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Путин обсудил с Рахмоном двусторонние отношения и ситуацию в Афганистане
Путин обсудил с Рахмоном двусторонние отношения и ситуацию в Афганистане - РИА Новости, 28.06.2022
Путин обсудил с Рахмоном двусторонние отношения и ситуацию в Афганистане
Владимир Путин встретился в Душанбе с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T16:41
2022-06-28T16:41
2022-06-28T19:20
россия
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ДУШАНБЕ, 28 июн — РИА Новости. Владимир Путин встретился в Душанбе с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.Лидеры двух стран обсудили торгово-экономическую и культурно-гуманитарную сферы, а также военно-техническое сотрудничество. Особое внимание они уделили ситуации в Афганистане."Вы знаете, что мы делаем все для того, чтобы ситуация в этой стране нормализовалась, мы пытаемся выстраивать отношения с теми политическими силами, которые контролируют ситуацию", — сказал Путин.Это уже вторая личная встреча лидеров двух стран в этом году — ранее они участвовали в работе юбилейного саммита ОДКБ, проходившего 16 мая в Москве. Помимо этого, Путин и Рахмон с января шесть раз говорили по телефону.Завтра президент России намерен посетить Ашхабад, где состоится Каспийский саммит.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия
16:41 28.06.2022 (обновлено: 19:20 28.06.2022)
Путин обсудил с Рахмоном двусторонние отношения и ситуацию в Афганистане
В Душанбе проходят переговоры Путина и президента Таджикистана Рахмона