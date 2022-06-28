https://ria.ru/20220628/putin-1798700332.html

Путин подписал указ об установлении 8 июля Дня семьи, любви и верности

Путин подписал указ об установлении 8 июля Дня семьи, любви и верности - РИА Новости, 28.06.2022

Путин подписал указ об установлении 8 июля Дня семьи, любви и верности

Владимир Путин своим указом установил 8 июля как День семьи, любви и верности. РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T14:11

2022-06-28T14:11

2022-06-28T16:23

общество

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Владимир Путин своим указом установил 8 июля как День семьи, любви и верности.Указ вступил в силу в день подписания, его текст опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.Русская православная церковь ежегодно отмечает 8 июля день памяти святых Петра и Февронии, которые издревле считались на Руси покровителями семьи и брака. История их жизни описана в древнерусской "Повести о Петре и Февронии Муромских".Молодожены в этот день стремятся заключить брак. Так, по информации управления ЗАГС Москвы, около тысячи пар в столице в этом году выбрали 8 июля для свадьбы.

https://ria.ru/20220628/yazyk-1798674034.html

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общество