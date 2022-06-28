12:30 28.06.2022 (обновлено: 12:31 28.06.2022)
РИА Новости и "Другое Дело" запустили AR-проект о сборе мусора
РИА Новости и "Другое Дело" запустили AR-проект о сборе мусора
МОСКВА, 27 июня – РИА Новости. Объяснить детям, родителям и молодежи важность раздельного сбора мусора призвана игра в формате дополненной реальности, запущенная РИА Новости и проектом "Другое Дело". Игра в AR "Охотники за мусорными монстрами" /"Waste Busters" позволит разобраться в нюансах этой проблемы и понять, почему использование вторсырья приносит пользу не только экологии, но и экономике.
По сюжету охотник должен находить и ловить мусорных монстров. После этого главной задачей пользователя становится сортировка пойманных чудовищ по различным типам мусора. Завершив игру, он получает промокод, который до 5 декабря 2022 года можно обменять на баллы на странице проекта "Другое дело" во "ВКонтакте".
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Голосом игры "Waste Busters" стал популярный молодежный музыкант Ваня Дмитриенко. AR-игра доступна в мобильном приложение RIA Lab.
"Тема экологии является одной из приоритетных для проекта "Другое Дело". Молодые люди сегодня уделяют большое внимание защите окружающей среды, а сортировка мусора для многих ребят становится уже привычным делом. Мы продолжаем популяризировать эту тему, рассказывая обо всех особенностях этого процесса в игровой форме", – отметил руководитель проекта "Другое Дело" президентской платформы "Россия – страна возможностей" Кирилл Хвиль.
"Мы продолжаем наши эксперименты в подаче информации через vr/ar, используя игровые механики и разного уровня взаимодействия пользователя и информации. Дополненная реальность - это тот формат, который, с одной стороны, продолжает интенсивно расти, как, например, разного вида "маски" в социальных сетях, с другой, захватывает и удерживает внимание пользователя. А значит, рассказанная в AR история понимается и запоминается значительно лучше"
Принять участие в игре может любой желающий старше 14 лет. Для этого достаточно зайти в мини-приложение "ВКонтакте", пройти простую процедуру регистрации и сразу получить 300 приветственных баллов. За каждое выполненное полезное задание участники получают баллы. Больше баллов дается за помощь другим – волонтерство, участие в социальных и экологических проектах, чуть меньше – за саморазвитие, например, в области образования и спорта.
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Проект "Другое Дело" президентской платформы "Россия - страна возможностей" был запущен в июне 2021 года. К нему уже присоединились свыше 1 млн 100 тыс. участников из более чем 1300 городов и населенных пунктов нашей страны. Участники проекта получают баллы за активность в учебе, спорте, экологических проектах, волонтерстве, творчестве, менторстве и в других областях. Баллы обмениваются на бонусы, в числе которых — профессиональные стажировки, путешествия, учебные курсы, онлайн-подписки, сувениры от партнеров и многое другое.
Автономная некоммерческая организация (АНО) "Россия – страна возможностей" была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО "Россия – страна возможностей" возглавляет Президент РФ Владимир Путин.
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