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Шольц потребовал от Москвы "честного соглашения" с Киевом - РИА Новости, 28.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220628/sanktsii-1798713351.html
Шольц потребовал от Москвы "честного соглашения" с Киевом
Шольц потребовал от Москвы "честного соглашения" с Киевом - РИА Новости, 28.06.2022
Шольц потребовал от Москвы "честного соглашения" с Киевом
Канцлер ФРГ Олаф Шольц на итоговой пресс-конференции по завершении саммита G7 заявил, что без честного соглашения с Украиной санкции против России будут... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T14:32
2022-06-28T16:39
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
германия
g7
саммит g7
олаф шольц
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БЕРЛИН, 28 июн — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц на итоговой пресс-конференции по завершении саммита G7 заявил, что без честного соглашения с Украиной санкции против России будут оставаться в силе."Без честного соглашения с Украиной также и санкции будут продолжать оставаться в силе", - сказал Шольц, отвечая на вопрос о возможных условиях снятия санкций с России, наложенных в результате военной спецоперации. Он напомнил, что "все санкции, которые мы ввели в связи с Крымом, до сих пор есть".Саммит G7 под председательством Германии прошел в баварском замке Эльмау. Он стартовал в воскресенье и завершился во вторник.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
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в мире, украина, россия, германия, g7, саммит g7, олаф шольц, санкции в отношении россии, ситуация в днр и лнр
14:32 28.06.2022 (обновлено: 16:39 28.06.2022)
 
Шольц потребовал от Москвы "честного соглашения" с Киевом

Шольц заявил, что без честного соглашения с Украиной санкции против России будут в силе

© AP Photo / Lisi NiesnerКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© AP Photo / Lisi Niesner
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 28 июн — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц на итоговой пресс-конференции по завершении саммита G7 заявил, что без честного соглашения с Украиной санкции против России будут оставаться в силе.
"Без честного соглашения с Украиной также и санкции будут продолжать оставаться в силе", - сказал Шольц, отвечая на вопрос о возможных условиях снятия санкций с России, наложенных в результате военной спецоперации. Он напомнил, что "все санкции, которые мы ввели в связи с Крымом, до сих пор есть".
Саммит G7 под председательством Германии прошел в баварском замке Эльмау. Он стартовал в воскресенье и завершился во вторник.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияГерманияG7Саммит G7Олаф ШольцСанкции в отношении РоссииСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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