https://ria.ru/20220628/sammit-1798750006.html

Россию мало волнует приглашение Зеленского на саммит G20, заявил Лавров

Россию мало волнует приглашение Зеленского на саммит G20, заявил Лавров - РИА Новости, 28.06.2022

Россию мало волнует приглашение Зеленского на саммит G20, заявил Лавров

Россию мало будет интересовать, если Владимир Зеленский, приглашенный на саммит G20 в Индонезии, будет "ходить там где-то сбоку", заявил министр иностранных дел РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T15:57

2022-06-28T15:57

2022-06-28T15:57

в мире

россия

саммит g20

украина

индонезия

бали

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

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АШХАБАД, 28 июн - РИА Новости. Россию мало будет интересовать, если Владимир Зеленский, приглашенный на саммит G20 в Индонезии, будет "ходить там где-то сбоку", заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.Каждый раз страна-хозяйка приглашает тех или иных представителей, которые не входят в "Группу двадцати". Ну и, сейчас, как говорится, без Зеленского нигде не обходится, они такие навязчивые, назойливые. Видимо, в промежутках между получением команд из Вашингтона у него остается свободное время, и поэтому он в любой формат рад вписаться и что-нибудь произнести со слезами на глазах. Но нас мало будет интересовать, ходит он там где-то сбоку на саммите в Бали или не ходит. Мы всегда относимся с уважением к действиям страны-хозяйки "двадцатки", - сказал Лавров журналистам.Он пояснил, что Россия подходит "к работе "Группы двадцати" исходя из тех основополагающих принципов, на которых она была создана"."Это, прежде всего, обеспечение координации деятельности ведущих мировых держав в сфере экономики и международных финансов с тем, чтобы обеспечивать устойчивость мирового хозяйства, не допускать перекосов, не допускать кризисов и другие конкретные вещи, связанные именно с поддержанием стабильности в сфере мировой экономики", - добавил министр.

https://ria.ru/20220628/sammit-1798743212.html

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украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, саммит g20, украина, индонезия, бали, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, владимир зеленский