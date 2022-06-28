https://ria.ru/20220628/proekt-1798662385.html

РИА Новости и "Другое Дело" запустили AR-проект о сборе мусора

РИА Новости и "Другое Дело" запустили AR-проект о сборе мусора - РИА Новости, 28.06.2022

РИА Новости и "Другое Дело" запустили AR-проект о сборе мусора

Объяснить детям, родителям и молодежи важность раздельного сбора мусора призвана игра в формате дополненной реальности, запущенная РИА Новости и проектом... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T12:30

2022-06-28T12:30

2022-06-28T12:31

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МОСКВА, 27 июня – РИА Новости. Объяснить детям, родителям и молодежи важность раздельного сбора мусора призвана игра в формате дополненной реальности, запущенная РИА Новости и проектом "Другое Дело". Игра в AR "Охотники за мусорными монстрами" /"Waste Busters" позволит разобраться в нюансах этой проблемы и понять, почему использование вторсырья приносит пользу не только экологии, но и экономике.По сюжету охотник должен находить и ловить мусорных монстров. После этого главной задачей пользователя становится сортировка пойманных чудовищ по различным типам мусора. Завершив игру, он получает промокод, который до 5 декабря 2022 года можно обменять на баллы на странице проекта "Другое дело" во "ВКонтакте".Голосом игры "Waste Busters" стал популярный молодежный музыкант Ваня Дмитриенко. AR-игра доступна в мобильном приложение RIA Lab."Тема экологии является одной из приоритетных для проекта "Другое Дело". Молодые люди сегодня уделяют большое внимание защите окружающей среды, а сортировка мусора для многих ребят становится уже привычным делом. Мы продолжаем популяризировать эту тему, рассказывая обо всех особенностях этого процесса в игровой форме", – отметил руководитель проекта "Другое Дело" президентской платформы "Россия – страна возможностей" Кирилл Хвиль.Принять участие в игре может любой желающий старше 14 лет. Для этого достаточно зайти в мини-приложение "ВКонтакте", пройти простую процедуру регистрации и сразу получить 300 приветственных баллов. За каждое выполненное полезное задание участники получают баллы. Больше баллов дается за помощь другим – волонтерство, участие в социальных и экологических проектах, чуть меньше – за саморазвитие, например, в области образования и спорта.РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 120 городов мира. Агентство является самым цитируемым СМИ в соцсетях. Аудитория сайта RIA.ru составляет более 8 млн пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Telegram, TikTok, Rutube и "Яндекс.Дзен" превышает 10,5 млн подписчиков.Проект "Другое Дело" президентской платформы "Россия - страна возможностей" был запущен в июне 2021 года. К нему уже присоединились свыше 1 млн 100 тыс. участников из более чем 1300 городов и населенных пунктов нашей страны. Участники проекта получают баллы за активность в учебе, спорте, экологических проектах, волонтерстве, творчестве, менторстве и в других областях. Баллы обмениваются на бонусы, в числе которых — профессиональные стажировки, путешествия, учебные курсы, онлайн-подписки, сувениры от партнеров и многое другое.Автономная некоммерческая организация (АНО) "Россия – страна возможностей" была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО "Россия – страна возможностей" возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

https://ria.ru/20220626/proekty-1797818728.html

https://ria.ru/20220609/ploschadka-1794312914.html

https://ria.ru/20211228/proekty-1765918532.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алёна Пава

ано "рсв" ("россия – страна возможностей"), миа "россия сегодня", риа новости, новости агентства, россия, общество, технологии, медиа