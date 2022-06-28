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Суд оштрафовал Pinterest на два миллиона рублей - РИА Новости, 28.06.2022
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Суд оштрафовал Pinterest на два миллиона рублей
Суд оштрафовал Pinterest на два миллиона рублей - РИА Новости, 28.06.2022
Суд оштрафовал Pinterest на два миллиона рублей
Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 2 миллиона рублей компанию Pinterest за отказ локализовать данные россиян, передает... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T12:45
2022-06-28T12:45
технологии
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
происшествия
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 2 миллиона рублей компанию Pinterest за отказ локализовать данные россиян, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Признать виновным Pinterest в совершении административного правонарушения по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ... Назначить административный штраф в размере 2 миллиона рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев.В мае Роскомнадзор составил первые административные протоколы по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ на Airbnb, Pinterest, Apple, Twitch, UPS и Likee, не локализовавших базы данных в РФ, по которым им грозит штраф до 6 миллионов рублей.Закон о персональных данных, вступивший в силу 1 сентября 2015 года, обязывает хранить личные данные россиян на территории РФ. Сайты нарушителей на основании решения суда должны вноситься Роскомнадзором в специальный реестр и в случае отказа устранить нарушение - блокироваться. Законом также предусмотрено, что ведомство будет проводить проверки компаний и в случае выявления нарушения выпишет предписание о необходимости его устранения, на что отводится до полугода. Закон распространяется как на российские, так и на зарубежные компании.Pinterest - фотохостинг, где пользователи могут добавлять изображения и составлять подборки на определенную тему.
https://ria.ru/20220628/twitch-1798648011.html
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технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), происшествия
12:45 28.06.2022
 
Суд оштрафовал Pinterest на два миллиона рублей

Суд оштрафовал Pinterest на два миллиона рублей за отказ локализовать данные россиян

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 2 миллиона рублей компанию Pinterest за отказ локализовать данные россиян, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Признать виновным Pinterest в совершении административного правонарушения по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ... Назначить административный штраф в размере 2 миллиона рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев.
Судейский молоток - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
Вчера, 11:51
Сервис Twitch оштрафовали за отказ локализовать данные россиян
В мае Роскомнадзор составил первые административные протоколы по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ на Airbnb, Pinterest, Apple, Twitch, UPS и Likee, не локализовавших базы данных в РФ, по которым им грозит штраф до 6 миллионов рублей.
Закон о персональных данных, вступивший в силу 1 сентября 2015 года, обязывает хранить личные данные россиян на территории РФ. Сайты нарушителей на основании решения суда должны вноситься Роскомнадзором в специальный реестр и в случае отказа устранить нарушение - блокироваться. Законом также предусмотрено, что ведомство будет проводить проверки компаний и в случае выявления нарушения выпишет предписание о необходимости его устранения, на что отводится до полугода. Закон распространяется как на российские, так и на зарубежные компании.
Pinterest - фотохостинг, где пользователи могут добавлять изображения и составлять подборки на определенную тему.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
Вчера, 11:27
Соцсеть Wattpad оштрафовали на миллион рублей за неудаление книги Гитлера
 
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