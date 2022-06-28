Россия остается важным стратегическим партнером Таджикистана, заявил Рахмон
Президент Таджикистана Рахмон: Россия остается важным стратегическим партнером
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкПрезидент Таджикистана Эмомали Рахмон во время заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ
© Пресс-служба МИД РФ
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 28 июн – РИА Новости, Лидия Исамова. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что Москва остается важным стратегическим партнером Душанбе.
"Россия остается важным стратегическим партнером Таджикистана и нашим ведущим торгово-экономическим партнером", - сказал в начале встречи Эмомали Рахмон.
Он сообщил, что товарооборот между двумя странами за пять месяцев текущего года вырос почти на 50%. "Наши взаимоотношения имеют высокую динамику развития, активно развиваются связи и между регионами – более 80 регионов РФ имеют торгово-экономические и другие связи с Таджикистаном", - сказал он.
По словам Рахмона, на высоком уровне находится и культурно-гуманитарное сотрудничество, так, успешно заканчивается строительство пяти школ с русским языком обучения.
"Особенно хотелось бы отметить тесное сотрудничество наших стран в области безопасности", - сказал президент Таджикистана.
Рахмон выразил готовность обсудить состояние и перспективы таджикско-российских отношений, а также международные и региональные вопросы с акцентом на ситуацию в Афганистане.