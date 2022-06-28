https://ria.ru/20220628/samozanyatye-1798816187.html

Путин распространил режим самозанятых на граждан Украины, ДНР и ЛНР

Путин распространил режим самозанятых на граждан Украины, ДНР и ЛНР - РИА Новости, 28.06.2022

Путин распространил режим самозанятых на граждан Украины, ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет гражданам Украины, Донецкой и Луганской народных республик встать на учет в налоговом органе... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T17:44

2022-06-28T17:44

2022-06-28T17:44

экономика

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

владимир путин

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет гражданам Украины, Донецкой и Луганской народных республик встать на учет в налоговом органе РФ в качестве самозанятых. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Редакция первого чтения обеспечивала возможность гражданам России и других стран Евразийского экономического союза вставать на налоговый учет в качестве плательщика налога на профессиональный доход (НПД) и сниматься с него через единый портал государственных и муниципальных услуг. Это упростит подачу заявления о постановке на учет и снятии с учета в качестве плательщика НПД, поясняло правительство РФ.В рамках второго чтения Госдума поддержала поправки депутата Евгения Федорова, которые позволяют вставать на налоговый учет в качестве плательщиков НПД и гражданам Украины, ДНР и ЛНР. Причем встать на учет или сняться с него они смогут через личный кабинет, портал госуслуг или МФЦ, либо уполномочить банк на представление в налоговый орган заявления об их постановке на учет или снятии с учета.Закон вступает в силу через месяц после официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НПД. Налоговым периодом для самозанятых признается календарный месяц.Режим НПД дает самозанятым гражданам право легализовать свою предпринимательскую деятельность с минимальными издержками и вести ее в дальнейшем в наиболее простом и необременительном режиме. Это онлайн-регистрация, не требующая личного присутствия, отсутствие отчетности, ведение деятельности без контрольно-кассовой техники, размер налоговой ставки в 4% или 6% вместо 13% налога на доходы физических лиц.Эксперимент по льготному налогообложению самозанятых был запущен с 1 января 2019 года в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. В 2020 году новый налоговый режим постепенно был распространен на всю Россию.

https://ria.ru/20220628/putin-1798768429.html

https://ria.ru/20220622/samozanyatye-1797193927.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, украина, луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир путин