https://ria.ru/20220628/raketa-1798614036.html

Минобороны показало точное попадание в опорный пункт ВСУ ракеты Ка-52

Минобороны показало точное попадание в опорный пункт ВСУ ракеты Ка-52 - РИА Новости, 28.06.2022

Минобороны показало точное попадание в опорный пункт ВСУ ракеты Ка-52

Минобороны опубликовало видео точного поражения опорного пункта украинских военных управляемой ракетой "Вихрь" с борта боевого вертолета Ка-52 "Аллигатор". РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T09:46

2022-06-28T09:46

2022-06-28T16:13

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

ка-52 "аллигатор"

войска воздушно-космической обороны

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео точного поражения опорного пункта украинских военных управляемой ракетой "Вихрь" с борта боевого вертолета Ка-52 "Аллигатор".На кадрах с прицельного комплекса вертолета зафиксирован пуск управляемой ракеты и точное попадание в ворота здания, занятого украинскими военными."В ворота залетела, чётенько! Вот то, что надо", — прокомментировал пуск один из членов экипажа Ка-52.Также в ролике показана предполетная подготовка вертолетов, вылет на боевую задачу, пуск неуправляемых ракет с кабрирования и прямое попадание противотанковой управляемой ракеты по украинской бронетехнике.Как констатировал летчик армейской авиации ВКС России Александр, боевая задача — уничтожение тяжелой техники, малобронированной техники и опорных пунктов — выполнена на отлично, "три попадания прямых".Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220627/gaubitsa-1798355888.html

https://ria.ru/20220623/spetsoperatsiya-1797475969.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Под прицелом "Аллигатора": вертолеты Ка-52 выполнили боевые задачи на Украине Под прицелом "Аллигатора": вертолеты Ка-52 выполнили боевые задачи на Украине 2022-06-28T09:46 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, ка-52 "аллигатор", войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины