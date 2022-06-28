https://ria.ru/20220628/samara-1798785503.html

Самарская область и академия наук Белоруссии будут развивать сотрудничество

Самарская область и академия наук Белоруссии будут развивать сотрудничество - РИА Новости, 28.06.2022

Самарская область и академия наук Белоруссии будут развивать сотрудничество

Самарская область подписала дорожную карту научно-технического сотрудничества с Национальной академией наук Белоруссии, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T16:55

2022-06-28T16:55

2022-06-28T17:38

дмитрий азаров

белоруссия

самарская область

россия

общество

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САМАРА, 28 июн - РИА Новости. Самарская область подписала дорожную карту научно-технического сотрудничества с Национальной академией наук Белоруссии, сообщает пресс-служба правительства региона.Делегация из Самарской области, которую возглавляет губернатор региона Дмитрий Азаров, второй день находится в Белоруссии."В рамках программы в Минске состоялись переговоры наблюдательного совета научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня "Инженерия будущего" и Национальной академии наук (НАН). Участники встречи обсудили перспективы расширения взаимодействия и подписали дорожную карту научно-технического сотрудничества до 2025 года", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, в рамках сотрудничества НОЦ и НАН ранее заключили ряд договоров по приоритетным направлениям научно-технологического сотрудничества. "Мы подписали соглашение с Национальной академией наук и тремя университетами Белоруссии. Наш НОЦ – единственный, который имеет такие прочные контакты на межгосударственном уровне. Ранее нами был подписан меморандум, который определил основные грани совместной работы. Сегодняшняя встреча имеет огромное значение для всех нас, она задаст вектор практическому сотрудничеству на многие годы вперед", - цитирует Азарова пресс-служба.Председатель президиума НАН Владимир Гусаков подчеркнул важность сотрудничества научных центров Белоруссии и России. "Для нас партнерство и сотрудничество с Россией – это бесспорный приоритет. Мы сотрудничаем с около 30 регионами России, с крупными научными центрами. Около 50 совместных программ выполнено. Работы еще больше в связи с актуальностью импортозамещения", - приводит слова Гусакова пресс-служба.По информации пресс-службы, ключевой проект дальнейшей совместной работы – создание российско-белорусского центра трансфера технологий, который будет решать задачи поиска технологий, партнеров и специалистов требуемой квалификации на территории двух стран, содействовать подготовке контрактов и открытию совместных предприятий. Он также будет предоставлять информацию о перспективных проектах, проводить маркетинговые исследования, вести переговоры с российскими и белорусскими партнерами. Основная задача центра – реализация совместных программ и проектов, в том числе в целях импортозамещения.В завершении встречи Азаров поблагодарил Национальную академию наук за совместную работу, предложив еще активнее вести обмен опытом между специалистами и компаниями двух стран.Национальная академия наук Белоруссии основана в 1929 году, сегодня она включает 115 организаций и около 15 тысяч высококвалифицированных специалистов. В январе 2021 года академия вошла в консорциум научно-образовательного центра мирового уровня "Инженерия будущего" (НОЦ).

https://ria.ru/20220627/sotrudnichestvo-1798473020.html

https://ria.ru/20220620/samolety-1796640589.html

белоруссия

самарская область

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дмитрий азаров, белоруссия, самарская область, россия, общество