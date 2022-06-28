https://ria.ru/20220628/rossiya-1798748059.html

Лавров пообещал, что Россия сделает выводы, как вести дела с Западом

Лавров пообещал, что Россия сделает выводы, как вести дела с Западом - РИА Новости, 28.06.2022

Лавров пообещал, что Россия сделает выводы, как вести дела с Западом

Москва будет делать выводы о том, как вести дела с западными партнерами из-за того, что они игнорируют позицию России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T15:53

2022-06-28T15:53

2022-06-28T15:53

политика

нато

россия

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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АШХАБАД, 28 июн - РИА Новости. Москва будет делать выводы о том, как вести дела с западными партнерами из-за того, что они игнорируют позицию России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.По его словам, Запад категорически отказывался выполнять свои собственные обязательства по нерасширению НАТО, обязательства по обеспечению неделимости безопасности и отказу обеспечивать безопасность за счет безопасности других."Если наши слова, доводы полностью высокомерно игнорируются, а это уже не "если", а установленный факт, мы будем делать выводы о том, как вести дела с нашими западными соседями на этой планете", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам заседания глав МИД прикаспийских государств.

https://ria.ru/20220628/nato-1798566553.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, нато, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)