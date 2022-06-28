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При сходе поезда с рельсов в Миссури погибли три человека - РИА Новости, 28.06.2022
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При сходе поезда с рельсов в Миссури погибли три человека
При сходе поезда с рельсов в Миссури погибли три человека - РИА Новости, 28.06.2022
При сходе поезда с рельсов в Миссури погибли три человека
Три человека погибли при сходе поезда с рельсов в американском штате Миссури, сообщает местное отделение Fox2. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T01:28
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ВАШИНГТОН, 28 июн — РИА Новости. Три человека погибли при сходе поезда с рельсов в американском штате Миссури, сообщает местное отделение Fox2."Три погибших, несколько пострадавших после столкновения поезда с грузовиком в Миссури", — передает телеканал.Другие СМИ сообщают о 50 пострадавших.Как сообщила ранее компания-перевозчик Amtrak, следовавший из Лос-Анджелеса в Чикаго поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком.Там находились около 243 пассажиров и 12 сотрудников.
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в мире, лос-анджелес, чикаго, вашингтон, сша, amtrak
01:28 28.06.2022 (обновлено: 01:55 28.06.2022)
 
При сходе поезда с рельсов в Миссури погибли три человека

Fox News: при сходе поезда с рельсов в американском штате Миссури погибли три человека

© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в США
Автомобиль скорой помощи в США - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Автомобиль скорой помощи в США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 июн — РИА Новости. Три человека погибли при сходе поезда с рельсов в американском штате Миссури, сообщает местное отделение Fox2.
"Три погибших, несколько пострадавших после столкновения поезда с грузовиком в Миссури", — передает телеканал.
Другие СМИ сообщают о 50 пострадавших.
Как сообщила ранее компания-перевозчик Amtrak, следовавший из Лос-Анджелеса в Чикаго поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком.
Там находились около 243 пассажиров и 12 сотрудников.
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В миреЛос-АнджелесЧикагоВашингтонСШАAmtrak
 
 
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