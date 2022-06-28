https://ria.ru/20220628/peskov-1798679887.html

Песков ответил на вопрос о ситуации вокруг Ельцин-центра

Песков ответил на вопрос о ситуации вокруг Ельцин-центра - РИА Новости, 28.06.2022

Песков ответил на вопрос о ситуации вокруг Ельцин-центра

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя вопрос, как в Кремле воспринимают ситуацию вокруг Ельцин-центра, который "все чаще стал подвергаться... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T13:19

2022-06-28T13:19

2022-06-28T13:25

общество

россия

"ельцин-центр"

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя вопрос, как в Кремле воспринимают ситуацию вокруг Ельцин-центра, который "все чаще стал подвергаться критике", заявил, что надо обсуждать и осуждать только конкретные проявления, а не институт как таковой."Надо обсуждать конкретные проявления, давайте все-таки говорить о конкретных случаях, если таковые имеются. Если они имеются, давайте точно их обсуждать, осуждать, но говорить конкретно. Если такие вот разговоры просто как таковой институт осуждать, вряд ли, наверное, можно, но если есть какие-то плохие проявления, то, конечно, это недопустимо", - заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов, как в Кремле воспринимают ситуацию вокруг Ельцин-центра, "который все чаще стал подвергаться критике".

https://ria.ru/20220624/proverka-1797755854.html

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общество, россия, "ельцин-центр"