Рейтинг@Mail.ru
Средства ПВО сбили три украинских Су-25 и один Ми-8 под Николаевом - РИА Новости, 28.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220628/pvo-1798631784.html
Средства ПВО сбили три украинских Су-25 и один Ми-8 под Николаевом
Средства ПВО сбили три украинских Су-25 и один Ми-8 под Николаевом - РИА Новости, 28.06.2022
Средства ПВО сбили три украинских Су-25 и один Ми-8 под Николаевом
Российские комплексы ПВО за сутки сбили три украинских самолета Су-25, вертолет Ми-8 и девять беспилотников, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T11:11
2022-06-28T12:21
специальная военная операция на украине
ситуация в днр и лнр
в мире
россия
украина
су-25
ми-8 амтш
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793911988_609:0:3131:1419_1920x0_80_0_0_7fdf43086d8256a3e93b01517823ab32.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за сутки сбили три украинских самолета Су-25, вертолет Ми-8 и девять беспилотников, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ."Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты три самолета Су-25 и один вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Первомайское Николаевской области. Также уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Дибровное, Шевченково, Дементиевка Дмитровка Харьковской области, Еленовка, Луганское, Троицкое Донецкой Народной Республики, Лоскутовка Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении. Кроме того, перехвачено семь ракет комплекса "Точка-У" в ЛНР и десять реактивных снарядов системы залпового огня в Харьковской области и ДНР.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 218 самолетов, 133 вертолета, 1382 беспилотных летательных аппарата, 350 зенитных ракетных комплексов, 3837 танков и других боевых бронированных машин, 690 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3037 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3889 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220628/protivoraketnaya-1798487431.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793911988_871:0:2935:1548_1920x0_80_0_0_0a711d3a2b6f123e465483e3fea32250.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ситуация в днр и лнр, в мире, россия, украина, су-25, ми-8 амтш, вооруженные силы украины
11:11 28.06.2022 (обновлено: 12:21 28.06.2022)
 
Средства ПВО сбили три украинских Су-25 и один Ми-8 под Николаевом

Минобороны: средства ПВО сбили три украинских Су-25 и один Ми-8 под Николаевом

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс "Тор М2У" Вооруженных сил России
Зенитный ракетный комплекс Тор М2У Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Зенитный ракетный комплекс "Тор М2У" Вооруженных сил России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за сутки сбили три украинских самолета Су-25, вертолет Ми-8 и девять беспилотников, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты три самолета Су-25 и один вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Первомайское Николаевской области. Также уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Дибровное, Шевченково, Дементиевка Дмитровка Харьковской области, Еленовка, Луганское, Троицкое Донецкой Народной Республики, Лоскутовка Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении. Кроме того, перехвачено семь ракет комплекса "Точка-У" в ЛНР и десять реактивных снарядов системы залпового огня в Харьковской области и ДНР.
Многоканальная станция наведения ракет, пусковая и пуско-заряжающая установка в составе зенитно-ракетной системы С-300В4 в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
Вчера, 08:00
"Хотят закрыть небо". На что решились США ради Украины
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 218 самолетов, 133 вертолета, 1382 беспилотных летательных аппарата, 350 зенитных ракетных комплексов, 3837 танков и других боевых бронированных машин, 690 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3037 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3889 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
27 июня, 16:40Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.06.2022
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеСитуация в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаСу-25Ми-8 АМТШВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала