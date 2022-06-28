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Россию мало волнует приглашение Зеленского на саммит G20, заявил Лавров - РИА Новости, 28.06.2022
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Россию мало волнует приглашение Зеленского на саммит G20, заявил Лавров
Россию мало волнует приглашение Зеленского на саммит G20, заявил Лавров - РИА Новости, 28.06.2022
Россию мало волнует приглашение Зеленского на саммит G20, заявил Лавров
Россию мало будет интересовать, если Владимир Зеленский, приглашенный на саммит G20 в Индонезии, будет "ходить там где-то сбоку", заявил министр иностранных дел РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T15:57
2022-06-28T15:57
в мире
россия
саммит g20
украина
индонезия
бали
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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АШХАБАД, 28 июн - РИА Новости. Россию мало будет интересовать, если Владимир Зеленский, приглашенный на саммит G20 в Индонезии, будет "ходить там где-то сбоку", заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.Каждый раз страна-хозяйка приглашает тех или иных представителей, которые не входят в "Группу двадцати". Ну и, сейчас, как говорится, без Зеленского нигде не обходится, они такие навязчивые, назойливые. Видимо, в промежутках между получением команд из Вашингтона у него остается свободное время, и поэтому он в любой формат рад вписаться и что-нибудь произнести со слезами на глазах. Но нас мало будет интересовать, ходит он там где-то сбоку на саммите в Бали или не ходит. Мы всегда относимся с уважением к действиям страны-хозяйки "двадцатки", - сказал Лавров журналистам.Он пояснил, что Россия подходит "к работе "Группы двадцати" исходя из тех основополагающих принципов, на которых она была создана"."Это, прежде всего, обеспечение координации деятельности ведущих мировых держав в сфере экономики и международных финансов с тем, чтобы обеспечивать устойчивость мирового хозяйства, не допускать перекосов, не допускать кризисов и другие конкретные вещи, связанные именно с поддержанием стабильности в сфере мировой экономики", - добавил министр.
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украина
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в мире, россия, саммит g20, украина, индонезия, бали, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, владимир зеленский
15:57 28.06.2022
 
Россию мало волнует приглашение Зеленского на саммит G20, заявил Лавров

Лавров: Россию мало интересует, если Зеленский будет ходить "где-то сбоку" на саммите G20

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Украины Владимир Зеленский
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АШХАБАД, 28 июн - РИА Новости. Россию мало будет интересовать, если Владимир Зеленский, приглашенный на саммит G20 в Индонезии, будет "ходить там где-то сбоку", заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Каждый раз страна-хозяйка приглашает тех или иных представителей, которые не входят в "Группу двадцати". Ну и, сейчас, как говорится, без Зеленского нигде не обходится, они такие навязчивые, назойливые. Видимо, в промежутках между получением команд из Вашингтона у него остается свободное время, и поэтому он в любой формат рад вписаться и что-нибудь произнести со слезами на глазах. Но нас мало будет интересовать, ходит он там где-то сбоку на саммите в Бали или не ходит. Мы всегда относимся с уважением к действиям страны-хозяйки "двадцатки", - сказал Лавров журналистам.
Перед началом саммита Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
Вчера, 15:45
Лавров: Россия на саммите G20 будет заниматься делом, а не пропагандой
Он пояснил, что Россия подходит "к работе "Группы двадцати" исходя из тех основополагающих принципов, на которых она была создана".
"Это, прежде всего, обеспечение координации деятельности ведущих мировых держав в сфере экономики и международных финансов с тем, чтобы обеспечивать устойчивость мирового хозяйства, не допускать перекосов, не допускать кризисов и другие конкретные вещи, связанные именно с поддержанием стабильности в сфере мировой экономики", - добавил министр.
 
В миреРоссияСаммит G20УкраинаИндонезияБалиМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровВладимир Зеленский
 
 
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