкции в отношении россии, олег дерипаска
Дерипаска назвал санкции скоропортящимся продуктом
Дерипаска назвал санкции скоропортящимся продуктом, который будет мешать тем, кто их ввел
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Миллиардер Олег Дерипаска назвал санкции скоропортящимся продуктом, который к тому же через полтора года будет сильно мешать уже их инициаторам.
Вскоре после начала российской спецоперации на Украине
страны начали вводить масштабные санкции против России
, которые затронули многие сектора экономики - финансовый, промышленность, транспорт, нефтегазовый и технологический.
"Санкции – это как скоропорт, в какой-то момент все портится. Я уже не говорю изначально, зачем они нужны. Мы понимаем, что через полтора года они начнут работать в обратную сторону, из-за всяких политических решений от них никто не сможет отказаться, но они будут сильно мешать уже стране, которая вводила санкции", - сказал Дерипаска на встрече в Высшей школе бизнеса МГУ им. Ломоносова.
При этом он добавил, что сейчас санкции сильнее бьют по России, но если конфликт на Украине не завершится, то глобальная рецессия начнется с четвертого квартала.