Россию мало волнует приглашение Зеленского на саммит G20, заявил Лавров
Лавров: Россию мало интересует, если Зеленский будет ходить "где-то сбоку" на саммите G20
© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Украины Владимир Зеленский
АШХАБАД, 28 июн - РИА Новости. Россию мало будет интересовать, если Владимир Зеленский, приглашенный на саммит G20 в Индонезии, будет "ходить там где-то сбоку", заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Каждый раз страна-хозяйка приглашает тех или иных представителей, которые не входят в "Группу двадцати". Ну и, сейчас, как говорится, без Зеленского нигде не обходится, они такие навязчивые, назойливые. Видимо, в промежутках между получением команд из Вашингтона у него остается свободное время, и поэтому он в любой формат рад вписаться и что-нибудь произнести со слезами на глазах. Но нас мало будет интересовать, ходит он там где-то сбоку на саммите в Бали или не ходит. Мы всегда относимся с уважением к действиям страны-хозяйки "двадцатки", - сказал Лавров журналистам.
Он пояснил, что Россия подходит "к работе "Группы двадцати" исходя из тех основополагающих принципов, на которых она была создана".
"Это, прежде всего, обеспечение координации деятельности ведущих мировых держав в сфере экономики и международных финансов с тем, чтобы обеспечивать устойчивость мирового хозяйства, не допускать перекосов, не допускать кризисов и другие конкретные вещи, связанные именно с поддержанием стабильности в сфере мировой экономики", - добавил министр.