https://ria.ru/20220628/poezda-1798882314.html
Пассажирские поезда отправятся из Джанкоя в Мелитополь и Херсон 1 июля
Пассажирские поезда отправятся из Джанкоя в Мелитополь и Херсон 1 июля - РИА Новости, 28.06.2022
Пассажирские поезда отправятся из Джанкоя в Мелитополь и Херсон 1 июля
Пассажирские поезда отправятся 1 июля из крымского Джанкоя в Мелитополь и Херсон, расписание и стоимость проезда уже обнародованы, сообщил глава Крыма Сергей... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T23:33
2022-06-28T23:33
2022-06-28T23:33
джанкой
мелитополь
херсон
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156072/28/1560722849_0:141:3141:1907_1920x0_80_0_0_9c418ba36eb677048155e7168703cd88.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости. Пассажирские поезда отправятся 1 июля из крымского Джанкоя в Мелитополь и Херсон, расписание и стоимость проезда уже обнародованы, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Он также разместил своем канале расписание движения поездов. По направлению Джанкой-Херсон время отправления из Джанкоя - в 9.50, из Херсона - в 19.05, по направлению Джанкой-Мелитополь время отправления из Джанкоя - в 8.30, Мелитополя - в 16.05.Стоимость проезда от Джанкоя до Мелитополя составит 250 рублей, до Херсона – 310 рублей. Покупка билетов будет доступна непосредственно в поезде у проводников за наличный расчет, на официальном сайте перевозчика ug-ppk.ru и в мобильном приложении "В путь - билеты на электрички", отметил Аксенов.Купить билеты и на автобус, и на поезд в Крыму можно за рубли, на освобожденных территориях - за рубли и за гривны, написал он. Безопасность перевозок будет обеспечена силами Росгвардии.
https://ria.ru/20220628/krym-1798868413.html
джанкой
мелитополь
херсон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156072/28/1560722849_205:0:2934:2047_1920x0_80_0_0_7a3a2736b8a2eeb6f4943041f4f081de.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джанкой, мелитополь, херсон, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Пассажирские поезда отправятся из Джанкоя в Мелитополь и Херсон 1 июля
Губернатор Аксенов: пассажирские поезда отправятся 1 июля из Джанкоя в Мелитополь и Херсон
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости.
Пассажирские поезда отправятся 1 июля из крымского Джанкоя в Мелитополь и Херсон, расписание и стоимость проезда уже обнародованы, сообщил
глава Крыма Сергей Аксенов.
"С 1 июля впервые за восемь лет открывается регулярное автобусное и железнодорожное сообщение между Крымом, Херсонской и Запорожской областями", - сообщил Аксенов своем Telegram-канале.
Он также разместил своем канале расписание движения поездов. По направлению Джанкой-Херсон время отправления из Джанкоя - в 9.50, из Херсона - в 19.05, по направлению Джанкой-Мелитополь время отправления из Джанкоя - в 8.30, Мелитополя - в 16.05.
Стоимость проезда от Джанкоя до Мелитополя составит 250 рублей, до Херсона – 310 рублей. Покупка билетов будет доступна непосредственно в поезде у проводников за наличный расчет, на официальном сайте перевозчика ug-ppk.ru и в мобильном приложении "В путь - билеты на электрички", отметил Аксенов.
Купить билеты и на автобус, и на поезд в Крыму можно за рубли, на освобожденных территориях - за рубли и за гривны, написал он. Безопасность перевозок будет обеспечена силами Росгвардии.