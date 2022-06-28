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Южная Корея попросила КНДР предупредить о сбросе воды с плотины Хванган - РИА Новости, 28.06.2022
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Южная Корея попросила КНДР предупредить о сбросе воды с плотины Хванган
Южная Корея попросила КНДР предупредить о сбросе воды с плотины Хванган - РИА Новости, 28.06.2022
Южная Корея попросила КНДР предупредить о сбросе воды с плотины Хванган
Южная Корея из-за отсутствия связи по межкорейской линии связи публично попросила Северную Корею заранее уведомить в случае сброса воды с северокорейских дамб,... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T10:34
2022-06-28T10:34
в мире
кндр (северная корея)
южная корея
корейский полуостров
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СЕУЛ, 28 июн – РИА Новости. Южная Корея из-за отсутствия связи по межкорейской линии связи публично попросила Северную Корею заранее уведомить в случае сброса воды с северокорейских дамб, таких как плотина Хванган на реке Имджин, который может затронуть южнокорейские регионы, сообщило министерство объединения Республики Корея."Министерство объединения в ситуации, когда есть угроза ущерба от наводнений в приграничных с Северной Кореей регионах из-за сезона дождей, ради предотвращения ущерба имуществу и угрозы жизни жителей в этих регионах и в качестве базовой меры согласно межкорейскому соглашению просит северокорейскую сторону при спуске воды с дамб на территории Северной Кореи предупредить Южную Корею заранее", - говорится в заявлении министерства.Министерство пояснило, что открыто заявило об этом, так как есть срочная необходимость довести эту просьбу до КНДР, в то время как работа межкорейских линий связи в условии сильных ливней нестабильна. Ведомство планирует также отправить запрос в должной форме, когда связь с Северной Кореей будет восстановлена.Ранее сообщалось, что Северная Корея не ответила на звонок по межкорейской линии связи, что может быть связано с повреждением телефонных кабелей из-за сильных дождей в КНДР.Сезон дождей в Южной Корее начался 23 июня. Государственное метеорологическое агентство Северной Кореи в понедельник 27 июня опубликовало предупреждение о сильных дождях для большинства регионов страны.В 2021 году уже был случай, когда КНДР в августе без предупреждения сбросила воду с плотины Хванган на реке Имджин, протекающей также и по территории Южной Кореи плотины Хванган на реке Имджин.Плотина расположена примерно в 42 километрах к северу от демилитаризованной зоны, а река Имджин протекает на территорий как Северной, так и Южной Кореи и впадает в реку Ханган. Южнокорейские власти встревожены возможным повышением уровня воды в обеих реках в условиях ливней.Северная Корея согласилась предупреждать своего соседа о планах открыть шлюзы на дамбе Хванган после того, как в октябре 2009 года спуск воды без предупреждения вызвал резкое повышения уровня воды и привел к смерти шести южнокорейских граждан.
https://ria.ru/20220627/kndr-1798353218.html
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кндр (северная корея)
южная корея
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в мире, кндр (северная корея), южная корея, корейский полуостров
10:34 28.06.2022
 
Южная Корея попросила КНДР предупредить о сбросе воды с плотины Хванган

Южная Корея попросила КНДР предупредить о сбросе воды с плотины на общей реке Имджин

© AP Photo / Ahn Young-joonСитуация на границе Северной и Южной Кореи
Ситуация на границе Северной и Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© AP Photo / Ahn Young-joon
Ситуация на границе Северной и Южной Кореи
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СЕУЛ, 28 июн – РИА Новости. Южная Корея из-за отсутствия связи по межкорейской линии связи публично попросила Северную Корею заранее уведомить в случае сброса воды с северокорейских дамб, таких как плотина Хванган на реке Имджин, который может затронуть южнокорейские регионы, сообщило министерство объединения Республики Корея.
"Министерство объединения в ситуации, когда есть угроза ущерба от наводнений в приграничных с Северной Кореей регионах из-за сезона дождей, ради предотвращения ущерба имуществу и угрозы жизни жителей в этих регионах и в качестве базовой меры согласно межкорейскому соглашению просит северокорейскую сторону при спуске воды с дамб на территории Северной Кореи предупредить Южную Корею заранее", - говорится в заявлении министерства.
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Министерство пояснило, что открыто заявило об этом, так как есть срочная необходимость довести эту просьбу до КНДР, в то время как работа межкорейских линий связи в условии сильных ливней нестабильна. Ведомство планирует также отправить запрос в должной форме, когда связь с Северной Кореей будет восстановлена.
Ранее сообщалось, что Северная Корея не ответила на звонок по межкорейской линии связи, что может быть связано с повреждением телефонных кабелей из-за сильных дождей в КНДР.
Сезон дождей в Южной Корее начался 23 июня. Государственное метеорологическое агентство Северной Кореи в понедельник 27 июня опубликовало предупреждение о сильных дождях для большинства регионов страны.
В 2021 году уже был случай, когда КНДР в августе без предупреждения сбросила воду с плотины Хванган на реке Имджин, протекающей также и по территории Южной Кореи плотины Хванган на реке Имджин.
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Плотина расположена примерно в 42 километрах к северу от демилитаризованной зоны, а река Имджин протекает на территорий как Северной, так и Южной Кореи и впадает в реку Ханган. Южнокорейские власти встревожены возможным повышением уровня воды в обеих реках в условиях ливней.
Северная Корея согласилась предупреждать своего соседа о планах открыть шлюзы на дамбе Хванган после того, как в октябре 2009 года спуск воды без предупреждения вызвал резкое повышения уровня воды и привел к смерти шести южнокорейских граждан.
 
В миреКНДР (Северная Корея)Южная КореяКорейский полуостров
 
 
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