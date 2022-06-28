https://ria.ru/20220628/rakhmon-1798839940.html

Россия остается важным стратегическим партнером Таджикистана, заявил Рахмон

Россия остается важным стратегическим партнером Таджикистана, заявил Рахмон - РИА Новости, 28.06.2022

Россия остается важным стратегическим партнером Таджикистана, заявил Рахмон

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что Москва остается важным стратегическим партнером Душанбе. РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T18:47

2022-06-28T18:47

2022-06-28T18:47

эмомали рахмон

таджикистан

россия

афганистан

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ДУШАНБЕ, 28 июн – РИА Новости, Лидия Исамова. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что Москва остается важным стратегическим партнером Душанбе."Россия остается важным стратегическим партнером Таджикистана и нашим ведущим торгово-экономическим партнером", - сказал в начале встречи Эмомали Рахмон.Он сообщил, что товарооборот между двумя странами за пять месяцев текущего года вырос почти на 50%. "Наши взаимоотношения имеют высокую динамику развития, активно развиваются связи и между регионами – более 80 регионов РФ имеют торгово-экономические и другие связи с Таджикистаном", - сказал он.По словам Рахмона, на высоком уровне находится и культурно-гуманитарное сотрудничество, так, успешно заканчивается строительство пяти школ с русским языком обучения."Особенно хотелось бы отметить тесное сотрудничество наших стран в области безопасности", - сказал президент Таджикистана.Рахмон выразил готовность обсудить состояние и перспективы таджикско-российских отношений, а также международные и региональные вопросы с акцентом на ситуацию в Афганистане.

https://ria.ru/20220628/rakhmon-1798834821.html

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эмомали рахмон, таджикистан, россия, афганистан