Рейтинг@Mail.ru
Путин обсудил с Рахмоном двусторонние отношения и ситуацию в Афганистане - РИА Новости, 28.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220628/peregovory-1798773975.html
Путин обсудил с Рахмоном двусторонние отношения и ситуацию в Афганистане
Путин обсудил с Рахмоном двусторонние отношения и ситуацию в Афганистане - РИА Новости, 28.06.2022
Путин обсудил с Рахмоном двусторонние отношения и ситуацию в Афганистане
Владимир Путин встретился в Душанбе с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T16:41
2022-06-28T19:20
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765686507_0:126:2960:1791_1920x0_80_0_0_c032f4df2c0d017265f75be248afcbe6.jpg
ДУШАНБЕ, 28 июн — РИА Новости. Владимир Путин встретился в Душанбе с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.Лидеры двух стран обсудили торгово-экономическую и культурно-гуманитарную сферы, а также военно-техническое сотрудничество. Особое внимание они уделили ситуации в Афганистане."Вы знаете, что мы делаем все для того, чтобы ситуация в этой стране нормализовалась, мы пытаемся выстраивать отношения с теми политическими силами, которые контролируют ситуацию", — сказал Путин.Это уже вторая личная встреча лидеров двух стран в этом году — ранее они участвовали в работе юбилейного саммита ОДКБ, проходившего 16 мая в Москве. Помимо этого, Путин и Рахмон с января шесть раз говорили по телефону.Завтра президент России намерен посетить Ашхабад, где состоится Каспийский саммит.
https://ria.ru/20220627/tovarooborot-1798501111.html
https://ria.ru/20220618/ssha-1796159359.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765686507_197:0:2764:1925_1920x0_80_0_0_17e09fb08e93f67cb9bf872d70de62dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия
16:41 28.06.2022 (обновлено: 19:20 28.06.2022)
 
Путин обсудил с Рахмоном двусторонние отношения и ситуацию в Афганистане

В Душанбе проходят переговоры Путина и президента Таджикистана Рахмона

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон
Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДУШАНБЕ, 28 июн — РИА Новости. Владимир Путин встретился в Душанбе с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
Лидеры двух стран обсудили торгово-экономическую и культурно-гуманитарную сферы, а также военно-техническое сотрудничество. Особое внимание они уделили ситуации в Афганистане.
Контейнеры на международном грузовом терминале - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
27 июня, 17:04
Товарооборот России и Таджикистана за 2021 год вырос почти на 45 процентов
"Вы знаете, что мы делаем все для того, чтобы ситуация в этой стране нормализовалась, мы пытаемся выстраивать отношения с теми политическими силами, которые контролируют ситуацию", — сказал Путин.
Это уже вторая личная встреча лидеров двух стран в этом году — ранее они участвовали в работе юбилейного саммита ОДКБ, проходившего 16 мая в Москве. Помимо этого, Путин и Рахмон с января шесть раз говорили по телефону.
Завтра президент России намерен посетить Ашхабад, где состоится Каспийский саммит.
Офицер службы безопасности с собакой-ищейкой проходит мимо национальных флагов: Казахстана, Кыргызстана, США, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана в Ташкенте - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
18 июня, 08:00
Опасные связи. Что американцы готовят в Центральной Азии
 
Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала