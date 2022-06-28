https://ria.ru/20220628/roskosmos-1798670838.html

Роскосмос опубликовал координаты центров принятия решений на Западе

Роскосмос опубликовал координаты центров принятия решений на Западе - РИА Новости, 28.06.2022

Роскосмос опубликовал координаты центров принятия решений на Западе

"Роскосмос" в преддверии саммита НАТО в Мадриде опубликовал в Telegram-канале снимки и координаты центров принятия решений в западных странах, сделанные из... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T12:54

2022-06-28T12:54

2022-06-28T16:16

в мире

роскосмос

нато

министерство обороны сша

мадрид

вашингтон (штат)

берлин (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798671212_0:92:1280:812_1920x0_80_0_0_aa0f3a2363732bd8c5b6f9008278a561.jpg

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. "Роскосмос" в преддверии саммита НАТО в Мадриде опубликовал в Telegram-канале снимки и координаты центров принятия решений в западных странах, сделанные из космоса спутником "Ресурс-П".Саммит НАТО пройдет в Мадриде 28-30 июня."Пока представители 30 стран альянса, а также партнеры и кандидаты будут разбираться со стратегической концепцией до 2030 года, "Роскосмос" публикует спутниковые фотоснимки места проведения саммита и тех самых "центров принятия решений", поддерживающих украинских националистов", — говорится в сообщении.На фотографиях запечатлены Белый дом и Пентагон в Вашингтоне, конгресс-центр IFEMA в Мадриде, где будет проходить саммит, министерство обороны Великобритании, Рейхстаг и ведомство федерального канцлера в Берлине, а также Елисейские поля и Елисейский дворец в Париже.Ранее Владимир Путин говоря о действиях украинских властей, заявил, что в случае пересечения "красных линий" Россия готова нанести удары по центрам принятия решений. При этом он отказался обозначить, какие именно события могут это спровоцировать, подчеркнув, что в Киеве хорошо понимают, о чем идет речь. В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков говорил, что Россия неоднократно пыталась докричаться до стран-членов, предупреждая о недопустимости расширения альянса на восток, которое в Кремле воспринимают как угрозу. При этом он отметил, что коллективный Запад представляет из себя пирамиду, во главе которой стоят США, и именно там находится центр принятия решений.

https://ria.ru/20220628/nato-1798682757.html

мадрид

вашингтон (штат)

берлин (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, роскосмос, нато, министерство обороны сша, мадрид, вашингтон (штат), берлин (город)