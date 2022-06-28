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"Росатом" поставит в Египет изотопную продукцию для нефтеотрасли - РИА Новости, 28.06.2022
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"Росатом" поставит в Египет изотопную продукцию для нефтеотрасли
"Росатом" поставит в Египет изотопную продукцию для нефтеотрасли - РИА Новости, 28.06.2022
"Росатом" поставит в Египет изотопную продукцию для нефтеотрасли
"Всерегиональное объединение "Изотоп" (входит в группу компаний "Русатом Хэлскеа" госкорпорации "Росатом"), и компания EGIT, один из ведущих провайдеров услуг... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T14:35
2022-06-28T14:44
технологии
египет
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. "Всерегиональное объединение "Изотоп" (входит в группу компаний "Русатом Хэлскеа" госкорпорации "Росатом"), и компания EGIT, один из ведущих провайдеров услуг по неразрушающему контролю в Египте, подписали соглашение о развитии сотрудничества в области поставок изотопов промышленного назначения, применяемых, в том числе для контроля оборудования нефтяной отрасли, сообщила пресс-служба "Русатом Хэлскеа"."Росатом" — крупнейший в мире производитель иридия-192, применяемого в производстве источников для систем неразрушающего контроля. С их помощью можно обнаружить микроскопические дефекты инженерных систем городской и промышленной инфраструктуры, например, проверить качество сварных швов и целостность конструкций.
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технологии, египет
14:35 28.06.2022 (обновлено: 14:44 28.06.2022)
 
"Росатом" поставит в Египет изотопную продукцию для нефтеотрасли

"Росатом" поставит в Египет радиоизотопы для контроля оборудования нефтяной отрасли

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. "Всерегиональное объединение "Изотоп" (входит в группу компаний "Русатом Хэлскеа" госкорпорации "Росатом"), и компания EGIT, один из ведущих провайдеров услуг по неразрушающему контролю в Египте, подписали соглашение о развитии сотрудничества в области поставок изотопов промышленного назначения, применяемых, в том числе для контроля оборудования нефтяной отрасли, сообщила пресс-служба "Русатом Хэлскеа".
"Соглашение предусматривает регулярные поставки в Египет радиоактивного изотопа иридий-192, а также оборудования для неразрушающего контроля, в частности, гамма-дефектоскопов российского производства", - говорится в сообщении.
"Росатом" — крупнейший в мире производитель иридия-192, применяемого в производстве источников для систем неразрушающего контроля. С их помощью можно обнаружить микроскопические дефекты инженерных систем городской и промышленной инфраструктуры, например, проверить качество сварных швов и целостность конструкций.
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