https://ria.ru/20220628/sanktsii-1798685621.html

В Кремле ответили на вопрос о влиянии санкций на выполнение соцобязательств

В Кремле ответили на вопрос о влиянии санкций на выполнение соцобязательств - РИА Новости, 28.06.2022

В Кремле ответили на вопрос о влиянии санкций на выполнение соцобязательств

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о влиянии санкций на российские нефть и газ на выполнение социальных обязательств и... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T13:33

2022-06-28T13:33

2022-06-28T13:33

экономика

россия

италия

евросоюз

еврокомиссия

брюссель

марио драги

дмитрий песков

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о влиянии санкций на российские нефть и газ на выполнение социальных обязательств и макростабильность РФ, отметил, что Россия по конституции является социальным государством, ее главный приоритет - выполнение всех социальных обязательств.Ранее премьер Италии Марио Драги на саммите "Большой семерки" заявил о необходимости введения потолка цен на импорт энергоресурсов из России и "ликвидации зависимости" от РФ.Пескова спросили, насколько серьезными, по мнению Кремля, будут последствия для выполнения социальных обязательств и макростабильности в России в случае, если "Большая семерка" установит потолок цен на российские нефть и газ."Мы пока не знаем, о чем идет речь, идет ли об этом речь, поэтому я не считаю возможным какие-то сейчас обсуждения. …По нашей конституции Россия - социальное государство, поэтому это главный приоритет – выполнение всех социальных обязательств", - сказал пресс-секретарь президента журналистам.В минувшую пятницу на пресс-конференции по итогам встречи глав ЕС в Брюсселе премьер Италии заявил, что Еврокомиссия пообещала изучить итальянскую инициативу о введении потолка цен на закупку российского газа к сентябрю, чтобы обсудить ее на саммите лидеров ЕС в октябре. Ранее Италия выступила за проведение чрезвычайного саммита по вопросам энергетики в июле. По информации итальянских СМИ, предложение Рима состоит в установлении максимальной цены за природное топливо в 80-90 евро за мегаватт-час.

https://ria.ru/20220628/turbina-1798677604.html

https://ria.ru/20220628/gaz-1798670745.html

россия

италия

брюссель

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, россия, италия, евросоюз, еврокомиссия, брюссель, марио драги, дмитрий песков, санкции в отношении россии, цены на нефть