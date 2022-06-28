https://ria.ru/20220628/pensii-1798736013.html
Госдума приняла законопроект об индексации пенсий военных
Госдума приняла законопроект об индексации пенсий военных - РИА Новости, 28.06.2022
Госдума приняла законопроект об индексации пенсий военных
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором и третьем чтении инициативу, которая предусматривает индексацию пенсий военных пенсионеров на 10% с... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T15:25
2022-06-28T15:25
2022-06-28T17:36
госдума рф
андрей картаполов
россия
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором и третьем чтении инициативу, которая предусматривает индексацию пенсий военных пенсионеров на 10% с 1 июня."Законопроектом вносятся важные и принципиальные изменения в действующее законодательство. Все они социально ориентированные, имеющие крайне большое значение для разных категорий. Так, в целях исполнения поручения президента Российской Федерации предлагается проиндексировать размер "военной пенсии" с 1 июня 2022 года на 10%", — сообщил журналистам председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов.Закон также предусматривает возможность прохождения военной службы военными, которые признаны негодными и награждены госнаградами в связи с участием в боевых действиях. Они смогут продолжить военную службу на отдельных должностях, при этом за ними закрепляется право уволиться по состоянию здоровья в любой момент.Кроме того, он отметил, что предлагается расширить перечень выгодоприобретателей по обязательному государственному страхованию в случае гибели (смерти) военнослужащего, наступившей при исполнении им обязанностей военной службы, в том числе по призыву.Перечень дополняется лицами, признанными фактически воспитывавшими и содержавшими застрахованных лиц в течение не менее пяти лет до достижения ими совершеннолетия, сообщил Картаполов.Этим же законопроектом предлагается установить особенности прохождения военной службы военнослужащими, которые признаны негодными или ограниченно годными по состоянию здоровья и награждены государственными наградами в связи с участием в боевых действиях, а также являются ветеранами боевых действий.В настоящее время такие военнослужащие подлежат увольнению с военной службы по состоянию здоровья. Теперь же указанная категория военнослужащих при их желании сможет продолжить военную службу на отдельных воинских должностях, при этом за ними закрепляется право в любой момент уволиться с военной службы по состоянию здоровья, отметил глава комитета.Кроме того, предлагается выплачивать один раз указанным военнослужащим единовременное пособие, предусмотренное при увольнении с военной службы для военнослужащих, признанных негодными к военной службе вследствие военной травмы, при изъявлении ими желания продолжить свою военную службу.
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госдума рф, андрей картаполов, россия
15:25 28.06.2022 (обновлено: 17:36 28.06.2022)
Госдума приняла законопроект об индексации пенсий военных
Госдума приняла проект об индексации пенсий военных на десять процентов с 1 июня
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости.
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла
во втором и третьем чтении инициативу, которая предусматривает индексацию пенсий военных пенсионеров на 10% с 1 июня.
"Законопроектом вносятся важные и принципиальные изменения в действующее законодательство. Все они социально ориентированные, имеющие крайне большое значение для разных категорий. Так, в целях исполнения поручения президента Российской Федерации предлагается проиндексировать размер "военной пенсии" с 1 июня 2022 года на 10%", — сообщил журналистам председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов.
Закон также предусматривает возможность прохождения военной службы военными, которые признаны негодными и награждены госнаградами в связи с участием в боевых действиях. Они смогут продолжить военную службу на отдельных должностях, при этом за ними закрепляется право уволиться по состоянию здоровья в любой момент.
Кроме того, он отметил, что предлагается расширить перечень выгодоприобретателей по обязательному государственному страхованию в случае гибели (смерти) военнослужащего, наступившей при исполнении им обязанностей военной службы, в том числе по призыву.
Перечень дополняется лицами, признанными фактически воспитывавшими и содержавшими застрахованных лиц в течение не менее пяти лет до достижения ими совершеннолетия, сообщил Картаполов.
Этим же законопроектом предлагается установить особенности прохождения военной службы военнослужащими, которые признаны негодными или ограниченно годными по состоянию здоровья и награждены государственными наградами в связи с участием в боевых действиях, а также являются ветеранами боевых действий.
В настоящее время такие военнослужащие подлежат увольнению с военной службы по состоянию здоровья. Теперь же указанная категория военнослужащих при их желании сможет продолжить военную службу на отдельных воинских должностях, при этом за ними закрепляется право в любой момент уволиться с военной службы по состоянию здоровья, отметил глава комитета.
Кроме того, предлагается выплачивать один раз указанным военнослужащим единовременное пособие, предусмотренное при увольнении с военной службы для военнослужащих, признанных негодными к военной службе вследствие военной травмы, при изъявлении ими желания продолжить свою военную службу.