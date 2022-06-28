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Матвиенко выразила уверенность, что Россия справится с трудностями - РИА Новости, 28.06.2022
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Матвиенко выразила уверенность, что Россия справится с трудностями
Матвиенко выразила уверенность, что Россия справится с трудностями - РИА Новости, 28.06.2022
Матвиенко выразила уверенность, что Россия справится с трудностями
Нет сомнений в том, что Россия справится с нынешней ситуацией, несмотря на сложности, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T15:39
2022-06-28T16:30
валентина матвиенко
общество
россия
совет федерации рф
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Нет сомнений в том, что Россия справится с нынешней ситуацией, несмотря на сложности, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Ни у кого на должно быть сомнений в том, что, несмотря на все сложности, мы справимся. Россия - это страна огромных возможностей и талантливых людей", - сказала она на встрече Совета верхней палаты с главой кабмина Михаилом Мишустиным.Вместе с тем, сказала спикер, стало очевидным, что ситуация требует и "максимальной мобилизации, и концентрации".
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валентина матвиенко, общество, россия, совет федерации рф
15:39 28.06.2022 (обновлено: 16:30 28.06.2022)
 
Матвиенко выразила уверенность, что Россия справится с трудностями

Матвиенко: нет сомнений, что Россия справится, несмотря на сложности

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Нет сомнений в том, что Россия справится с нынешней ситуацией, несмотря на сложности, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Ни у кого на должно быть сомнений в том, что, несмотря на все сложности, мы справимся. Россия - это страна огромных возможностей и талантливых людей", - сказала она на встрече Совета верхней палаты с главой кабмина Михаилом Мишустиным.
Вместе с тем, сказала спикер, стало очевидным, что ситуация требует и "максимальной мобилизации, и концентрации".
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Валентина МатвиенкоОбществоРоссияСовет Федерации РФ
 
 
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