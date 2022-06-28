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Whirlpool покидает российский рынок - РИА Новости, 28.06.2022
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Whirlpool покидает российский рынок
Whirlpool покидает российский рынок - РИА Новости, 28.06.2022
Whirlpool покидает российский рынок
Американский производитель бытовой техники Whirlpool продает свои российские активы турецкой Arcelik (владелец бренда бытовой техники Beko), сообщил портал... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T11:39
2022-06-28T11:39
экономика
липецк
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Американский производитель бытовой техники Whirlpool продает свои российские активы турецкой Arcelik (владелец бренда бытовой техники Beko), сообщил портал Borsamanset."Сумма сделки может превысить 220 миллионов евро, а выплаты планируется растянуть на десять лет", — уточнил американский производитель.Отмечается, что Whirlpool подписала соглашение о продаже АО "Индезит Интернэшнл" и ООО "Вирлпул Рус".По итогам сделки Arcelik получит производственные мощности в Липецке, позволяющие выпускать 2,8 миллиона холодильников и стиральных машин в год.Whirlpool приостановила работу своих заводов в Липецке в начале марта.
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экономика, липецк, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
11:39 28.06.2022
 
Whirlpool покидает российский рынок

Американский Whirlpool продает свои российские активы турецкой Arcelik

© AFP 2022 / Denis CharletЛоготип компании "Whirlpool"
Логотип компании Whirlpool - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© AFP 2022 / Denis Charlet
Логотип компании "Whirlpool". Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Американский производитель бытовой техники Whirlpool продает свои российские активы турецкой Arcelik (владелец бренда бытовой техники Beko), сообщил портал Borsamanset.
"Сумма сделки может превысить 220 миллионов евро, а выплаты планируется растянуть на десять лет", — уточнил американский производитель.
Отмечается, что Whirlpool подписала соглашение о продаже АО "Индезит Интернэшнл" и ООО "Вирлпул Рус".
По итогам сделки Arcelik получит производственные мощности в Липецке, позволяющие выпускать 2,8 миллиона холодильников и стиральных машин в год.
Whirlpool приостановила работу своих заводов в Липецке в начале марта.
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