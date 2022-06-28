https://ria.ru/20220628/peregovory-1798773975.html

Путин обсудил с Рахмоном двусторонние отношения и ситуацию в Афганистане

Путин обсудил с Рахмоном двусторонние отношения и ситуацию в Афганистане - РИА Новости, 28.06.2022

Путин обсудил с Рахмоном двусторонние отношения и ситуацию в Афганистане

Владимир Путин встретился в Душанбе с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T16:41

2022-06-28T16:41

2022-06-28T19:20

россия

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ДУШАНБЕ, 28 июн — РИА Новости. Владимир Путин встретился в Душанбе с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.Лидеры двух стран обсудили торгово-экономическую и культурно-гуманитарную сферы, а также военно-техническое сотрудничество. Особое внимание они уделили ситуации в Афганистане."Вы знаете, что мы делаем все для того, чтобы ситуация в этой стране нормализовалась, мы пытаемся выстраивать отношения с теми политическими силами, которые контролируют ситуацию", — сказал Путин.Это уже вторая личная встреча лидеров двух стран в этом году — ранее они участвовали в работе юбилейного саммита ОДКБ, проходившего 16 мая в Москве. Помимо этого, Путин и Рахмон с января шесть раз говорили по телефону.Завтра президент России намерен посетить Ашхабад, где состоится Каспийский саммит.

https://ria.ru/20220627/tovarooborot-1798501111.html

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россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия