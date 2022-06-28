https://ria.ru/20220628/rusofobiya-1798820328.html

Посол России в Эстонии заявил о нагнетании русофобии в стране

Посол России в Эстонии заявил о нагнетании русофобии в стране - РИА Новости, 28.06.2022

Посол России в Эстонии заявил о нагнетании русофобии в стране

Атмосфера русофобии сейчас нагнетается в Эстонии, причем это исходит от руководства страны, заявил посол РФ в Эстонии Владимир Липаев. РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T17:51

2022-06-28T17:51

2022-06-28T18:02

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Атмосфера русофобии сейчас нагнетается в Эстонии, причем это исходит от руководства страны, заявил посол РФ в Эстонии Владимир Липаев.Так, по его словам, премьер-министр Эстонии открыто говорит, что "Россия должна потерпеть поражение" в конфликте с Украиной, что "надо быть осторожными с преждевременными призывами прекращения огня на Украине", что "никаких деловых отношений с Россией быть не должно", что "российское население должно почувствовать эффект от санкций, раз уж оно поддерживает Путина".Ранее министерство иностранных дел России рекомендовало российским гражданам воздерживаться от поездок в Эстонию из-за рестрикций, нарушение которых предусматривает штрафы и тюремные сроки. МИД РФ уточнял, что налогово-таможенный департамент Эстонии, "прикрываясь общеесовскими санкциями", объявил о введении с 10 июля запрета на ввоз в эту страну из России, в том числе для физических лиц, ряда товаров, а также запретил вывозить в Россию наряду со "стратегическими товарами" (тепловизоры, дроны) сумки, обувь, электронику, стоимость которых превышает 750 евро, а также наличные валютные банкноты.

https://ria.ru/20220624/kazakhstan-1797890831.html

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эстония, россия, здоровье - общество, украина