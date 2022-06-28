https://ria.ru/20220628/sanktsii-1798713351.html
Шольц потребовал от Москвы "честного соглашения" с Киевом
Шольц потребовал от Москвы "честного соглашения" с Киевом - РИА Новости, 28.06.2022
Шольц потребовал от Москвы "честного соглашения" с Киевом
Канцлер ФРГ Олаф Шольц на итоговой пресс-конференции по завершении саммита G7 заявил, что без честного соглашения с Украиной санкции против России будут... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T14:32
2022-06-28T14:32
2022-06-28T16:39
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
германия
g7
саммит g7
олаф шольц
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БЕРЛИН, 28 июн — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц на итоговой пресс-конференции по завершении саммита G7 заявил, что без честного соглашения с Украиной санкции против России будут оставаться в силе."Без честного соглашения с Украиной также и санкции будут продолжать оставаться в силе", - сказал Шольц, отвечая на вопрос о возможных условиях снятия санкций с России, наложенных в результате военной спецоперации. Он напомнил, что "все санкции, которые мы ввели в связи с Крымом, до сих пор есть".Саммит G7 под председательством Германии прошел в баварском замке Эльмау. Он стартовал в воскресенье и завершился во вторник.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
https://ria.ru/20220628/nato-1798566553.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, германия, g7, саммит g7, олаф шольц, санкции в отношении россии, ситуация в днр и лнр
14:32 28.06.2022 (обновлено: 16:39 28.06.2022)
Шольц потребовал от Москвы "честного соглашения" с Киевом
Шольц заявил, что без честного соглашения с Украиной санкции против России будут в силе