https://ria.ru/20220628/plennye-1798698290.html
Судьбу военнопленных решат после освобождения Лисичанска, заявили в ЛНР
Судьбу военнопленных решат после освобождения Лисичанска, заявили в ЛНР - РИА Новости, 28.06.2022
Судьбу военнопленных решат после освобождения Лисичанска, заявили в ЛНР
Судьба украинских пленных, которые сейчас находятся на территории Луганской Народной республики, будет решена после полного освобождения Лисичанска, сообщил... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T14:07
2022-06-28T14:07
2022-06-28T14:07
в мире
луганская народная республика
лисичанск
россия
родион мирошник
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Судьба украинских пленных, которые сейчас находятся на территории Луганской Народной республики, будет решена после полного освобождения Лисичанска, сообщил председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко."Я думаю, что сроки сегодня обозначать не совсем корректно, потому что боевые действия еще не завершены, к сожалению. И город Лисичанск - это наша территория - последний город, который остался под оккупацией со стороны Украины. Мы, наверное, всё-таки будем отталкиваться от того, когда мы освободим Лисичанск", - сказал журналистам Мирошниченко."И тогда мы будем уже понимать, условно, "дорожную карту", как мы будем действовать с теми пленными, которые сейчас находятся на территории ЛНР", - заключил спикер Народного Совета ЛНР.Ранее во вторник посол ЛНР в РФ Родион Мирошник сообщил, что штурмовые группы союзных войск России и Луганской Народной Республики уже прошли около трети протяженности Лисичанска,
https://ria.ru/20220628/obmen-1798687071.html
луганская народная республика
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, лисичанск, россия, родион мирошник, вооруженные силы украины
Судьбу военнопленных решат после освобождения Лисичанска, заявили в ЛНР
В ЛНР заявили, что судьба украинских пленных будет решена после освобождения Лисичанска