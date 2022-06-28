https://ria.ru/20220628/sanktsii-1798642949.html
Whirlpool покидает российский рынок
Whirlpool покидает российский рынок - РИА Новости, 28.06.2022
Whirlpool покидает российский рынок
Американский производитель бытовой техники Whirlpool продает свои российские активы турецкой Arcelik (владелец бренда бытовой техники Beko), сообщил портал... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T11:39
2022-06-28T11:39
2022-06-28T11:39
экономика
липецк
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Американский производитель бытовой техники Whirlpool продает свои российские активы турецкой Arcelik (владелец бренда бытовой техники Beko), сообщил портал Borsamanset."Сумма сделки может превысить 220 миллионов евро, а выплаты планируется растянуть на десять лет", — уточнил американский производитель.Отмечается, что Whirlpool подписала соглашение о продаже АО "Индезит Интернэшнл" и ООО "Вирлпул Рус".По итогам сделки Arcelik получит производственные мощности в Липецке, позволяющие выпускать 2,8 миллиона холодильников и стиральных машин в год.Whirlpool приостановила работу своих заводов в Липецке в начале марта.
https://realty.ria.ru/20220628/ikea-1798633548.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, липецк, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
Whirlpool покидает российский рынок
Американский Whirlpool продает свои российские активы турецкой Arcelik
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости.
Американский производитель бытовой техники Whirlpool продает свои российские активы турецкой Arcelik (владелец бренда бытовой техники Beko), сообщил портал Borsamanset
.
"Сумма сделки может превысить 220 миллионов евро, а выплаты планируется растянуть на десять лет", — уточнил американский производитель.
Отмечается, что Whirlpool подписала соглашение о продаже АО "Индезит Интернэшнл" и ООО "Вирлпул Рус".
По итогам сделки Arcelik получит производственные мощности в Липецке, позволяющие выпускать 2,8 миллиона холодильников и стиральных машин в год.
Whirlpool приостановила работу своих заводов в Липецке в начале марта.