https://ria.ru/20220628/rosatom-1798715011.html

"Росатом" поставит в Египет изотопную продукцию для нефтеотрасли

"Росатом" поставит в Египет изотопную продукцию для нефтеотрасли - РИА Новости, 28.06.2022

"Росатом" поставит в Египет изотопную продукцию для нефтеотрасли

"Всерегиональное объединение "Изотоп" (входит в группу компаний "Русатом Хэлскеа" госкорпорации "Росатом"), и компания EGIT, один из ведущих провайдеров услуг... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T14:35

2022-06-28T14:35

2022-06-28T14:44

технологии

египет

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. "Всерегиональное объединение "Изотоп" (входит в группу компаний "Русатом Хэлскеа" госкорпорации "Росатом"), и компания EGIT, один из ведущих провайдеров услуг по неразрушающему контролю в Египте, подписали соглашение о развитии сотрудничества в области поставок изотопов промышленного назначения, применяемых, в том числе для контроля оборудования нефтяной отрасли, сообщила пресс-служба "Русатом Хэлскеа"."Росатом" — крупнейший в мире производитель иридия-192, применяемого в производстве источников для систем неразрушающего контроля. С их помощью можно обнаружить микроскопические дефекты инженерных систем городской и промышленной инфраструктуры, например, проверить качество сварных швов и целостность конструкций.

https://ria.ru/20220615/aes-1795590780.html

египет

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

технологии, египет