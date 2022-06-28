Рейтинг@Mail.ru
Песков ответил на вопрос о ситуации вокруг Ельцин-центра - РИА Новости, 28.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220628/peskov-1798679887.html
Песков ответил на вопрос о ситуации вокруг Ельцин-центра
Песков ответил на вопрос о ситуации вокруг Ельцин-центра - РИА Новости, 28.06.2022
Песков ответил на вопрос о ситуации вокруг Ельцин-центра
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя вопрос, как в Кремле воспринимают ситуацию вокруг Ельцин-центра, который "все чаще стал подвергаться... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T13:19
2022-06-28T13:25
общество
россия
"ельцин-центр"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153019/65/1530196512_0:234:4000:2484_1920x0_80_0_0_603cdc622c4f599c9dcaf034c8d16a68.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя вопрос, как в Кремле воспринимают ситуацию вокруг Ельцин-центра, который "все чаще стал подвергаться критике", заявил, что надо обсуждать и осуждать только конкретные проявления, а не институт как таковой."Надо обсуждать конкретные проявления, давайте все-таки говорить о конкретных случаях, если таковые имеются. Если они имеются, давайте точно их обсуждать, осуждать, но говорить конкретно. Если такие вот разговоры просто как таковой институт осуждать, вряд ли, наверное, можно, но если есть какие-то плохие проявления, то, конечно, это недопустимо", - заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов, как в Кремле воспринимают ситуацию вокруг Ельцин-центра, "который все чаще стал подвергаться критике".
https://ria.ru/20220624/proverka-1797755854.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153019/65/1530196512_189:0:3813:2718_1920x0_80_0_0_807951c9ccd635a74d6b16e8169b6a7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, "ельцин-центр"
13:19 28.06.2022 (обновлено: 13:25 28.06.2022)
 
Песков ответил на вопрос о ситуации вокруг Ельцин-центра

Песков: обсуждать и осуждать можно только конкретные проявления, а не институт как таковой

© Фото : Институт "Стрелка" Ельцин-центр, Екатеринбург
Ельцин-центр, Екатеринбург - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© Фото : Институт "Стрелка"
Ельцин-центр, Екатеринбург. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя вопрос, как в Кремле воспринимают ситуацию вокруг Ельцин-центра, который "все чаще стал подвергаться критике", заявил, что надо обсуждать и осуждать только конкретные проявления, а не институт как таковой.
"Надо обсуждать конкретные проявления, давайте все-таки говорить о конкретных случаях, если таковые имеются. Если они имеются, давайте точно их обсуждать, осуждать, но говорить конкретно. Если такие вот разговоры просто как таковой институт осуждать, вряд ли, наверное, можно, но если есть какие-то плохие проявления, то, конечно, это недопустимо", - заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов, как в Кремле воспринимают ситуацию вокруг Ельцин-центра, "который все чаще стал подвергаться критике".
Здание Ельцин Центра в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
24 июня, 10:24
Полиция проводит проверку в Ельцин центре в Екатеринбурге, сообщил источник
 
ОбществоРоссия"Ельцин-центр"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала