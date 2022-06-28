Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало точное попадание в опорный пункт ВСУ ракеты Ка-52 - РИА Новости, 28.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220628/raketa-1798614036.html
Минобороны показало точное попадание в опорный пункт ВСУ ракеты Ка-52
Минобороны показало точное попадание в опорный пункт ВСУ ракеты Ка-52 - РИА Новости, 28.06.2022
Минобороны показало точное попадание в опорный пункт ВСУ ракеты Ка-52
Минобороны опубликовало видео точного поражения опорного пункта украинских военных управляемой ракетой "Вихрь" с борта боевого вертолета Ка-52 "Аллигатор". РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T09:46
2022-06-28T16:13
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
ка-52 "аллигатор"
войска воздушно-космической обороны
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798652350_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_99f165b50165e123cc3c18a8c2b39615.jpg
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео точного поражения опорного пункта украинских военных управляемой ракетой "Вихрь" с борта боевого вертолета Ка-52 "Аллигатор".На кадрах с прицельного комплекса вертолета зафиксирован пуск управляемой ракеты и точное попадание в ворота здания, занятого украинскими военными."В ворота залетела, чётенько! Вот то, что надо", — прокомментировал пуск один из членов экипажа Ка-52.Также в ролике показана предполетная подготовка вертолетов, вылет на боевую задачу, пуск неуправляемых ракет с кабрирования и прямое попадание противотанковой управляемой ракеты по украинской бронетехнике.Как констатировал летчик армейской авиации ВКС России Александр, боевая задача — уничтожение тяжелой техники, малобронированной техники и опорных пунктов — выполнена на отлично, "три попадания прямых".Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220627/gaubitsa-1798355888.html
https://ria.ru/20220623/spetsoperatsiya-1797475969.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Под прицелом "Аллигатора": вертолеты Ка-52 выполнили боевые задачи на Украине
Под прицелом "Аллигатора": вертолеты Ка-52 выполнили боевые задачи на Украине
2022-06-28T09:46
true
PT0M28S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798652350_358:0:1798:1080_1920x0_80_0_0_646982dc33cfe1c21728c3e8a65ef62f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, украина, ка-52 "аллигатор", войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
09:46 28.06.2022 (обновлено: 16:13 28.06.2022)
 
Минобороны показало точное попадание в опорный пункт ВСУ ракеты Ка-52

Минобороны показало точное попадание в опорный пункт ВСУ ракеты с боевого вертолета Ка-52

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео точного поражения опорного пункта украинских военных управляемой ракетой "Вихрь" с борта боевого вертолета Ка-52 "Аллигатор".
На кадрах с прицельного комплекса вертолета зафиксирован пуск управляемой ракеты и точное попадание в ворота здания, занятого украинскими военными.
Наташа ударила по бронетехнике противника, или Мста-Б в работе - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
27 июня, 11:31Специальная военная операция на Украине
Минобороны показало работу гаубицы "Наташа" на Украине
"В ворота залетела, чётенько! Вот то, что надо", — прокомментировал пуск один из членов экипажа Ка-52.
Также в ролике показана предполетная подготовка вертолетов, вылет на боевую задачу, пуск неуправляемых ракет с кабрирования и прямое попадание противотанковой управляемой ракеты по украинской бронетехнике.
Как констатировал летчик армейской авиации ВКС России Александр, боевая задача — уничтожение тяжелой техники, малобронированной техники и опорных пунктов — выполнена на отлично, "три попадания прямых".
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
Кадры боевой работы вертолетов Ка-52 в ходе спецоперации - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
23 июня, 09:47Специальная военная операция на Украине
Минобороны показало пуски ракет с вертолетов Ка-52 во время спецоперации
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаКа-52 "Аллигатор"Войска воздушно-космической обороныВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала