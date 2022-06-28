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Россия остается важным стратегическим партнером Таджикистана, заявил Рахмон - РИА Новости, 28.06.2022
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Россия остается важным стратегическим партнером Таджикистана, заявил Рахмон
Россия остается важным стратегическим партнером Таджикистана, заявил Рахмон - РИА Новости, 28.06.2022
Россия остается важным стратегическим партнером Таджикистана, заявил Рахмон
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что Москва остается важным стратегическим партнером Душанбе. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T18:47
2022-06-28T18:47
эмомали рахмон
таджикистан
россия
афганистан
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ДУШАНБЕ, 28 июн – РИА Новости, Лидия Исамова. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что Москва остается важным стратегическим партнером Душанбе."Россия остается важным стратегическим партнером Таджикистана и нашим ведущим торгово-экономическим партнером", - сказал в начале встречи Эмомали Рахмон.Он сообщил, что товарооборот между двумя странами за пять месяцев текущего года вырос почти на 50%. "Наши взаимоотношения имеют высокую динамику развития, активно развиваются связи и между регионами – более 80 регионов РФ имеют торгово-экономические и другие связи с Таджикистаном", - сказал он.По словам Рахмона, на высоком уровне находится и культурно-гуманитарное сотрудничество, так, успешно заканчивается строительство пяти школ с русским языком обучения."Особенно хотелось бы отметить тесное сотрудничество наших стран в области безопасности", - сказал президент Таджикистана.Рахмон выразил готовность обсудить состояние и перспективы таджикско-российских отношений, а также международные и региональные вопросы с акцентом на ситуацию в Афганистане.
https://ria.ru/20220628/rakhmon-1798834821.html
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эмомали рахмон, таджикистан, россия, афганистан
18:47 28.06.2022
 
Россия остается важным стратегическим партнером Таджикистана, заявил Рахмон

Президент Таджикистана Рахмон: Россия остается важным стратегическим партнером

© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкПрезидент Таджикистана Эмомали Рахмон во время заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДУШАНБЕ, 28 июн – РИА Новости, Лидия Исамова. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что Москва остается важным стратегическим партнером Душанбе.
"Россия остается важным стратегическим партнером Таджикистана и нашим ведущим торгово-экономическим партнером", - сказал в начале встречи Эмомали Рахмон.
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
Вчера, 18:24
Путин сообщил Рахмону, что проинформирует его о чувствительных темах
Он сообщил, что товарооборот между двумя странами за пять месяцев текущего года вырос почти на 50%. "Наши взаимоотношения имеют высокую динамику развития, активно развиваются связи и между регионами – более 80 регионов РФ имеют торгово-экономические и другие связи с Таджикистаном", - сказал он.
По словам Рахмона, на высоком уровне находится и культурно-гуманитарное сотрудничество, так, успешно заканчивается строительство пяти школ с русским языком обучения.
"Особенно хотелось бы отметить тесное сотрудничество наших стран в области безопасности", - сказал президент Таджикистана.
Рахмон выразил готовность обсудить состояние и перспективы таджикско-российских отношений, а также международные и региональные вопросы с акцентом на ситуацию в Афганистане.
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
Вчера, 01:02
Межгосударственные отношения России и Таджикистана
 
Эмомали РахмонТаджикистанРоссияАфганистан
 
 
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