https://ria.ru/20220628/sanktsii-1798652807.html
G7 не будет применять санкции против импорта сельхозпродукции из России
G7 не будет применять санкции против импорта сельхозпродукции из России - РИА Новости, 28.06.2022
G7 не будет применять санкции против импорта сельхозпродукции из России
Страны G7 не намерены применять санкции против импорта сельскохозяйственной продукции, в том числе из России, говорится в заявлении саммита "семерки", который... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T12:02
2022-06-28T12:02
2022-06-28T12:12
санкции в отношении россии
санкции
россия
в мире
g7
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БЕРЛИН, 28 июн - РИА Новости. Страны G7 не намерены применять санкции против импорта сельскохозяйственной продукции, в том числе из России, говорится в заявлении саммита "семерки", который проходит под председательством Германии в баварском замке Эльмау."Мы будем и впредь следить за тем, чтобы наши санкционные пакеты не были направлены против продуктов питания и предусматривали свободный поток сельскохозяйственной продукции, в том числе из России, и доставку гуманитарной помощи", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20220628/neft-1798644396.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, санкции, россия, в мире, g7
12:02 28.06.2022 (обновлено: 12:12 28.06.2022)
G7 не будет применять санкции против импорта сельхозпродукции из России
Страны G7 не будут применять санкции против импорта сельхозпродукции из России и гумпомощи