https://ria.ru/20220628/rossiya-1798741224.html

Матвиенко выразила уверенность, что Россия справится с трудностями

Матвиенко выразила уверенность, что Россия справится с трудностями - РИА Новости, 28.06.2022

Матвиенко выразила уверенность, что Россия справится с трудностями

Нет сомнений в том, что Россия справится с нынешней ситуацией, несмотря на сложности, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T15:39

2022-06-28T15:39

2022-06-28T16:30

валентина матвиенко

общество

россия

совет федерации рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785553849_0:44:2224:1295_1920x0_80_0_0_b1b056fd9ad9033b710e295543fb4792.jpg

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Нет сомнений в том, что Россия справится с нынешней ситуацией, несмотря на сложности, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Ни у кого на должно быть сомнений в том, что, несмотря на все сложности, мы справимся. Россия - это страна огромных возможностей и талантливых людей", - сказала она на встрече Совета верхней палаты с главой кабмина Михаилом Мишустиным.Вместе с тем, сказала спикер, стало очевидным, что ситуация требует и "максимальной мобилизации, и концентрации".

https://ria.ru/20220311/rossiya-1777662393.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

валентина матвиенко, общество, россия, совет федерации рф