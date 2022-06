https://ria.ru/20220628/premiya-1798666943.html

На соискание международной премии #МЫВМЕСТЕ подали 31 тысячу заявок

На соискание международной премии #МЫВМЕСТЕ подали 31 тысячу заявок - РИА Новости, 28.06.2022

На соискание международной премии #МЫВМЕСТЕ подали 31 тысячу заявок

Для участия в новом сезоне международной премии #МЫВМЕСТЕ подали заявки авторы 31 тысячи проектов, что на 20% больше, чем в прошлом году. Грантовый фонд... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T12:44

2022-06-28T12:44

2022-06-28T12:44

общество

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798665088_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_ddd496697dc65c0be4324c01485e964a.jpg

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Для участия в новом сезоне международной премии #МЫВМЕСТЕ подали заявки авторы 31 тысячи проектов, что на 20% больше, чем в прошлом году. Грантовый фонд конкурса составит 90 миллионов рублей, а награды победителям вручит президент РФ. Финал состоится в декабре этого года, сообщили в пресс-службе мероприятия.Цель премии – поддержка социальных инициатив, которые помогают людям и улучшают качество жизни. Участниками стали НКО и бизнес, а также волонтеры, социальные авторы, журналисты и блогеры старше 14 лет. Заявки можно было подавать в 9 номинациях, самыми популярными стали "Большая перемена", "Страна возможностей", "Территория жизни" с 16 марта по 12 июня этого года.Самым возрастным участником нового сезона премии стал 83-летний Юрий Миргород: в номинации "Медиапроект" он представил проект "Международные научные консультации по естественным наукам". Самым молодым стал 14-летний Николай Ковалев с проектом "Защитим реку Яузу" в номинации "Большая перемена".Международная премия #МЫВМЕСТЕ была запущена по поручению президента Владимира Путина для поддержки социальных инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни. В прошлом году поступило около 25 тысяч заявок из 59 стран – лауреатами стали 130 претендентов из 13 стран."9 июня открылся прием заявок на присуждение международного трека премии #МЫВМЕСТЕ We are together. Трек направлен на поощрение граждан и организаций из разных стран мира за вклад в решение важных гуманитарных проблем", – сообщили организаторы.Принять участие в гражданских инициативах и принести пользу может каждый. Узнайте, как это сделать, через единую информационную систему "ДОБРО.РФ".

https://ria.ru/20211205/sila-1762272742.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, владимир путин