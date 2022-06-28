Рейтинг@Mail.ru
РИА Новости и "Другое Дело" запустили AR-проект о сборе мусора - РИА Новости, 28.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220628/proekt-1798662385.html
РИА Новости и "Другое Дело" запустили AR-проект о сборе мусора
РИА Новости и "Другое Дело" запустили AR-проект о сборе мусора - РИА Новости, 28.06.2022
РИА Новости и "Другое Дело" запустили AR-проект о сборе мусора
Объяснить детям, родителям и молодежи важность раздельного сбора мусора призвана игра в формате дополненной реальности, запущенная РИА Новости и проектом... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T12:30
2022-06-28T12:31
ано "рсв" ("россия – страна возможностей")
миа "россия сегодня"
риа новости
новости агентства
россия
общество
технологии
медиа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798661756_34:68:1056:643_1920x0_80_0_0_d41b25267d2b47c2aa8b15ddd11008c2.jpg
МОСКВА, 27 июня – РИА Новости. Объяснить детям, родителям и молодежи важность раздельного сбора мусора призвана игра в формате дополненной реальности, запущенная РИА Новости и проектом "Другое Дело". Игра в AR "Охотники за мусорными монстрами" /"Waste Busters" позволит разобраться в нюансах этой проблемы и понять, почему использование вторсырья приносит пользу не только экологии, но и экономике.По сюжету охотник должен находить и ловить мусорных монстров. После этого главной задачей пользователя становится сортировка пойманных чудовищ по различным типам мусора. Завершив игру, он получает промокод, который до 5 декабря 2022 года можно обменять на баллы на странице проекта "Другое дело" во "ВКонтакте".Голосом игры "Waste Busters" стал популярный молодежный музыкант Ваня Дмитриенко. AR-игра доступна в мобильном приложение RIA Lab."Тема экологии является одной из приоритетных для проекта "Другое Дело". Молодые люди сегодня уделяют большое внимание защите окружающей среды, а сортировка мусора для многих ребят становится уже привычным делом. Мы продолжаем популяризировать эту тему, рассказывая обо всех особенностях этого процесса в игровой форме", – отметил руководитель проекта "Другое Дело" президентской платформы "Россия – страна возможностей" Кирилл Хвиль.Принять участие в игре может любой желающий старше 14 лет. Для этого достаточно зайти в мини-приложение "ВКонтакте", пройти простую процедуру регистрации и сразу получить 300 приветственных баллов. За каждое выполненное полезное задание участники получают баллы. Больше баллов дается за помощь другим – волонтерство, участие в социальных и экологических проектах, чуть меньше – за саморазвитие, например, в области образования и спорта.РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 120 городов мира. Агентство является самым цитируемым СМИ в соцсетях. Аудитория сайта RIA.ru составляет более 8 млн пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Telegram, TikTok, Rutube и "Яндекс.Дзен" превышает 10,5 млн подписчиков.Проект "Другое Дело" президентской платформы "Россия - страна возможностей" был запущен в июне 2021 года. К нему уже присоединились свыше 1 млн 100 тыс. участников из более чем 1300 городов и населенных пунктов нашей страны. Участники проекта получают баллы за активность в учебе, спорте, экологических проектах, волонтерстве, творчестве, менторстве и в других областях. Баллы обмениваются на бонусы, в числе которых — профессиональные стажировки, путешествия, учебные курсы, онлайн-подписки, сувениры от партнеров и многое другое.Автономная некоммерческая организация (АНО) "Россия – страна возможностей" была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО "Россия – страна возможностей" возглавляет Президент РФ Владимир Путин.
https://ria.ru/20220626/proekty-1797818728.html
https://ria.ru/20220609/ploschadka-1794312914.html
https://ria.ru/20211228/proekty-1765918532.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798661756_237:39:1064:660_1920x0_80_0_0_1e9aeab661a56aa5b423e2e4a721dcd4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ано "рсв" ("россия – страна возможностей"), миа "россия сегодня", риа новости, новости агентства, россия, общество, технологии, медиа
12:30 28.06.2022 (обновлено: 12:31 28.06.2022)
 

РИА Новости и "Другое Дело" запустили AR-проект о сборе мусора

РИА Новости и "Другое Дело" запустили AR-проект о сборе мусора
РИА Новости и Другое Дело запустили AR-проект о сборе мусора
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июня РИА Новости. Объяснить детям, родителям и молодежи важность раздельного сбора мусора призвана игра в формате дополненной реальности, запущенная РИА Новости и проектом "Другое Дело". Игра в AR "Охотники за мусорными монстрами" /"Waste Busters" позволит разобраться в нюансах этой проблемы и понять, почему использование вторсырья приносит пользу не только экологии, но и экономике.
По сюжету охотник должен находить и ловить мусорных монстров. После этого главной задачей пользователя становится сортировка пойманных чудовищ по различным типам мусора. Завершив игру, он получает промокод, который до 5 декабря 2022 года можно обменять на баллы на странице проекта "Другое дело" во "ВКонтакте".
РИА Новости презентует проекты в VR&AR на Дне молодежи - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
26 июня, 13:22
РИА Новости презентует проекты в VR & AR на Дне молодежи
Голосом игры "Waste Busters" стал популярный молодежный музыкант Ваня Дмитриенко. AR-игра доступна в мобильном приложение RIA Lab.
"Тема экологии является одной из приоритетных для проекта "Другое Дело". Молодые люди сегодня уделяют большое внимание защите окружающей среды, а сортировка мусора для многих ребят становится уже привычным делом. Мы продолжаем популяризировать эту тему, рассказывая обо всех особенностях этого процесса в игровой форме", – отметил руководитель проекта "Другое Дело" президентской платформы "Россия – страна возможностей" Кирилл Хвиль.

"Мы продолжаем наши эксперименты в подаче информации через vr/ar, используя игровые механики и разного уровня взаимодействия пользователя и информации. Дополненная реальность - это тот формат, который, с одной стороны, продолжает интенсивно расти, как, например, разного вида "маски" в социальных сетях, с другой, захватывает и удерживает внимание пользователя. А значит, рассказанная в AR история понимается и запоминается значительно лучше"

Наталья Лосева
заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня"
Принять участие в игре может любой желающий старше 14 лет. Для этого достаточно зайти в мини-приложение "ВКонтакте", пройти простую процедуру регистрации и сразу получить 300 приветственных баллов. За каждое выполненное полезное задание участники получают баллы. Больше баллов дается за помощь другим – волонтерство, участие в социальных и экологических проектах, чуть меньше – за саморазвитие, например, в области образования и спорта.
Россия сегодня и Орлёнок открыли площадку на базе RIA.Lab - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
9 июня, 16:00
"Россия сегодня" и "Орленок" открыли площадку на базе RIA.Lab
РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 120 городов мира. Агентство является самым цитируемым СМИ в соцсетях. Аудитория сайта RIA.ru составляет более 8 млн пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Telegram, TikTok, Rutube и "Яндекс.Дзен" превышает 10,5 млн подписчиков.
Проект "Другое Дело" президентской платформы "Россия - страна возможностей" был запущен в июне 2021 года. К нему уже присоединились свыше 1 млн 100 тыс. участников из более чем 1300 городов и населенных пунктов нашей страны. Участники проекта получают баллы за активность в учебе, спорте, экологических проектах, волонтерстве, творчестве, менторстве и в других областях. Баллы обмениваются на бонусы, в числе которых — профессиональные стажировки, путешествия, учебные курсы, онлайн-подписки, сувениры от партнеров и многое другое.
Автономная некоммерческая организация (АНО) "Россия – страна возможностей" была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО "Россия – страна возможностей" возглавляет Президент РФ Владимир Путин.
Пресс-волл платформы Россия - страна возможностей
28 декабря 2021, 22:52
Проекты "России – страны возможностей" привлекли десять миллионов человек
 
АНО "РСВ" ("Россия – страна возможностей")МИА "Россия сегодня"РИА НовостиНовости агентстваРоссияОбществоТехнологииМедиа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала