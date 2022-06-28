https://ria.ru/20220628/raketa-1798614036.html
Минобороны показало точное попадание в опорный пункт ВСУ ракеты Ка-52
Минобороны показало точное попадание в опорный пункт ВСУ ракеты Ка-52 - РИА Новости, 28.06.2022
Минобороны показало точное попадание в опорный пункт ВСУ ракеты Ка-52
Минобороны опубликовало видео точного поражения опорного пункта украинских военных управляемой ракетой "Вихрь" с борта боевого вертолета Ка-52 "Аллигатор". РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T09:46
2022-06-28T09:46
2022-06-28T16:13
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
ка-52 "аллигатор"
войска воздушно-космической обороны
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео точного поражения опорного пункта украинских военных управляемой ракетой "Вихрь" с борта боевого вертолета Ка-52 "Аллигатор".На кадрах с прицельного комплекса вертолета зафиксирован пуск управляемой ракеты и точное попадание в ворота здания, занятого украинскими военными."В ворота залетела, чётенько! Вот то, что надо", — прокомментировал пуск один из членов экипажа Ка-52.Также в ролике показана предполетная подготовка вертолетов, вылет на боевую задачу, пуск неуправляемых ракет с кабрирования и прямое попадание противотанковой управляемой ракеты по украинской бронетехнике.Как констатировал летчик армейской авиации ВКС России Александр, боевая задача — уничтожение тяжелой техники, малобронированной техники и опорных пунктов — выполнена на отлично, "три попадания прямых".Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220627/gaubitsa-1798355888.html
https://ria.ru/20220623/spetsoperatsiya-1797475969.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Под прицелом "Аллигатора": вертолеты Ка-52 выполнили боевые задачи на Украине
Под прицелом "Аллигатора": вертолеты Ка-52 выполнили боевые задачи на Украине
2022-06-28T09:46
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PT0M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, украина, ка-52 "аллигатор", войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
09:46 28.06.2022 (обновлено: 16:13 28.06.2022)
Минобороны показало точное попадание в опорный пункт ВСУ ракеты Ка-52
Минобороны показало точное попадание в опорный пункт ВСУ ракеты с боевого вертолета Ка-52