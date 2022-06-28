https://ria.ru/20220628/polyanskiy-1798882522.html

Полянский: Запад поставками оружия лишь продлевает агонию киевского режима

Полянский: Запад поставками оружия лишь продлевает агонию киевского режима - РИА Новости, 29.06.2022

Полянский: Запад поставками оружия лишь продлевает агонию киевского режима

Запад поставками вооружений лишь продлевает агонию киевского режима, чем раньше западные страны это осознают, тем раньше Киев сядет за стол переговоров с... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-28T23:35

2022-06-28T23:35

2022-06-29T00:41

россия

в мире

владимир путин

сергей лавров

украина

нато

дмитрий полянский

дмитрий песков

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ООН, 29 июн – РИА Новости. Запад поставками вооружений лишь продлевает агонию киевского режима, чем раньше западные страны это осознают, тем раньше Киев сядет за стол переговоров с реалистичной позицией, а не с "фантомными болями", заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220628/nato-1798566553.html

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россия, в мире, владимир путин, сергей лавров, украина, нато, дмитрий полянский, дмитрий песков