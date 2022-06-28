https://ria.ru/20220628/sanktsii-1798652807.html

G7 не будет применять санкции против импорта сельхозпродукции из России

G7 не будет применять санкции против импорта сельхозпродукции из России - РИА Новости, 28.06.2022

G7 не будет применять санкции против импорта сельхозпродукции из России

Страны G7 не намерены применять санкции против импорта сельскохозяйственной продукции, в том числе из России, говорится в заявлении саммита "семерки", который... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T12:02

2022-06-28T12:02

2022-06-28T12:12

санкции в отношении россии

санкции

россия

в мире

g7

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БЕРЛИН, 28 июн - РИА Новости. Страны G7 не намерены применять санкции против импорта сельскохозяйственной продукции, в том числе из России, говорится в заявлении саммита "семерки", который проходит под председательством Германии в баварском замке Эльмау."Мы будем и впредь следить за тем, чтобы наши санкционные пакеты не были направлены против продуктов питания и предусматривали свободный поток сельскохозяйственной продукции, в том числе из России, и доставку гуманитарной помощи", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20220628/neft-1798644396.html

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

санкции в отношении россии, санкции, россия, в мире, g7