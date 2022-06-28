12:54 28.06.2022 (обновлено: 16:16 28.06.2022)
Роскосмос опубликовал координаты центров принятия решений на Западе
Роскосмос к саммиту НАТО опубликовал координаты центров принятия решений на Западе
© РоскосмосCпутниковые снимки центров принятия решений на Западе, опубликованные госкорпорацией "Роскосмос"
© Роскосмос
Cпутниковые снимки центров принятия решений на Западе, опубликованные госкорпорацией "Роскосмос"
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. "Роскосмос" в преддверии саммита НАТО в Мадриде опубликовал в Telegram-канале снимки и координаты центров принятия решений в западных странах, сделанные из космоса спутником "Ресурс-П".
"Пока представители 30 стран альянса, а также партнеры и кандидаты будут разбираться со стратегической концепцией до 2030 года, "Роскосмос" публикует спутниковые фотоснимки места проведения саммита и тех самых "центров принятия решений", поддерживающих украинских националистов", — говорится в сообщении.
На фотографиях запечатлены Белый дом и Пентагон в Вашингтоне, конгресс-центр IFEMA в Мадриде, где будет проходить саммит, министерство обороны Великобритании, Рейхстаг и ведомство федерального канцлера в Берлине, а также Елисейские поля и Елисейский дворец в Париже.
Ранее Владимир Путин говоря о действиях украинских властей, заявил, что в случае пересечения "красных линий" Россия готова нанести удары по центрам принятия решений. При этом он отказался обозначить, какие именно события могут это спровоцировать, подчеркнув, что в Киеве хорошо понимают, о чем идет речь. В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков говорил, что Россия неоднократно пыталась докричаться до стран-членов, предупреждая о недопустимости расширения альянса на восток, которое в Кремле воспринимают как угрозу. При этом он отметил, что коллективный Запад представляет из себя пирамиду, во главе которой стоят США, и именно там находится центр принятия решений.