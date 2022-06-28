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Россияне смогут регистрировать товарные знаки - РИА Новости, 28.06.2022
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Россияне смогут регистрировать товарные знаки
Россияне смогут регистрировать товарные знаки - РИА Новости, 28.06.2022
Россияне смогут регистрировать товарные знаки
Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий физическим лицам, в том числе самозанятым, регистрировать товарные знаки. Документ опубликован на... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T16:36
2022-06-28T16:42
павел крашенинников
россия
австрия
германия
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
госдума рф
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий физическим лицам, в том числе самозанятым, регистрировать товарные знаки. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Как пояснял ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, регистрация товарного знака на имя физлиц допускается в таких государствах, как Австрия, Германия, Китай, США. В результате иностранные граждане имеют право регистрировать товарные знаки в РФ без подтверждения статуса ИП.Закон обеспечит российским и иностранным гражданам равные права в части исключительных прав на товарный знак, пояснял депутат.Кроме того, закон содержит положения, направленные на развитие кредитования под залог интеллектуальной собственности. На сегодняшний день есть два нематериальных актива, в отношении которых банки видят дополнительные риски: компьютерные программы и базы данных. По ним у кредитных организаций нет возможности проверить, выдавался уже заем другим банком или нет. Закон исправляет эту ситуацию.Сейчас, если программа или база данных зарегистрирована Роспатентом (регистрация происходит по желанию правообладателя), банк может обратиться к ведомству и получить подтверждение, что объект существует, а потенциальный клиент – его правообладатель. Закон создает "вторую ступень" гарантий для банков, вводя обязательную регистрацию залога прав на такие объекты. При этом в отношении программ, которые правообладатель не регистрировал в Роспатенте, регистрация залога не требуется.
https://ria.ru/20220628/plazma-1798738754.html
https://ria.ru/20220628/zakon-1798757362.html
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павел крашенинников, россия, австрия, германия, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), госдума рф
16:36 28.06.2022 (обновлено: 16:42 28.06.2022)
 
Россияне смогут регистрировать товарные знаки

Путин подписал закон, разрешающий физлицам регистрировать товарные знаки

© Depositphotos / stokketeДевушка подписывает документы
Девушка подписывает документы - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© Depositphotos / stokkete
Девушка подписывает документы. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий физическим лицам, в том числе самозанятым, регистрировать товарные знаки. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Как пояснял ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, регистрация товарного знака на имя физлиц допускается в таких государствах, как Австрия, Германия, Китай, США. В результате иностранные граждане имеют право регистрировать товарные знаки в РФ без подтверждения статуса ИП.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
Вчера, 15:32
Путин подписал закон о возможностях передачи плазмы крови для лекарств
Закон обеспечит российским и иностранным гражданам равные права в части исключительных прав на товарный знак, пояснял депутат.
Кроме того, закон содержит положения, направленные на развитие кредитования под залог интеллектуальной собственности. На сегодняшний день есть два нематериальных актива, в отношении которых банки видят дополнительные риски: компьютерные программы и базы данных. По ним у кредитных организаций нет возможности проверить, выдавался уже заем другим банком или нет. Закон исправляет эту ситуацию.
Сейчас, если программа или база данных зарегистрирована Роспатентом (регистрация происходит по желанию правообладателя), банк может обратиться к ведомству и получить подтверждение, что объект существует, а потенциальный клиент – его правообладатель. Закон создает "вторую ступень" гарантий для банков, вводя обязательную регистрацию залога прав на такие объекты. При этом в отношении программ, которые правообладатель не регистрировал в Роспатенте, регистрация залога не требуется.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
Вчера, 16:12
Путин подписал закон о возмещении ущерба пострадавшим от преступлений
 
Павел КрашенинниковРоссияАвстрияГерманияФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)Госдума РФ
 
 
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