Рейтинг@Mail.ru
На соискание международной премии #МЫВМЕСТЕ подали 31 тысячу заявок - РИА Новости, 28.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220628/premiya-1798666943.html
На соискание международной премии #МЫВМЕСТЕ подали 31 тысячу заявок
На соискание международной премии #МЫВМЕСТЕ подали 31 тысячу заявок - РИА Новости, 28.06.2022
На соискание международной премии #МЫВМЕСТЕ подали 31 тысячу заявок
Для участия в новом сезоне международной премии #МЫВМЕСТЕ подали заявки авторы 31 тысячи проектов, что на 20% больше, чем в прошлом году. Грантовый фонд... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T12:44
2022-06-28T12:44
общество
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798665088_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_ddd496697dc65c0be4324c01485e964a.jpg
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Для участия в новом сезоне международной премии #МЫВМЕСТЕ подали заявки авторы 31 тысячи проектов, что на 20% больше, чем в прошлом году. Грантовый фонд конкурса составит 90 миллионов рублей, а награды победителям вручит президент РФ. Финал состоится в декабре этого года, сообщили в пресс-службе мероприятия.Цель премии – поддержка социальных инициатив, которые помогают людям и улучшают качество жизни. Участниками стали НКО и бизнес, а также волонтеры, социальные авторы, журналисты и блогеры старше 14 лет. Заявки можно было подавать в 9 номинациях, самыми популярными стали "Большая перемена", "Страна возможностей", "Территория жизни" с 16 марта по 12 июня этого года.Самым возрастным участником нового сезона премии стал 83-летний Юрий Миргород: в номинации "Медиапроект" он представил проект "Международные научные консультации по естественным наукам". Самым молодым стал 14-летний Николай Ковалев с проектом "Защитим реку Яузу" в номинации "Большая перемена".Международная премия #МЫВМЕСТЕ была запущена по поручению президента Владимира Путина для поддержки социальных инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни. В прошлом году поступило около 25 тысяч заявок из 59 стран – лауреатами стали 130 претендентов из 13 стран."9 июня открылся прием заявок на присуждение международного трека премии #МЫВМЕСТЕ We are together. Трек направлен на поощрение граждан и организаций из разных стран мира за вклад в решение важных гуманитарных проблем", – сообщили организаторы.Принять участие в гражданских инициативах и принести пользу может каждый. Узнайте, как это сделать, через единую информационную систему "ДОБРО.РФ".
https://ria.ru/20211205/sila-1762272742.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798665088_208:0:1793:1189_1920x0_80_0_0_03b14eba38db0172edeaac383b3280ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владимир путин
12:44 28.06.2022
 

На соискание международной премии #МЫВМЕСТЕ подали 31 тысячу заявок

© Фото предоставлено пресс-службой проектов #МЫВМЕСТЕПосетители финала Международной Премии #МЫВМЕСТЕ
Посетители финала Международной Премии #МЫВМЕСТЕ
© Фото предоставлено пресс-службой проектов #МЫВМЕСТЕ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Для участия в новом сезоне международной премии #МЫВМЕСТЕ подали заявки авторы 31 тысячи проектов, что на 20% больше, чем в прошлом году. Грантовый фонд конкурса составит 90 миллионов рублей, а награды победителям вручит президент РФ. Финал состоится в декабре этого года, сообщили в пресс-службе мероприятия.
Цель премии – поддержка социальных инициатив, которые помогают людям и улучшают качество жизни. Участниками стали НКО и бизнес, а также волонтеры, социальные авторы, журналисты и блогеры старше 14 лет. Заявки можно было подавать в 9 номинациях, самыми популярными стали "Большая перемена", "Страна возможностей", "Территория жизни" с 16 марта по 12 июня этого года.
Самым возрастным участником нового сезона премии стал 83-летний Юрий Миргород: в номинации "Медиапроект" он представил проект "Международные научные консультации по естественным наукам". Самым молодым стал 14-летний Николай Ковалев с проектом "Защитим реку Яузу" в номинации "Большая перемена".
Президент РФ Владимир Путин обращается в режиме видеоконференции к участникам и гостям церемонии вручения премии #МыВместе в Москве - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
5 декабря 2021, 17:58
Путин оценил рост волонтерского движения
Международная премия #МЫВМЕСТЕ была запущена по поручению президента Владимира Путина для поддержки социальных инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни. В прошлом году поступило около 25 тысяч заявок из 59 стран – лауреатами стали 130 претендентов из 13 стран.
"9 июня открылся прием заявок на присуждение международного трека премии #МЫВМЕСТЕ We are together. Трек направлен на поощрение граждан и организаций из разных стран мира за вклад в решение важных гуманитарных проблем", – сообщили организаторы.
Принять участие в гражданских инициативах и принести пользу может каждый. Узнайте, как это сделать, через единую информационную систему "ДОБРО.РФ".
 
ОбществоВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала