23:35 28.06.2022 (обновлено: 00:41 29.06.2022)
Полянский: Запад поставками оружия лишь продлевает агонию киевского режима
Полянский заявил, что Запад поставками оружия лишь продлевает агонию киевского режима
© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
ООН, 29 июн – РИА Новости. Запад поставками вооружений лишь продлевает агонию киевского режима, чем раньше западные страны это осознают, тем раньше Киев сядет за стол переговоров с реалистичной позицией, а не с "фантомными болями", заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.
"Поставками вооружений вы лишь продлеваете агонию преступного киевского режима, готового принести в жертву свое население. И чем раньше вы это осознаете, тем раньше украинское руководство сядет за стол переговоров с реалистичной позицией, а не с лозунгами и фантомными болями", — сказал Полянский.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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