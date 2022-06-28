https://ria.ru/20220628/raskhody-1798659915.html

"Ромир" сообщил о сокращении недельных расходов россиян

"Ромир" сообщил о сокращении недельных расходов россиян - РИА Новости, 28.06.2022

"Ромир" сообщил о сокращении недельных расходов россиян

Недельные расходы россиян за период с 20 по 26 июня сократились почти на 10%, средняя стоимость одной покупки - на 4,5%, при этом на предыдущих трех отчетных... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T12:23

2022-06-28T12:23

2022-06-28T12:23

экономика

россия

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Недельные расходы россиян за период с 20 по 26 июня сократились почти на 10%, средняя стоимость одной покупки - на 4,5%, при этом на предыдущих трех отчетных неделях был зафиксирован рост, следует из данных исследовательского холдинга "Ромир"."В период с 20 по 26 июня средние недельные расходы россиян сократились по сравнению с предшествующей неделей на 9,6%. Индекс недельных расходов составил 5 125 рублей", - говорится в сообщении.При этом в годовой динамике расходы выросли на 13,4%."Индекс среднего чека по сравнению с предшествующей неделей сократился на 4,5%. Средняя стоимость одной покупки составила 661 рубль", - говорится в материалах исследования. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс показывает рост на 10,4%.Индекс среднего чека (ИСЧ) демонстрирует динамику среднего значения стоимости покупок российских потребителей в абсолютном (денежном) и процентном выражении. Индекс рассчитывается ежемесячно с 2012 года и описывает размер единовременных трат россиян (без крупных покупок свыше 15 тысяч рублей), проживающих в городах с численностью населения 100 тысяч жителей и более. Средний чек на товары повседневного спроса (FMCG) рассчитывается на основе корзины товаров народного потребления.

https://ria.ru/20220519/raskhody-1789468675.html

https://ria.ru/20220512/ekonomika-1788201285.html

россия

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экономика, россия