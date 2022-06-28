https://ria.ru/20220628/poezda-1798882314.html

Пассажирские поезда отправятся из Джанкоя в Мелитополь и Херсон 1 июля

Пассажирские поезда отправятся из Джанкоя в Мелитополь и Херсон 1 июля - РИА Новости, 28.06.2022

Пассажирские поезда отправятся из Джанкоя в Мелитополь и Херсон 1 июля

Пассажирские поезда отправятся 1 июля из крымского Джанкоя в Мелитополь и Херсон, расписание и стоимость проезда уже обнародованы, сообщил глава Крыма Сергей... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T23:33

2022-06-28T23:33

2022-06-28T23:33

джанкой

мелитополь

херсон

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости. Пассажирские поезда отправятся 1 июля из крымского Джанкоя в Мелитополь и Херсон, расписание и стоимость проезда уже обнародованы, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Он также разместил своем канале расписание движения поездов. По направлению Джанкой-Херсон время отправления из Джанкоя - в 9.50, из Херсона - в 19.05, по направлению Джанкой-Мелитополь время отправления из Джанкоя - в 8.30, Мелитополя - в 16.05.Стоимость проезда от Джанкоя до Мелитополя составит 250 рублей, до Херсона – 310 рублей. Покупка билетов будет доступна непосредственно в поезде у проводников за наличный расчет, на официальном сайте перевозчика ug-ppk.ru и в мобильном приложении "В путь - билеты на электрички", отметил Аксенов.Купить билеты и на автобус, и на поезд в Крыму можно за рубли, на освобожденных территориях - за рубли и за гривны, написал он. Безопасность перевозок будет обеспечена силами Росгвардии.

https://ria.ru/20220628/krym-1798868413.html

джанкой

мелитополь

херсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

джанкой, мелитополь, херсон, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)