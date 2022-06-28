https://ria.ru/20220628/rossiya-1798501441.html

"Возможности у нас есть": кто вызвался помочь России с импортозамещением

"Возможности у нас есть": кто вызвался помочь России с импортозамещением - РИА Новости, 28.06.2022

"Возможности у нас есть": кто вызвался помочь России с импортозамещением

После введения беспрецедентных санкций со стороны США и Евросоюза из России практически одномоментно ушли сотни международных компаний. Нарушились логистические РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T08:00

2022-06-28T08:00

2022-06-28T08:06

экономика

технологии

владимир путин

алексей дзермант

александр лукашенко

россия

белоруссия

минск

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости, Елена Попова. После введения беспрецедентных санкций со стороны США и Евросоюза из России практически одномоментно ушли сотни международных компаний. Нарушились логистические цепочки, разорвались деловые связи. Помочь пережить кризис готова соседняя Белоруссия. РИА Новости разбиралось, что Минск предложит Москве.Ключевые компетенцииУ Белоруссии огромный опыт жизни под санкциями. Республика более двадцати лет сталкивается с западными ограничениями. Самые серьезные — после очередных президентских выборов, которые вызвали в стране массовые акции протеста.Тогда в черный список попали десятки компаний, включая крупнейшего в мире производителя удобрений "Беларуськалий", а также "Белавиа", "Гродно Азот" и "Нафтан".Хотя многие предприятия лишились поставок иностранных технологий и материалов, бизнес находил схемы направлять их — в том числе через Москву. Теперь, когда международные концерны закрываются и в России, это невозможно. Союзные государства вырабатывают совместные программы для преодоления кризиса.После встречи с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге Александр Лукашенко поручил правительству "ни в коем случае не отказать (России. — Прим. ред.) ни по одному из направлений". "Импортозамещение — это вопрос номер один. И мы договорились, что будем жестко контролировать этот процесс", — сказал он, добавив, что главное — исключить бюрократизм и волокиту.Москва и Минск тесно сотрудничают по множеству направлений. За последние четыре месяца республика увеличила экспорт в Россию на 30 процентов в натуральном выражении. При этом, по оценкам Bloomberg, в денежном выражении он только в апреле вырос более чем на сто процентов."Россия закупает продукцию сельского хозяйства. Кроме того, это нефтехимия, которая оказалась в западной блокаде. Белоруссия перерабатывает нефтепродукты на своих НПЗ, и теперь часть из них может возвращаться на нужды Москвы", — поясняет белорусский политолог Алексей Дзермант.На реализацию программ по импортозамещению Путин выделил Минску полтора миллиарда долларов. По словам замминистра экономики Белоруссии Дмитрия Ярошевича, страна сможет заместить в России товары в сфере машиностроения и микроэлектроники.Воздушные мостыБольше всего от западных санкций пострадали авиаперевозки, отмечают эксперты рейтингового агентства НКР. На отрасль повлияли высокая импортозависимость, нарушение логистических цепочек, нехватка рабочей силы.Взять хотя бы российский лайнер Sukhoi Superjet 100. Доля в нем иностранных комплектующих — в основном французских — оценивается в 70 процентов. В пресс-службе белорусского Минтранса уже заявляли, что наладить производство недостающих компонентов можно и на территории республики.В Белоруссии есть два предприятия, которые теоретически могут компенсировать недостаток импортных деталей: Минский авиаремонтный завод гражданской авиации, а также ОАО "588 Авиационный ремонтный завод" в Барановичах, один из крупнейших в СНГ."У белорусов достаточно сильное оптико-механическое объединение, неплохо с радиоэлектроникой, в частности с радиолокацией. То, что какие-то компоненты могут производить в Белоруссии, сомнений нет. Вопрос только в объеме и сроках освоения", — говорит независимый эксперт по автопрому и авиации Алексей Захаров.Что касается времени, это будет зависеть от конкретной задачи. Одно дело поставить стекло для иллюминатора, и другое — бортовой радиолокатор. Но даже на выполнение несложных задач может потребоваться до полутора лет, прогнозирует эксперт.Тягачи и самосвалыПАО "КАМАЗ" в числе первых попало под европейские санкции. Автогигант столкнулся с дефицитом импортных автозапчастей из Германии и США. Его ближайший аналог в Белоруссии — Минский автомобильный завод (МАЗ)."Сотрудничество с белорусами — обоюдное удовольствие и польза. Во-первых, МАЗ традиционно силен в многоосных платформах. Те тяжелые грузовики, на шасси которых базируется военная техника, в основном произведены в Белоруссии. Поэтому, по крайней мере в этом направлении, взаимодействие вполне возможно", — полагает Захаров.Еще одна сложность для завода "КамАЗ" — грузовые кабины в линейках К4 и К5, которые автоконцерн делал совместно с Mercedes. Сейчас место немцев могут занять белорусы. "Найдется множество значимых вещей, которые необязательно лежат на поверхности, но партнерство по ним с минчанами возможно и желательно", — отмечает специалист.В апреле в Минске прошла встреча гендиректора "КамАЗа" Сергея Когогина и министра промышленности Белоруссии Петра Пархомчика. "Лидеры машиностроения двух стран намерены интегрировать усилия в сфере производства автомобилей с использованием беспилотных и интеллектуальных систем", — указано в сообщении пресс-службы российского автозавода.К слову, МАЗ пока официально не заявлял о производстве беспилотного грузовика. Однако предприятие ведет работу над электробусом, который будет обходиться без участия человека. В свою очередь, у "КАМАЗа" есть опыт работы с подобными проектами — четыре года назад такой грузовик прокатился по Крымскому мосту.Еще одно перспективное направление сотрудничества — карьерные самосвалы. Ранее главным конкурентом "БелАЗа" на российском рынке была американская Caterpillar, но недавно она объявила об уходе."Теперь ничто не мешает увеличению поставок "БелАЗа" в Россию, компания может открыть здесь сборочные предприятия", — считает эксперт по промышленности Леонид Хазанов.Заделы на будущееКак заявил на встрече с молодыми предпринимателями президент Владимир Путин, "одним из главных ударов по России" стали западные санкции, направленные на импорт микроэлектроники. При этом Путин подчеркнул, что нужными компетенциями располагает Белоруссия.Напомним, в России делали процессоры "Байкал", но после разрыва отношений с тайваньской TSMC их выпуск приостановили. Но и без этого российская разработка отставала по актуальности от мирового рынка на десятилетия. Среди амбициозных планов — запустить к 2030-му 28-нанометровое производство. У той же TSMC уже есть чипы на пять нанометров."Ситуация в России с микроэлектроникой нелучшая, я не знаю ни одного крупного предприятия. Если белорусы смогут организовать поставки каких-либо видов изделий, будет очень хорошо", — отмечает Хазанов.В республике есть два специализированных холдинга — "Планар" и "Интеграл". У этих предприятий 60-летний опыт в создании изделий микроэлектроники."У Белоруссии есть наработки еще с советского времени, — говорит Алексей Дзермант. — Понятно, что часть устарела. Другие же не были востребованными. Их можно реанимировать, а некоторые советские технологии актуальны до сих пор".По его словам, эта отрасль также нуждается в модернизации и инвестициях, чтобы соответствовать духу времени. Речь может идти о сотнях миллионов долларов."Нужно закрыть критические области: оборонку и банковскую сферу. Это те вещи, которые Россия не может отдать под контроль зарубежным фирмам. Лучше вложиться в свой надежный продукт, чем платить потом миллиарды долларов западным корпорациям, которые к тому же способны все отключить", — уверен Дзермант.От семян до лифтовБелорусский производитель холодильников "Атлант" также может расширить присутствие на российском рынке. По словам Хазанова, компания создает компрессоры, которые будут пользоваться спросом "в свете прекращения их импорта из Европы".Еще одна потенциальная область для импортозамещения — лифты. "Могилевлифтмаш" — это альтернатива европейским производителям лифтов ThyssenKrupp Elevator", — указывает эксперт.По словам Дзерманта, в республике очень хорошая школа по семеноводству, что также полезно для России: "Не скажу, что есть семенной фонд всех культур, но в значительной части он имеется".Эксперты сошлись во мнении, что процесс импортозамещения может растянуться на годы. Но, если сравнивать с тем же Китаем, Белоруссия более выигрышна для российского рынка.Как минимум по стоимости сотрудничество обойдется дешевле. В Минске множество недооцененных предприятий, на которые раньше не обращали внимания, и теперь у них есть хороший шанс себя проявить.

https://ria.ru/20220512/ekonomika-1788201285.html

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