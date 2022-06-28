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Лавров пообещал, что Россия сделает выводы, как вести дела с Западом
Лавров пообещал, что Россия сделает выводы, как вести дела с Западом - РИА Новости, 28.06.2022
Лавров пообещал, что Россия сделает выводы, как вести дела с Западом
Москва будет делать выводы о том, как вести дела с западными партнерами из-за того, что они игнорируют позицию России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T15:53
2022-06-28T15:53
2022-06-28T15:53
политика
нато
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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АШХАБАД, 28 июн - РИА Новости. Москва будет делать выводы о том, как вести дела с западными партнерами из-за того, что они игнорируют позицию России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.По его словам, Запад категорически отказывался выполнять свои собственные обязательства по нерасширению НАТО, обязательства по обеспечению неделимости безопасности и отказу обеспечивать безопасность за счет безопасности других."Если наши слова, доводы полностью высокомерно игнорируются, а это уже не "если", а установленный факт, мы будем делать выводы о том, как вести дела с нашими западными соседями на этой планете", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам заседания глав МИД прикаспийских государств.
https://ria.ru/20220628/nato-1798566553.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, нато, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Лавров пообещал, что Россия сделает выводы, как вести дела с Западом
Лавров: Россия сделает выводы о том, как вести дела с Западом, игнорирующим ее доводы