https://ria.ru/20220628/pvo-1798631784.html

Средства ПВО сбили три украинских Су-25 и один Ми-8 под Николаевом

Средства ПВО сбили три украинских Су-25 и один Ми-8 под Николаевом - РИА Новости, 28.06.2022

Средства ПВО сбили три украинских Су-25 и один Ми-8 под Николаевом

Российские комплексы ПВО за сутки сбили три украинских самолета Су-25, вертолет Ми-8 и девять беспилотников, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T11:11

2022-06-28T11:11

2022-06-28T12:21

специальная военная операция на украине

ситуация в днр и лнр

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ми-8 амтш

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за сутки сбили три украинских самолета Су-25, вертолет Ми-8 и девять беспилотников, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ."Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты три самолета Су-25 и один вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Первомайское Николаевской области. Также уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Дибровное, Шевченково, Дементиевка Дмитровка Харьковской области, Еленовка, Луганское, Троицкое Донецкой Народной Республики, Лоскутовка Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении. Кроме того, перехвачено семь ракет комплекса "Точка-У" в ЛНР и десять реактивных снарядов системы залпового огня в Харьковской области и ДНР.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 218 самолетов, 133 вертолета, 1382 беспилотных летательных аппарата, 350 зенитных ракетных комплексов, 3837 танков и других боевых бронированных машин, 690 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3037 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3889 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220628/protivoraketnaya-1798487431.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, в мире, россия, украина, су-25, ми-8 амтш, вооруженные силы украины