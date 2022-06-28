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Пассажирские поезда отправятся из Джанкоя в Мелитополь и Херсон 1 июля - РИА Новости, 28.06.2022
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Пассажирские поезда отправятся из Джанкоя в Мелитополь и Херсон 1 июля
Пассажирские поезда отправятся из Джанкоя в Мелитополь и Херсон 1 июля - РИА Новости, 28.06.2022
Пассажирские поезда отправятся из Джанкоя в Мелитополь и Херсон 1 июля
Пассажирские поезда отправятся 1 июля из крымского Джанкоя в Мелитополь и Херсон, расписание и стоимость проезда уже обнародованы, сообщил глава Крыма Сергей... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T23:33
2022-06-28T23:33
джанкой
мелитополь
херсон
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости. Пассажирские поезда отправятся 1 июля из крымского Джанкоя в Мелитополь и Херсон, расписание и стоимость проезда уже обнародованы, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Он также разместил своем канале расписание движения поездов. По направлению Джанкой-Херсон время отправления из Джанкоя - в 9.50, из Херсона - в 19.05, по направлению Джанкой-Мелитополь время отправления из Джанкоя - в 8.30, Мелитополя - в 16.05.Стоимость проезда от Джанкоя до Мелитополя составит 250 рублей, до Херсона – 310 рублей. Покупка билетов будет доступна непосредственно в поезде у проводников за наличный расчет, на официальном сайте перевозчика ug-ppk.ru и в мобильном приложении "В путь - билеты на электрички", отметил Аксенов.Купить билеты и на автобус, и на поезд в Крыму можно за рубли, на освобожденных территориях - за рубли и за гривны, написал он. Безопасность перевозок будет обеспечена силами Росгвардии.
https://ria.ru/20220628/krym-1798868413.html
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джанкой, мелитополь, херсон, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
23:33 28.06.2022
 
Пассажирские поезда отправятся из Джанкоя в Мелитополь и Херсон 1 июля

Губернатор Аксенов: пассажирские поезда отправятся 1 июля из Джанкоя в Мелитополь и Херсон

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМужчина покупает билеты на железнодорожном вокзале
Мужчина покупает билеты на железнодорожном вокзале - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Мужчина покупает билеты на железнодорожном вокзале . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости. Пассажирские поезда отправятся 1 июля из крымского Джанкоя в Мелитополь и Херсон, расписание и стоимость проезда уже обнародованы, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"С 1 июля впервые за восемь лет открывается регулярное автобусное и железнодорожное сообщение между Крымом, Херсонской и Запорожской областями", - сообщил Аксенов своем Telegram-канале.
Он также разместил своем канале расписание движения поездов. По направлению Джанкой-Херсон время отправления из Джанкоя - в 9.50, из Херсона - в 19.05, по направлению Джанкой-Мелитополь время отправления из Джанкоя - в 8.30, Мелитополя - в 16.05.
Стоимость проезда от Джанкоя до Мелитополя составит 250 рублей, до Херсона – 310 рублей. Покупка билетов будет доступна непосредственно в поезде у проводников за наличный расчет, на официальном сайте перевозчика ug-ppk.ru и в мобильном приложении "В путь - билеты на электрички", отметил Аксенов.
Купить билеты и на автобус, и на поезд в Крыму можно за рубли, на освобожденных территориях - за рубли и за гривны, написал он. Безопасность перевозок будет обеспечена силами Росгвардии.
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Вчера, 21:16
Крым с Херсоном, Бердянском и Мелитополем свяжут по два автобусных рейса
 
ДжанкойМелитопольХерсонФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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